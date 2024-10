Abierto de Tortugas: La Ensenada derrotó a La Dolfina y agregó otra sorpresa en una Triple Corona que se pone incierta

Escuchar

Iba a ser la temporada de la previsibilidad. Dos superequipos de 40 goles de handicap, tres muy buenos de 35/36, tres buenos de 31/32. Con suficiente distancia entre los tres grupos como para que las sorpresas no fueran mucho menos que una utopía, justo en un deporte tan matemático, tan previsible. Pero es, pasada su primera mitad, una Triple Corona de cimbronazos. Y el Abierto de Tortugas se convirtió en un rebelde de la lógica.

Después de un sábado en el que Ellerstina (35) derrotó a La Natividad (40) e Indios Chapaleufú (31) superó a Cría La Dolfina (32), el domingo entregó otro sacudón en el tablero: La Ensenada (36) venció a La Dolfina, que esta vez se presentó con 38 tantos de valorización porque Adolfo Cambiaso está desgarrado y lo suplió Guillermo Terrera. Fue por 14-13, en un chukker suplementario, pero el resultado se quedó un poco corto: La Ensenada mereció ganar antes, y por alguna diferencia mayor.

David Stirling, que fue amonestado, recibe un pechazo de Juan Britos, la figura del partido en un buen desempeño colectivo de La Ensenada. Matías Callejo - Prensa AAP

Como cada vez que ocurre un cimbronazo de éstos, la tabla de posiciones quedó revuelta y se disparan las cuentas sobre qué tanteadores le sirven a cada equipo para clasificarse. Las cuentas se ponen difíciles, pero el torneo se pone más lindo. Como lo fueron esos últimos chukkers del partido que terminó con tacos revoleados, gritos y abrazos rumbo a unos palenques y con silencio casi total en los otros de la cancha 6 de Tortugas.

La Ensenada, el equipo de “Los Pibes” (aunque ya lo supera en juventud el cuarteto de Indios Chapaleufú), mejoró mucho en una temporada en que no estaba haciendo honor a su 36 de handicap. Desde el primer chukker tuvo posesión y taqueo, además de algo fundamental contra un adversario superior: convicción. Confianza. Los Pibes creían que su rendimiento venía siendo mejor que sus cosechas y que era posible tumbar a La Dolfina, máxime sin Cambiaso enfrente.

Adolfo "Poroto" Cambiaso acertó sus 7 penales y anotó 8 de los 13 goles de La Dolfina, pero no estuvo en su nivel habitual; Zubía juega con una máscara que le protege los dientes tras un fortísimo tacazo de hace un par de semanas. Matías Callejo - Prensa AAP

Y al cuadro de Cañuelas le costó. Peleado con la bocha, infractor Terrera (6 de las 11 faltas del conjunto), funcionando en tres pistones en gran parte del encuentro, se mantuvo a tiro por la superioridad de sus caballos. Pero vaya si padecía el juego: pasó toda la primera mitad sin hacer goles más que de penal. Las faltas, evitables casi todas, de La Ensenada le permitían quedar a tiro e incluso al frente.

Parejos jugaron los cuatro de blanco. Y muy en equipo, con Juan Britos y Juan Martín Zubía destacados. Además, sin enredar el juego, pensando en el camino más corto a los mimbres. Pero La Dolfina no dejaba de ser tal y no es nada fácil pasar a su defensa. Encima, se despertó ofensivamente en el quinto chukker. ¿Qué hizo La Ensenada? Nada diferente. Seguir como estaba, pero bajando un poco el ritmo de infracciones.

Y tuvo premio. La distancia fluctuó entre dos tantos en favor y empate en el desenlace. Y cuando Alfredo Bigatti, a los 34 segundos de un período extra comenzado con un saque de fondo de La Dolfina, consiguió el gol de oro, además de la explosión en una platea y entre los cuatro ganadores hubo una sentencia justa, favorable al cuarteto que había armado 10 jugadas de riesgo contra 8 y que, si no hubiera desperdiciado dos penales directos al arco, ni siquiera habría sufrido hasta ese suplementario.

Compacto del triunfazo de La Ensenada

La felicidad para el club de Luján no es completa, sin embargo: ya no puede pasar a la final de Tortugas, por más que el domingo se imponga, como debería hacerlo, a La Hache Cría y Polo y luego La Dolfina aventaje a La Hache. En ese caso no lo favorecerá el saldo de goles entre los tres empatados en dos éxitos y una caída, porque será de -1. Pero ¿quién le quita el gustazo de una segunda victoria sobre La Dolfina, tras aquel batacazo de Palermo 2021? La Dolfina incompleto esta vez, sí, pero aun así superior en los papeles. Ciertamente no este domingo en la cancha 6 de Tortugas.

