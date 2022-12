Bombazo: el nuevo La Natividad para combatirle el reinado a La Dolfina en 2023, con las llegadas de Facundo Pieres y de Pablo Mac Donough

escuchar

La Dolfina conquistó dos de los tres torneos de la Triple Corona (Hurlingham y Palermo). La Natividad obtuvo el restante (Tortugas), en una electrizante final con Ellerstina. Adolfo Cambiaso confirmó que, a los 47 años, no se retira y que seguirá al menos una temporada más con sus compañeros que le permitieron lograr el 18° título del Abierto de Palermo: su hijo Poroto, David Stirling y Juan Martín Nero.

Los otros dos equipos, a los que La Dolfina derrotó en la final (La Natividad) y en la definición de zona (Ellerstina), apuntan a nuevos proyectos. Y tienen algún punto de conexión. La novedad más relevante por estas horas es el pase de Facundo Pieres al conjunto de Cañuelas, para jugar con los hermanos Camilo y Bartolomé Castagnola. Y junto con él llegará Pablo Mac Donough, que dejará La Irenita, otro de los grandes equipos de 2022, finalista en Hurlingham y semifinalista en Palermo. De esta manera, salen del equipo el sudafricano Ignatius Du Plessis y Polito Pieres. El nuevo La Natividad tendría 40 goles de handicap de no mediar algun cambio en las nuevas valorizaciones que en estos días dará a conocer la Asociación Argentina de Polo (AAP).

Jeta Castagnola perseguido por Facundo Pieres (y Gonzalito Pieres) en la final de Tortugas: jugarán juntos LANACION/Sergio Llamera

Todo se precipitó en los últimos días. Luego de la derrota con Cría La Dolfina, que condicionó seriamente las chances de Ellerstina, y de la eliminación ante La Dolfina, el equipo de los tres hermanos Pieres e Hilario Ulloa entendió, puertas adentro, que había cumplido un ciclo luego de tres temporadas juntos. La final de Tortugas, en la que desplegó un polo de alto vuelo hasta el quinto chukker y tuvo a su merced a La Natividad, pero que terminó perdiendo, lejos de envalentonarlo para lo que siguió, influyó negativamente. El equipo ya no fue el mismo. Recurrió, como hace 15 años, a los consejos como coach del mexicano Memo Gracida, que ensayó variantes (Facundo Pieres más retrasado, como armador), pero la tendencia no cambió demasiado. El equipo ya no era lo que fue en 2020, cuando estuvo a un solo chukker de conquistar la Triple Corona.

Facundo exploró nuevas posibilidades luego de hablar con sus compañeros. No era sencillo cerrar una etapa de su vida con la camiseta de Ellerstina. Luego habló con uno de los jugadores de La Natividad antes de la final y le hizo saber de sus planes de salir de la Z y de las ganas de jugar de back, un puesto que ha ocupado algunas veces en Ellerstina. Obviamente, si La Natividad hubiese ganado Palermo y Cambiaso hubiera anunciado su retiro, el mapa de posibilidades se habría ampliado. Pero ninguna de las dos cosas sucedieron.

Pablo Mac Donough y Barto Castagnola, juntos en La Natividad

De esta manera, luego del desenlace del máximo torneo mundial, se aceleraron las negociaciones y el nuevo La Natividad quedó conformado con el ingreso de Facundo Pieres por el sudafricano Ignatius Du Plessis, que estuvo en la alineación desde 2019, cuando el equipo llegó al Abierto de Palermo proveniente de la clasificación. Du Plessis, en su momento, fue el ideólogo de la formación que nació con los hermanos Castagnola, Matías Torres Zavaleta y él. Ya para 2020 se produjo el ingreso de Polito Pieres, procedente de Ellerstina.

Desde antes de la temporada 2022 se venía barajando la posibilidad de la salida de Du Plessis, al menos en los trascendidos habituales que circulan en el ambiente polístico. Pero el sudafricano siempre fue una pieza de importante valor en la estructura, por sus condiciones y por su química con los Castagnola. ¿El problema? La falta de caballos. En los cuatro años que estuvo en el equipo no consiguió reforzarse de la manera ideal y eso, a la larga, suele jugar en contra en una organización.

