Alejo Miranda 10 de diciembre de 2020

En juego estaba nada menos que el pase a la Triple Corona 2021 de polo. El destino quiso que la definición se produjera entre dos equipos del mismo club: La Irenita vs. La Irenita II. Ocho amigos que conviven a diario. Por eso no extrañó lo que ocurrió en los últimos dos chukkers.

Con las pulsaciones a mil y la presión de ganar y el desenlace todavía abierto, en el séptimo chukker se produjo un choque peligroso. Uno de varios que hubo en un partido luchado, cerrado, difícil de abrir por el estado del campo y porque ambos equipos parecieron priorizar la marca antes que tomar algún riesgo. Allí, los dos número 1 chocaron sus montados y discutieron fuertemente cara a cara. Al borde de que la situación se descontrole, pero no. No sólo quedó allí, sino que un par de minutos después Santiago Loza y Martín Podestá (h.), los protagonistas, se dieron la mano en señal de disculpas. Y al final del octavo, cuando el partido estaba decidido, los inusual, lo sorprendente. Lo meritorio: un abrazo sentido entre los dos y la emoción al borde de las lágrimas.

Lo cuenta mejor uno de los protagonistas, Santi Loza, uno de los cuatro debutantes este año en el Abierto que había en el partido. "Salgo defendiendo para la derecha, me tomo con Min [Podestá], pego un palo fuerte. Quería hacer un pase a Tomasito [Fernández Llorente] y cuando veo que no llega, quiero apretar esa jugada. Min me viene a pechar, a cerrar esa jugada, pero viene con ángulo y yo lo que hago es levantar el caballo para no golpearme con él. La quiero ver por TV", dijo a LA NACION. "Después es calentura del momento. Susto también porque fue fuerte. Con Min soy íntimo amigo, estamos todo el día juntos. Es una gran persona y lo quiero mucho. Sabíamos que fue algo del momento. A los tres minutos ya sabíamos que estaba todo bien, que no iba a pasar a mayores porque somos íntimos amigos. No pasó mucho más que eso".

Un nuevo abrazo de amigos en el final: Podestá (h.) y Loza Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

Loza, de 24 años, y Podestá, de 23, hicieron su presentación absoluta este año en Palermo y, ya con buena experiencia en los certámenes más prestigiosos del exterior, asoman como dos jugadores de buena proyección en el alto handicap argentino. En el partido que definió el descenso en la Zona A del 127º Campeonato Argentino Abierto, estos chicos demostraron que la caballerosidad y la amistad están por encima de los objetivos deportivos.

"Yo sé todo lo él labura por estar acá y él sabe todo lo que yo laburo. Caí en todo lo que significaba estar los dos jugando juntos acá, sea en contra o a favor", dijo Loza para justificar su emoción al momento del abrazo. "Estar acá no es para cualquiera y estar los dos juntos en la misma cancha, sea en contra o a favor, te emociona. A mí me pone muy contento que haya ganado y que tenga la posibilidad de estar el año que viene. Y él me dijo que estaba muy contento por mí, por la temporada que había tenido y por cómo había jugado. Por eso nos pegamos el abrazo que nos pegamos".

El momento más emotivo entre los amigos

Amigos, rivales y pura emoción 00:52

Video

Un mérito también para la organización de La Irenita, de los hermanos Pablo y Matías Mac Donough. El segundo vio el partido en una zona neutral, desde la cabina de transmisión de ESPN. "Son amigos, pero juegan con todo. En las prácticas tuvimos que ponerlos mezclados", contó el ex back de Ellerstina.

"Fue más por decisión nuestra", aclaró Loza. "Somos tan amigos, tenemos tanta confianza, se ponía áspero. Decidimos no jugar más prácticas de un equipo contra otro, sino mezclados". ¿Cómo fueron los días previos al gran duelo? "Había muchas apuestas. Matías hizo un grupo de WhatsApp llamado 'El superclásico'. Nos matamos de risa. Pero tranquilos. Juntos. Divertida la semana de La Irenita".

Facundo Fernández Llorente, de La Irenita, a punto de pegar; armaron un grupo de WhatsApp llamado "El superclásico" Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

El triunfo de La Irenita le aseguró terminar entre los ocho mejores. De mínima, tendrá que jugar un repechaje ante el campeón de la Copa Cámara de Diputados, aunque de terminar séptimo se clasificará directamente para 2021.

La Irenita II tendrá que pasar por la Clasificación si quiere volver a Palermo, pero aun con tres debutantes demostró estar a la altura. Venció a Alegría (con Mannix y Sebastián Merlos) para llegar al Abierto y allí jugó grandes partidos, como el que perdió por uno con La Natividad-Las Monjitas, que este sábado definirá la zona con La Dolfina. "El equipo funcionó bien. Arrancamos la Clasificación funcionando bien dentro y fuera de la cancha, que es fundamental", dijo Loza, el mejor jugador del equipo. "En lo personal estoy contento con mi juego y con la caballada. No quiero dejar de agradecer a mi equipo: Willy y Elvis, en Salta. Dejaron todo, sacaron dos mantas (NdR: premios para los caballos). Estoy muy contento".

La despedida de Palermo 2020 fue con derrota deportiva, pero demostrando que hay cosas que son más importantes que ganar o perder.

