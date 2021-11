Abierto de Palermo: en un torneo de locos, La Ensenada sorprendió a La Dolfina, el club que monopoliza el campeonato desde 2013

Desde hace muchos años, ver irse derrotado a Adolfo Cambiaso de la cancha 1 de Palermo es una rareza. En 2020 ocurrió después de 34 partidos en el torneo más grande del mundo. Pero este Campeonato Argentino Abierto tan loco de 2021 está dispuesto a seguir asombrando: La Ensenada, con 33 goles de handicap, se impuso a La Dolfina, de 38, por 12 a 11 y siguió sacudiendo los cimientos deportivos del certamen.

Primero fue el clasificado Chapaleufú (29), tumbando a La Natividad (36), el campeón del Abierto de Hurlingham. Después, Alegría Fish Creek (30), doblegando a La Ensenada en Pilar. Y ahora, el propio La Ensenada, que cuatro días después de una derrota imprevista removió las placas tectónicas del Campo Argentino de Polo imponiéndose a Cambiaso, David Stirling y compañía.

Bigatti maniobra delante de Francisco Elizalde, detrás Adolfo Cambiaso, que no le encuentra la vuelta al funcionamiento de La Dolfina. Sergio Llamera

Con grandes actuaciones de Juan Britos y Juan Martín Zubía, La Ensenada acabó con el invicto de La Dolfina, el club que monopoliza el Abierto de Palermo desde 2013 y que el año pasado perdió –contra RS Murus Sanctus– luego de una impresionante serie de 34 victorias.

El equipo blanco comenzó cerró 2-0 el primer chukker y desde entonces reinó la paridad. En el séptimo perdía por un gol pero revirtió el tanteador, y en el último llegó a estar 11-9 arriba, y terminó aguantando el resultado ante un La Dolfina que lo arrinconaba pero no terminaba de sacar un tiro al arco en el minuto final.

“Es una cosa de locos. Veníamos de una derrota contra un equipo contra el que nos teníamos confianza. Ganar acá contra el mejor de la historia, Pelón, y un equipazo... Es el patio de su casa. Mirá cómo estamos. Ganar acá es una locura”, festejó Zubía, de 22 años y novio de Mia, la hija mayor de ese “mejor de la historia”, según la caracterización que el trenquelauquense hizo de Cambiaso. “Nos propusimos ir chukker por chukker, ganar todos los que pudiéramos. Esto no se da todos los días”, celebró el número 3.

Zubía domina la bocha delante del papá de su novia, Adolfo Cambiaso; el número 3 de La Ensenada fue figura. Sergio Llamera

Su compañero Britos, el otro muy destacado en un alto rendimiento colectivo, también tenía conmovida la voz en los palenques. “Pocas palabras describen el momento de hoy. Una alegría inmensa. Esto es un sacrificio enorme, y venir a jugar en la cancha 1, contra estos animales y encima darse el lujo de ganar... Es el sueño del pibe. Estoy feliz de la vida. Las claves fueron mucha garra, mucha entrega, y animarse, animarse a jugar de igual a igual. Son buenísimos, pero hay que animarse a jugar”, afirmó el 9 goles del equipo, de 29 años. “Esto anima a ilusionarse. Después nos toca Ellerstina, que es un equipo igual al de enfrente, otras bestias. Pero vamos a jugarlo con la misma intensidad, con las mismas ganas... y nunca se sabe”, se permitió entusiasmarse el delantero.

Jerónimo Del Carril es otro de los jóvenes de La Ensenada en particular y de la Triple Corona en general. No cabía en sí: “Una locura, una alegría increíble. No podemos creerlo, pero a esto apuntábamos. Habíamos tenido un partido malo y era difícil levantar cabeza, pero salimos con todo lo que nos quedaba. Esto es el sueño de todos, lo que venimos soñando desde que jugamos al polo”, afirmó el back.

Euforia en los palenques de La Ensenada, entre el director técnico Ignacio Heguy, Zubía, Bigatti y Del Carril; "esto no es cosa de todos los días", subrayó el número 3, una de las figuras. Sergio Llamera

Por su parte, La Dolfina aún no encuentra el funcionamiento ideal, y ahora vuelve a la preocupación que lo llevó a cambiar de posiciones de fallar en una virtual semifinal de Hurlingham. Aún depende de sí en los resultados, pero el rendimiento debe crecer mucho para el que cuadro de Cañuelas tenga chances de ser finalista, porque Ellerstina, que sobrelleva bien la ausencia de Nicolás Pieres, está muy firme y parece ser el candidato más sólido en el Argentino Abierto.

Síntesis de La Ensenada 12 vs. La Dolfina 11

La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 33.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 33. La Dolfina: Diego Cavanagh, 9, Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 38.

Diego Cavanagh, 9, Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 38. Progresión: La Ensenada, 2-0, 3-2, 4-4, 5-6, 6-7, 7-8, 10-9 y 12-11.

La Ensenada, 2-0, 3-2, 4-4, 5-6, 6-7, 7-8, 10-9 y 12-11. Goleadores de La Ensenada: Britos, 6 (3 de penal y 1 de penal 1), y Zubía, 6 (2 de penal). De La Dolfina: Elizalde, 1; Stirling, 5 (1 de penal 1), y Cambiaso, 5 (2 de penal y 1 de córner).

Britos, 6 (3 de penal y 1 de penal 1), y Zubía, 6 (2 de penal). Elizalde, 1; Stirling, 5 (1 de penal 1), y Cambiaso, 5 (2 de penal y 1 de córner). Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Martín Pascual. José Ignacio Araya. Cancha: Nº 1 de Palermo.