La Natividad 2022: salen Polito Pieres e Ignatius Du Plessis @asocdepolo

Y junto con Facundo, en lugar de Polito Pieres, se suma Pablo Mac Donough, uno de los mejores jugadores del año, de extraordinario rendimiento en La Irenita, su club, acompañado por Juan Britos, Francisco Elizalde y Juan Martín Zubía. Para Mac Donough, ganador 11 veces del Abierto de Palermo (2 con Ellerstina y 9 con La Dolfina), será un nuevo desafío en un equipo de punta que busca arrebatarle el reinado a La Dolfina. Facundo Pieres y Pablo Mac Donough jugaron juntos ocho años en Ellerstina (2003 a 2010). Ganaron el Abierto de Palermo en 2008 y 2010. En este último caso, se adjudicaron la Triple Corona.

¿Qué le puede aportar Facundo Pieres a La Natividad? Se trata de un jugador de categoría, uno de los mejores del mundo, siempre ambicioso con ganar grandes cosas, y ávido de reencontrarse con la gloria máxima. Obtuvo tres veces el Abierto de Palermo, en una ocasión logró la Triple Corona y fue el abanderado de la Z en la puja histórica con La Dolfina. Sus mejores actuaciones las alcanzó como número 1, más allá de lo rotativo que se ha vuelto el polo en los últimos años. Ahora se enfocará como N° 4, mientras que Mac Donough irá de 2 y compartirá el medio con Barto Castagnola. Jeta Castagnola volverá como 1 (tras jugar de 2 en estos dos últimos años). Esa es la idea preliminar.

Pablo Mac Donough y Facundo Pieres, en los tiempos de Ellerstina, con Juanma Nero y Gonzalito Pieres Polo Deauville

La última conquista del Argentino Abierto para Facundo fue en 2012, con sus dos hermanos (Gonzalito y Nicolás) y su cuñado, Mariano Aguerre. Con 36 años, busca afanosamente otro título de Palermo y apuesta a que este nuevo desafío con La Natividad le permita alcanzar su sueño.

En cuanto a Mac Donough, es un jugador que maneja los tiempos, cerebral, de notable pegada. Que tiene el mapa de la cancha dentro de su cabeza. La Natividad contará con cuatro taqueadores excelsos, de manejo de pelota superlativo. Mac Donough ya ha jugado de 2 en algún momento en Ellerstina.

Facundo Pieres cierra un ciclo con Ellerstina, la única camiseta que vistió desde su debut en Palermo Rodrigo Nespolo - LA NACION

¿Qué pasará con Ellerstina? Siempre los cambios derivan en que haya movimientos generalizados en el resto de las formaciones. Se sabe que Hilario Ulloa se enfocará en otro proyecto y entonces habrá qué ver cómo se completa el equipo que por ahora contará con Gonzalito y Nicolás Pieres. ¿Cómo se toma la salida de Facundo? “Son ciclos que se cumplen. Somos hermanos, lo intentamos muchas veces. Ganaron en el 2012 con Mariano Aguerre, después lo buscamos con Polito Pieres, con Hilario Ulloa. Entendimos que lo mejor era encarar cada uno su proyecto. Era una decisión para tomarla ahora, que tenemos la mejor de las ondas”, sintetizó Nicolás Pieres.

Caset y Ulloa jugaron juntos por Las Monjitas en 2020: ahora serán compañeros en La Hache

¿Cuál es el proyecto de Hilario Ulloa tras su salida de Ellerstina? Jugar por su club, La Hache. Y lo hará con una formación nueva: tendrá como compañeros a Polito Pieres (exLa Natividad), Francisco Elizalde (exLa Irenita) y Guillermo Sapo Caset (ex La Ensenada-Murus Sanctus). Sin dudas, cuatro nombres potentes cuyos handicaps (si no median cambios) suman un total de 37 goles.

Un panorama bien movido, y que promete nuevos capítulos en el rearmado del mapa de la Triple Corona 2023. Un sacudón general en las formaciones para intentar moverle el piso a La Dolfina. Una nueva historia está por escribirse.