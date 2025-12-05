Abierto de Palermo: la final que tardó 5 años para Gonzalo Pieres es la primera para los primos Heguy

Es tan llamativo como real: Ellerstina, una de las organizaciones más poderosas de la historia del polo, pasó cuatro temporadas sin acceder a una final del Abierto de Palermo. Y más: Indios Chapaleufú, la combinación de clubes de los Heguy, la familia más numerosa y célebre de este deporte, estuvo 20 años sin protagonizar el partido más grande del mundo. La unión hace la fuerza: Ellerstina-Indios Chapaleufú es ahora el retador del dream team, La Natividad-La Dolfina, en el desenlace del Campeonato Argentino Abierto, que tendrá lugar este domingo.

En 2020, Ellerstina cayó a manos de su clásico adversario, La Dolfina, por 10-8 en un estadio poblado por apenas 500 personas, a la salida de la cuarentena del coronavirus. Bastante más atrás, en 2004, los dos Indios Chapaleufú (a secas y II, respectivamente) dirimieron entre sí al campeón, en un encuentro rebosante de público que empezó 5-2 (primer chukker) para los hijos de Horacio Antonio y terminó 15-11 para los de Alberto Pedro. Nunca más hubo un Heguy en el último espectáculo de Palermo de cada año. La serie se cortará dentro de unas horas.

Facundo Pieres y Antonio Heguy sonríen, y Cruz Heguy y Gonzalo Pieres (h.) se abrazan; en su primera temporada como fusión, Ellerstina-Indios Chapaleufú llegó a la final de Palermo, tras perder ajustadamente la de Tortugas. Rodrigo Nespolo

Todo, gracias al 13-12 de Ellerstina-Indios Chapaleufú sobre La Irenita-La Hache en el cierre de la zona B del Abierto, este jueves. “Pasaron cinco años. Buenísimo estar en otra final”, celebró en los palenques Gonzalo Pieres (h.), protagonista de aquella final casi vacía de espectadores. Su hermano Facundo sí saboreó el desafío decisivo en este tiempo: en 2023 y 2024 se coronó junto a los Castagnola por La Natividad.

Ahora, los Pieres están enlazados con dos primos, los Heguy. “Es una combinación espectacular. Más allá de que estamos en la final, pasamos una gran temporada. La diaria fue muy buena. Las prácticas fueron buenas, las charlas fueron buenas. Por eso este equipo se confirmó temprano. La pasamos muy bien y queremos seguir jugando juntos. Un lujo”, se complació Gonzalo, de 42 años, que debutó en la Catedral en 1999.

Un número 2 innato: Antonio Heguy se estira todo cuanto puede para trabar el traco de Hilario Ulloa, de La Irenita-La Hache; el mellizo, como su primo Cruz, protagonizará por primera vez el partido más importante del polo. Rodrigo Néspolo

No había nacido ninguno de sus compañeros Heguy por entonces. Cruz y Antonio tienen 22 años. “Desde chico uno sueña estar acá. Y estar con mi primo Cruz es tremendo. Desde chicos jugamos juntos. Llegamos”, festejó Antonio, rodeado por una multitud de ruidosos amigos y parientes. El hijo de Alberto volvió a tener un buen desempeño, sobre todo en la recuperación de Ellerstina-Indios Chapaleufú, que pasó de un 4-9 a un 11-10 parciales.

“Hoy jugamos más o menos al principio, pero terminamos jugando bien”, admitió el mellizo de Silvestre Heguy. Y se refirió al reto por afrontar el domingo frente a sus amigos Castagnola (compañeros en el exterior) y los Cambiaso. “Tenemos que hacer casi perfecto el partido para ganarles. Se juntaron casi los cuatro mejores del mundo. No podemos cometer errores si queremos ganarles, pero nos tenemos fe”, advirtió Antonio.

Lo mejor de la semifinal

El número 2 está cerrando una temporada muy buena en lo personal, al punto de ser quizás la revelación de la Triple Corona. Y eso que afrontó una operación en una rodilla, que se le torció en una práctica. “Nos queda un poco cerca la final, del jueves al domingo, pero los caballos están bien. La rodilla todavía me molesta un poco para caminar y correr, pero arriba del caballo, no. Así que no es importante”, se despreocupó, sin excusas y con la frescura propia de su personalidad y de su edad. Más la felicidad consecuente de estar en lo que siempre quiso: la final del Abierto de Palermo.

Ellerstina-Indios Chapaleufú 13 vs. La Irenita-La Hache 12