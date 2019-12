David Stirling y Gonzalo Pieres (h.), un cruce de números 2 en la cancha de Palermo. Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

La versión número 45 del clásico La Dolfina vs. Ellerstina será la 12ª en una final del Abierto de Palermo. Hasta hoy, uno de cada cuatro enfrentamientos que sostuvieron se dio en el partido más importante del mundo de cada temporada, y este sábado los archirrivales volverán a cruzarse para determinar al campeón del Argentino Abierto.

A las 17, el equipo de Adolfo Cambiaso y el de los Pieres volverán a medirse por The Championship Cup tras dos años; en 2018 La Z no alcanzó la definición, y ahora vuelve desbordante de ganas y ansiedad por un cetro que no consigue desde 2012, cuando Mariano Aguerre ocupaba el lugar que hoy tiene Pablo Pieres.

La última conquista de Ellerstina en el Argentino Abierto cumple 7 años; la lograron Facundo, Gonzalo (h.) y Nicolás Pieres, junto a su cuñado Mariano Aguerre, cuyo lugar ocupa hoy Pablo Pieres. Crédito: Mauro Alfieri

Para Polito será una nueva oportunidad de levantar por primera vez la copa más preciada, lo cual implicaría para Ellerstina romper la serie de seis años de su adversario. Del otro lado, Cambiaso puede coronarse por 16ª vez, y el club de Cañuelas, por 13ª, la 8ª con la formación que completan David Stirling, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero.

Juan Martín Nero, Pablo Mac Donough, David Stirling y Adolfo Cambiaso, los cuatro fantásticos que ganaron siete de los ocho últimos años el Abierto de Palermo. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

En el largo historial del clásico domina La Dolfina, con 29 triunfos contra 15. Y en finales de Palermo se impone por 8 a 3.

Este año el conjunto blanco y azul y La Z chocaron dos veces. En el desenlace del Abierto de Hurlingham, celebrada en Palermo, se impuso el primero por 16-13, y en el de Tortugas, los Pieres remontaron y festejaron un 12-11.

Antes de la final principal se definirá, desde las 14, el Abierto Femenino, en la cancha 2: El Overo (Clara Cassino, 7; Millie Hine, 4; Hazel Jackson-Gaona, 10, y Lía Salvo 9; total: 30) vs. La Dolfina Brava (Mía Cambiaso, 7; Milagros Fernández Araujo, 7; Milagros Sánchez, 7, y Candelaria Fernández, 8; total: 29).

Las formaciones para la final del Argentino Abierto

La Dolfina: Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.). Martín Pascual. Hora: 17.

17. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Nº 1 de Palermo. TV: ESPN Extra (canales 670 y 1670 HD de DirecTV).