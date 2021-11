Los Pumas - Irlanda: horario, TV y formaciones de un partido que puede cambiar el recuerdo del pasado, pero no el futuro

El pasado no se puede cambiar. Lo que pasó, pasó. Lo que sí se puede cambiar es el recuerdo del pasado. El ejercicio de la memoria es falaz. Cuántas veces dos amigos relatan de manera disímil la misma anécdota. Los libros de autoayuda insisten en que el futuro lo construye cada uno con sus acciones diarias. Spoiler alert: hay veces en que no alcanzan los buenos propósitos. El partido del domingo entre los Pumas e Irlanda será el último de Mario Ledesma bajo su contrato vigente. El resultado puede modificar la mirada respecto del balance de lo que ocurrió en 2021, pero no tendrá incidencia en la decisión sobre su continuidad, por sí o por no.

El último Test Match del año le depara al seleccionado argentino un desafío de máxima exigencia. Irlanda viene de derrotar el sábado pasado a los All Blacks (29-20) en una demostración de superioridad pocas veces vista frente al seleccionado de negro. Una dificultad adicional al hecho de que el partido se juegue en Lansdowne Road, un escenario que los Pumas nunca pudieron vulnerar. La única de las catedrales de Europa que les falta profanar, en realidad, ya que en su haber se cuentan éxitos en Twickenham, el Millennium, Murrayfield y el Stade de France.

El partido, que comienza a las 11.15 hora argentina, marcará el epílogo de un año conflictuado para los Pumas. El punto más bajo fue el Rugby Championship, con escándalo extrarrugbístico incluido cuando un grupo de jugadores quebrantaron las leyes australianas al trasladarse de una provincia a otra en plena cuarentena. El mayor signo de preocupación lo dio el equipo adentro de la cancha, no tanto por haber terminado con seis derrotas en seis partidos sin haber sumado ni un punto por segunda vez en la historia, sino por la falta de cohesión que evidenció. No hubo respuestas tácticas ni anímicas ante las adversidades.

En los dos primeros encuentros de esta ventana, ante Francia aun en la derrota y en el sólido triunfo contra Italia, los Pumas mostraron signos de recuperación. Incluso con deficiencias, lucieron como un verdadero equipo. Es una base imprescindible que cualquiera en este deporte requiere para ser exitoso y a partir de donde se puede corregir errores y empezar a construir. Ya dieron sobradas muestras de que calidad individual no falta.

Los Pumas buscan el primer triunfo de su historia en Dublín Prensa UAR/Juan J Gasparini

Una buena actuación ante Irlanda, entonces, en la que los Pumas puedan retirarse de Lansdowne Road con la cabeza en alza y sin reprocharse nada, al margen del resultado, implicaría cerrar el 2021 con signo positivo. En el análisis de lo que ocurrió en el Rugby Championship primarán las dificultades que enfrentó el plantel, sin pretemporada, jugando todos los partidos de visitante, con viajes, cambios de huso horario, cuarentenas, sin contar que enfrente estaban las máximas potencias del mundo ovalado.

En Europa, donde vive el 100% de los 23 que saldrán a la cancha (Matera se irá a Crusaders a fin de año) y 29 de los 32 integrantes del plantel, los jugadores se sienten más cómodos. No sufren el encierro que debieron atravesar en Sudáfrica y Australia e incluso pudieron compartir momentos libres con familiares y amigos que viajaron a visitarlos.

Claro que el ánimo solo no alcanza para hacerle frente a Irlanda, que tiene aceitadas sus estructuras de juego como pocos. Sin ser imponente físicamente ni por sus individualidades, es sólido en las formaciones fijas, históricamente se destaca por el tackle, utiliza el pie como arma de ataque y tiene una asombrosa capacidad de jugar fases de larguísimo aliento. Ante Nueva Zelanda, por ejemplo, la posesión rondó el 60% y jugaron el 70% del tiempo en territorio rival.

Mario Ledesma afronta el último partido de los Pumas en 2021 Tertius Pickard - AP

La premisa de los Pumas será entonces terminar de corregir uno de los mayores déficits de este año como es la falta de disciplina táctica. La defensa y el tackle agresivo, algo que viene en ascenso, deberán extremarse al máximo. El ruck, ahora con árbitro del norte acaso más permisivo, también será preciso mejorar.

Irlanda cuenta con algunas figuras como Tadhg Furlong, James Ryan, Jack Conan, Robbie Henshaw y el jugador en boga James Lowe. No obstante, perdió a Johnny Sexton por lesión, una baja considerable. Lejos de relajarse tras vencer a los All Blacks, el entrenador Andy Farrell puso lo mejor que tenía, incluidos los mismos ocho forwards. Sabe que allí radica la mayor amenaza argentina.

Ledesma hizo sólo tres cambios: metió al juvenil Santiago Grondona en lugar de Facundo Isa, recuperó a Guido Petti Pagadizábal y volvió a cambiar el wing derecho por tercer partido seguido, confiando esta vez en Lucio Cinti. En el banco, otro posible debut: Facundo Cordero (23 años, hermano menor de Santiago). Si ingresa será el 13º en vestir la camiseta de los Pumas por primera vez este año. El apertura seguirá siendo Santiago Carreras, todavía más un proyecto en el puesto que un conductor consolidado.

Durante todo el año, la apuesta por el futuro estuvo en el eje de las decisiones de Ledesma, con Francia 2023 en el horizonte. Si será él quien esté al frente es una decisión que conserva la dirigencia en sobre sellado.

Las formaciones

Irlanda: Hugo Keenan: Robert Baloucoune, Garry Ringrose, Robbie Henshaw y James Lowe; Joey Carbery y Conor Murray; Josh van der Flier, Jack Conan y Caelan Doris; James Ryan (c) e Iain Henderson; Tadhg Furlong, Ronan Kelleher y Andrew Porter.

Entrenador: Andy Farrell.

Suplentes: Dan Sheehan, Cian Healy, Tom O’Toole, Tadhg Beirne, Peter O’Mahony, Craig Casey, Harry Byrne, Keith Earls.

Argentina: Emiliano Boffelli; Lucio Cinti, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Pablo Matera y Santiago Grondona; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Entrenador: Mario Ledesma.

Suplentes: Facundo Bosch, Ignacio Calles, Eduardo Bello, Lucas Paulos, Facundo Isa, Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez y Facundo Cordero.