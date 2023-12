escuchar

En el polo actual rige la inmediatez. Por lo general mandan los resultados. No hay paciencia. Y como consecuencia de ello, los proyectos son cada vez más cortos, más efímeros. Al entusiasmo inicial de cada plan elaborado se endosa una idea que, en lugar de brindar garantía y seguridad, aporta incertidumbre. Una idea que es más o menos la misma en todos los casos: “Veremos cómo anda la cosa. Si funcionamos, probablemente sigamos jugando juntos. Lo evaluaremos al concluir la temporada”.

Está claro que armar un equipo de polo, incluso entre familiares (hermanos, primos), no es sencillo. Los lazos sanguíneos no garantizan armonía ni entendimiento en el campo. Y si se logra la sintonía, la imprescindible armonía, luego hay que resolver otra cuestión: conseguir el funcionamiento adecuado, adoptar el famoso “sistema”. Y una vez completado ese complejo proceso, hay que hacer hincapié en aspectos, también vitales, más relacionados con la organización, como el plantel de caballos. Estimar si satisfizo las expectativas, si faltaron algunas yeguas, si es necesario mejorarlo con miras a nuevos objetivos... Preguntas elementales que el transcurrir de la temporada va contestando; muy probablemente las respuestas definitivas surgen al cierre del ejercicio deportivo.

Equipo que gana, no se toca: La Natividad, campeón de Palermo, conserva su formación; también La Dolfina, que llegó a la final, se presentará en 2024 como estaba. Tadeo Jones

Y cuando llega el momento de evaluar la actuación, de sacar conclusiones para afrontar un segundo año con un punto de partida como base y cierta experiencia como para despegar, muchas veces todo termina súbitamente. Al no ser cosechados los resultados imaginados, cae la cortina, concluye la aventura y cada uno puede seguir su camino por separado, incluso hermanos y primos. No hay segunda vuelta. Se deshace lo construido –mucho o poco–, y a empezar de nuevo. Otro proyecto, otra ilusión, otro desafío de un año... “De un año y vemos”.

Así se presenta el panorama en los equipos de polo de alto handicap. Lejos del ideal como para confeccionar formaciones y afirmarlas. Los grandes se desarman, y los chicos, a quienes se les abrió la puerta del Argentino Abierto al permitir diez participantes en lugar de ocho o de seis, también. El argumento basado en “que jueguen, que junten experiencia así progresan” rara vez se sostiene. Todos, o casi todos, los conjuntos quedan expuestos a la tiranía del resultado. Y cada año cuesta más mantenerse, por la razón que sea: falta de funcionamiento, nueva motivaciones, anhelos...

Guillermo Caset deja La Hache y se incorpora a Ellerstina; el pase de Sapo es el movimiento más importante del "mercado" de la Triple Corona. Rodrigo Nespolo - LA NACION

La Dolfina, La Natividad y La Ensenada

La postemporada de 2023 ardía de rumores. Y aún arde. La posibilidad del retiro de Adolfo Cambiaso abría una serie de interrogantes, a la postre barridos por la confirmación de su continuidad. ¿Qué hará Poroto, su hijo? ¿Se quedará en La Dolfina? ¿Cruzará de vereda y jugará con sus primos Bartolomé y Camilo Castagnola? Si es así, ¿qué pasará con Facundo Pieres y Pablo Mac Donough? ¿Volverán a Ellerstina? ¿Y La Hache? ¿Sigue Guillermo Caset? ¿Habrá otras modificaciones? ¿Las escuderías más poderosas buscarán a alguno de los muy buenos jugadores de La Ensenada?

Hace unos días, un posteo de Adolfito Cambiaso en Instagram bajó la ansiedad, calmó los ánimos: “Gracias a todos por el apoyo de siempre. En especial a Poro, Juanma [Nero], Pelón [Stirling] y Milo [Fernández Araujo, el director técnico]. Es un regalo poder competir y disfrutar a los 48 años. Feliz de seguir el año que viene compartiendo cancha con mi hijo y mis amigos…”, publicó. En 2024, La Dolfina intentará recuperar el título de campeón argentino con Adolfito vestido de 1; Pelón Stirling de 2, Poroto Cambiaso con la camiseta 3 y Juan Martín Nero de back.

Adolfo "Poroto" Cambiaso, David Stirling, Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola y Juan Martín Nero vestirán las mismas camisetas el año próximo y sus conjuntos volverán a ser los favoritos. Christian Grosso - LA NACIÓN

El campeón, La Natividad, de 40 goles a partir del 1 de enero próximo, no tenía motivos para modificar su alineación. Y defenderá la más preciada corona con Facundo Pieres (otra vez 10 de handicap), Jeta Castagnola, Pablo Mac Donough y Barto Castagnola. “Si ellos quieren vamos a seguir jugando juntos”, anticipó el número 4 del equipo verde en la conferencia de prensa posterior a la victoria en Palermo. Y ninguno de sus compañeros puso cara de disconformidad ante el breve discurso de Barto; de hecho, Pieres y Mac Donough se deshicieron en elogios a los hermanos. Pocas horas después, ellos mismos comunicaron la buena nueva. “No sabés con qué alegría me subía en Pilar a un auto con Pablo para ir a jugar prácticas o simplemente a reunirnos con los chicos en Cañuelas. Ojalá en 2024 ganemos otra vez”, contó Facundo para LA NACION.

La restante escudería que, por el momento, se mantiene intacta es La Ensenada, con Juan Britos, Alfredo Bigatti, Juan Martín Zubía y Jerónimo del Carril, que fue subido a 9 goles tras su alto desempeño en la definición de la zona B del Argentino Abierto (14-17 vs. los Castagnola y compañía).