Más temprano, La Hache le había ganado a su versión B, La Hache Cría y Polo, por 16 a 12 y con eso los números lo favorecen con miras a la definición de la zona B: será el clasificado si derrotare a La Dolfina, y aun si perdiere por un tanto en caso de que, como se espera, La Ensenada supere a La Hache Cría y Polo. En tanto, el equipo de Cañuelas necesita doblegar a La Hache, y si La Ensenada ganare antes su partido, hacerlo por dos goles de diferencia. Nada imposible, sobre todo si no jugare como este domingo.

Compacto de la victoria de La Hache

Tendrá menos chances de repetir el rendimiento si volviere Cambiaso, claro. El desgarro en el aductor derecho va cediendo y el delantero ya está taqueando. Intentará llegar en buenas condiciones al compromiso, pero no se arriesgará: su prioridad es, como siempre, el Campeonato Argentino Abierto. Que está poco menos que a la vuelta de la esquina, a menos de dos semanas. Y, con estos locos resultados de la Triple Corona, más abierto que lo habitual.

Síntesis de La Ensenada 14 vs. La Dolfina 13

La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo Del Carril, 9. Total: 36.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo Del Carril, 9. Total: 36. La Dolfina: Guillermo Terrera, 8; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 38.

Guillermo Terrera, 8; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 38. Incidencias: en el 3er chukker fue amonestado Stirling.

en el 3er chukker fue amonestado Stirling. Progresión: La Ensenada, 2-2, 2-3, 3-4, 6-6, 9-7, 10-9, 12-11, 13-13 y 14-13 (chukker suplementario).

La Ensenada, 2-2, 2-3, 3-4, 6-6, 9-7, 10-9, 12-11, 13-13 y 14-13 (chukker suplementario). Goleadores de La Ensenad a: Britos, 5 (1 de penal); Bigatti, 3; Zubía, 3, y Del Carril, 3 (todos de penal). De La Dolfina: Terrera, 2; Cambiaso (n.), 8 (7 de penal), y Nero, 3.

a: Britos, 5 (1 de penal); Bigatti, 3; Zubía, 3, y Del Carril, 3 (todos de penal). Terrera, 2; Cambiaso (n.), 8 (7 de penal), y Nero, 3. Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Martín Pascual. José Ignacio Araya. Cancha: Nº 6 de Tortugas.

Síntesis de La Hache 16 vs. La Hache Cría y Polo 12

La Hache: Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9, y Tomás Panelo, 9. Total: 36.

Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9, y Tomás Panelo, 9. Total: 36. La Hache Cría y Polo: Facundo Sola, 8; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 7, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

Facundo Sola, 8; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 7, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31. Incidencias: en el 3er chukker fueron amonestados T. Panelo y C. Ulloa, y a los 5m57s del 7º chukker, H. Ulloa, lesionado, fue reemplazado por Lorenzo Chavanne (6; La Hache pasó a sumar 33).

en el 3er chukker fueron amonestados T. Panelo y C. Ulloa, y a los 5m57s del 7º chukker, H. Ulloa, lesionado, fue reemplazado por Lorenzo Chavanne (6; La Hache pasó a sumar 33). Progresión: La Hache, 1-0, 3-0, 6-1, 8-3, 8-5, 12-7, 15-9 y 16-12.

La Hache, 1-0, 3-0, 6-1, 8-3, 8-5, 12-7, 15-9 y 16-12. Goleadores de La Hache: Pieres, 10 (4 de penal y 1 de córner); H. Ulloa, 1; Elizalde, 2; T. Panelo, 1, y penal 1, 2. De La Hache Cría y Polo: Sola, 7 (6 de penal); B. Panelo, 2, y Pittaluga, 3 (1 de penal).

Pieres, 10 (4 de penal y 1 de córner); H. Ulloa, 1; Elizalde, 2; T. Panelo, 1, y penal 1, 2. Sola, 7 (6 de penal); B. Panelo, 2, y Pittaluga, 3 (1 de penal). Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Marcelo López Vargas. Árbitro: Hernán Tasso.

Guillermo Villanueva (h.) y Marcelo López Vargas. Hernán Tasso. Cancha: Nº 5 de Tortugas.

Pablo Pieres consiguió 10 tantos para La Hache frente a La Hache Cría y Polo y su equipo es ahora el único invicto del Abierto de Tortugas. Matías Callejo - Prensa AAP