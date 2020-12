Este año no habrá plateas llenas en la final del Abierto de Palermo; el cupo es de 120 personas por sector, pero dados los precios no queda claro si se venderá todo. Crédito: Rodrigo Néspolo

Durante todo lo que transcurrió de la temporada de polo, que se inició el 1 de noviembre, no hubo venta de entradas; el poquísimo público que hubo en los abiertos de Tortugas, Hurlingham y Palermo se trató de allegados a los jugadores. Pero para los últimos tres días del Campeonato Argentino Abierto hay autorización para que ingresen al predio de Libertador y Dorrego unos pocos espectadores que pagarán su acceso al certamen de polo más grande del mundo. Torneo que, por cierto, les hace saber de esa condición con los precios de las localidades.

Este sábado y este domingo tendrán lugar las virtuales semifinales -definiciones de zona, en realidad- del Abierto de Palermo, además de otros dos partidos. Y la final se desarrollará el sábado 19. Pero, en rigor, no hay entradas para determinada fecha o determinado encuentro, sino abonos que abarcan las tres jornadas. Lo más accesible, en el sector que viene a ser la popular del polo, cuesta a razón de 9166 pesos por día, y lo más oneroso, la platea central, a razón de 33.000 pesos por fecha. Y todo es cobrado en dólares, con los impuestos correspondientes.

Hay disponibles 120 lugares por sector, casi 500 en total. La Asociación Argentina de Polo (AAP) vende los accesos mediante el sitio Miniabonos-aap.com, en los que figuran los valores: platea C (la central), 90.000 más 9000 por "cargo de servicio"; platea A (del lado de Libertador), 70.000 más 7000; platea B (del lado del tablero), 50.000 más 5000, y tribuna Dorrego (enfrente), 25.000 más 2500. Si bien los costos están expresados en pesos, son cargados en dólares a una tarjeta de crédito del solicitante.

Pero la conversión a dólares genera una sorpresa: la proporción da, según el sector, un dólar de entre 150 (C) y 166,6 (Dorrego) pesos, es decir, valores superiores incluso a la cotización paralela de la moneda estadounidense, que este viernes está en promedio en 148 pesos. A esa suma hay que agregar los impuestos a los gastos en dólares, recientemente instaurados. El dólar legal se cotiza a 87,5 pesos.

"Salieron 500 entradas a la venta, y hay inflación y éstos son los partidos más importantes. Por eso los precios son ésos", explicaron desde la AAP, enfatizando en que para la entidad lo importante es que haya público cuando tres o cuatro días atrás no había acceso más que para los allegados a los protagonistas de cada fecha e invitados por los patrocinadores.

Unos pocos allegados a los jugadores que actúan en cada fecha fueron los autorizados a ingresar como espectadores hasta esta altura de la temporada; a partir de este fin de semana podrán ingresa público pagante. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

Las tres jornadas finales del Abierto de Palermo son, por supuesto, las más atractivas y las que más espectadores convocan cada año, con una alta proporción de extranjeros. Usualmente, la recaudación por venta de entradas en el campeonato implica entre 30% y 40% del presupuesto anual de la AAP. Esta vez, los precios de las localidades dan un salto grande respecto a los de temporadas recientes. Y parecen casi exclusivos para ese público foráneo.

La resolución del grupo A, que tendrá lugar este sábado, será más atractiva que la del B, por definirse el domingo, pero los costos, claro, serán iguales para ambos días. Los encuentros de mañana serán RS Murus Sanctus vs. La Irenita (a las 12) y La Dolfina vs. La Natividad-Monjitas (17), el que determinará al primer finalista. Y los del domingo serán Cría Geté vs. Los Machitos (12) y Ellerstina vs. La Dolfina Polo Ranch (17), del cual surgirá el otro clasificado para el encuentro decisivo por la copa.