La Ensenada vuelve a apostar a la formación con la que sigue creciendo; Juan Martín Zubía, Alfredo Bigatti y Jerónimo del Carril encararán su tercera temporada juntos con Juan Britos. LA NACION/Christian Grosso

Los demás conjuntos sí han decidido cambios.

Otra renovación de Ellerstina, la vuelta de Indios Chapaleufú

Ellerstina sigue desangrándose. Ahora se alejó Nicolás Pieres. ¿El motivo? Sería el mismo que llevó a su hermano Facundo a buscar un otro rumbo hace doce meses: nuevos objetivos, nuevas motivaciones... Aire fresco, en definitiva. Lo curioso, y valorable a la vez, es que Nicolás trocó la comodidad de pertenecer al “Grupo de los 8″ de Palermo por la incomodidad, sin avales, de intentar la clasificación. Ese camino, ríspido e inseguro, y que no incluye participación en los abiertos de Hurlingham y Tortugas, recorrerá Nicolás junto a los jóvenes Lorenzo Chavanne (16 años) y Beltrán Laulhé (17), más Matías Torres Zavaleta. Pero el club de General Rodríguez volverá a presentarse en la Triple Corona. Lo hará con un cuarteto 50% renovado, ya que tampoco seguirá Bautista Bayugar. A Gonzalo Pieres (h.) lo acompañarán Lucas Monteverde (n., recientemente subido a 8), Sapo Caset (desafectado de La Hache) y el sudafricano Ignatius Du Plessis.

De este Ellerstina quedan los dos del medio, Gonzalo Pieres (h.) e Ignatius Du Plessis; Bautista Bayugar sale de la Triple Corona y Nicolás Pieres arma un proyecto propio en busca de la clasificación para el Abierto de Palermo. Christian Grosso - LA NACIÓN

La Hache, diseñado por Hilario Ulloa hace doce meses, continúa en la brega pero con un cambio ya establecido: entra Tomás Panelo, proveniente de Cría La Dolfina, y sale el mencionado Caset, mudado cerca, sobre la calle Gonzalo Tanoira, más próximo a la ruta 28. “Todavía no tenemos todo. Quedamos en reunirnos uno de estos días para terminar de resolver algunas cosas pendientes”, confirmó Hilario ante la inquietud periodística.

Lógicamente, Cría La Dolfina debe cubrir la baja de Panelo y como aún faltan definirse algunos cuartetos, este equipo, como otros, aguarda el devenir de los acontecimientos. En principio, Panelo será reemplazado por Rufino Bensadón, que dejará entonces La Hache Cría y Polo. En ese conjunto ingresará Benjamín Panelo por él y continuarían Carlos “Toli” Ulloa, Facundo Sola y Joaquín Pittaluga.

Cría La Dolfina no tuvo un buen 2023 y pierde dos goles de handicap (35 a 33) y a Tomás Panelo (segundo desde la izquierda), que se va a La Hache; continúan Guillermo Terrera, Alejo Taranco y Diego Cavanagh. Christian Grosso - LA NACIÓN

Por último, el otro equipo de Triple Corona que altera su fisonomía es El Overo, cuyos polistas ganaron en la promoción contra La Irenita el derecho a protagonizar entera la serie Hurlingham-Tortugas-Palermo. Sin embargo, esa escuadra intervendrá en los tres certámenes con el emblemático nombre de Indios Chapaleufú. Incluso se comentó en las redes sociales que utilizará la camiseta original del club pampeano: blanca con una franja horizontal colorada. Sin Lukín Monteverde, traspasado a Ellerstina, otro Heguy se suma a la cruzada: Antonio, hijo de Pepe. Y junto a Cruz Heguy (hijo de Eduardo), Victorino Ruiz Jorba y Teodoro Lacau se dará el gusto, y al mismo tiempo asumirá la responsabilidad, de representar al mítico Indios Chapaleufú.

Ya está cerca Navidad y todavía circulan rumores. No tan fuertes, no tan impactantes. Las principales dudas se despejaron, pero no todo está decidido. El año 2023 resultó intenso y lo mismo se aguarda para el 2024. Porque son tiempos de inmediatez, en los que mandan los resultados. No hay paciencia ni tiempo para afianzar los proyectos.

La estrella que Cruz Heguy lleva en el casco delata su origen: el hijo de Eduardo jugará por Indios Chapaleufú el año que viene, junto a dos compañeros que también salen de El Overo, Teorodo Lacau y Victorino Ruiz Jorba. Christian Grosso

Alineaciones para 2024

Clasificadas para la Triple Corona

La Natividad: Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.) 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.) 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. La Hache: Pablo Pieres, 9; Tomás Panelo, 9; Hilario Ulloa, 9, y Francisco Elizalde, 9. Total: 36.

Pablo Pieres, 9; Tomás Panelo, 9; Hilario Ulloa, 9, y Francisco Elizalde, 9. Total: 36. La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36. Ellerstina: Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9; Guillermo Caset, 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35.

Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9; Guillermo Caset, 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35. Cría La Dolfina: Guillermo Terrera, 8; Rufino Bensadón, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 32.

Guillermo Terrera, 8; Rufino Bensadón, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 32. La Hache Cría y Polo: Benjamín Panelo, 7; Carlos María Ulloa, 8; Facundo Sola, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

Benjamín Panelo, 7; Carlos María Ulloa, 8; Facundo Sola, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31. Indios Chapaleufú: Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31.

A la clasificación para el Argentino Abierto

[por ahora sin nombre]: Lorenzo Chavanne, 6; Beltrán Laulhé, 6; Nicolás Pieres, 8, y Matías Torres Zavaleta, 8. Total: 28.