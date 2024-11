El día que el presidente Milei conoció a uno de sus ídolos deportivos: el encuentro con el polista Adolfito Cambiaso

Supo ser arquero y alguna vez confesó que su ídolo futbolístico era Martín Palermo. Pero el vínculo del presidente de la Nación, Javier Milei, con el deporte no se circunscribe al fútbol. Cuentan quienes lo frecuentan que, en la medida que sus actividades lo permitan, trata de no perderse las finales de la NBA, esa serie de 7 partidos que consagra al campeón del certamen más competitivo y marketinero del básquetbol.

Aunque a la hora de declararse “enfermo” de un deportista , Milei no se anduvo con vueltas. En una entrevista con el periodista Esteban Trebucq, en el ida y vuelta de revelaciones, declaró su fanatismo por Adolfo Cambiaso , el líder de La Dolfina y, para muchos, el mejor polista de la historia. Un auténtico embajador deportivo por el mundo, multicampeón, ganador en 18 oportunidades del Campeonato Argentino Abierto , que es el torneo más importante del planeta de este deporte. A los 49 años, Adolfito sigue siendo híper competitivo y de hecho, en el Abierto de Palermo que se está desarrollando, acaba de conseguir un récord absoluto: su participación N° 32, desde aquel debut a los 17 años , en 1992, con el equipo de Ellerstina.

Adolfo Cambiaso, líder de La Dolfina y 18 veces campeón del Abierto de Palermo, es ídolo del presidente Javier Milei Santiago Filipuzzi

“Me encanta el polo, soy fanático de Cambiaso, enfermo. Fijate esto: el mejor caballo de todos los tiempos es la Cuartetera. En ese contexto, Cambiaso tenía un montón de caballos. ¿Pero ahora con quién juega? Juega siempre con la Cuartetera, porque tiene el clon 1, clon 2, el clon no se cuánto”, dijo Milei en aquella nota, mostrando su conocimiento sobre la carrera de Adolfito y, sobre todo, de su apuesta por la clonación de caballos, en la que fue un adelantado. A pesar de las críticas que recibió en su momento por el riesgo de compartir los datos genéticos de su cría, l os clones de Dolfina Cuartetera , al que declaró siempre como “el mejor caballo que jugó en su vida”, resultaron un éxito y paulatinamente el grueso de los polistas lo fueron imitando. Hoy, la mayoría de los jugadores de alto handicap clona sus mejores yeguas.

Enterado en su momento de la admiración de Milei, Cambiaso, que durante 8 meses del año está participando profesionalmente en torneos en Estados Unidos, Inglaterra y España, le hizo llegar una invitación a comer un asado, conocerse y hablar de polo, por supuesto. Esto fue antes de las elecciones presidenciales. El encuentro en La Dolfina nunca se concretó. El club de Cambiaso, en Cañuelas, ha recibido la visita de numerosos deportistas a lo largo del tiempo, en estos 25 años, desde su creación. Algunos de ellos, como David Nalbandian , son amigos del polista. Diego Maradona estuvo en la final de 2007 en los palenques, viendo una de las electrizantes definiciones del Argentino Abierto con Ellerstina.

Pero también han frecuentado y frecuentan el predio el Peque Schwartzman , futbolistas como Emanuel Mas y el Principito José Sosa y hasta Gabriela Sabatini ha ido una jornada y ha taqueado con los Cambiaso, padre e hijo. Incluso, el seleccionado nacional de fútbol, con Lionel Messi incluido, previamente a una participación en la Copa América, fue a La Dolfina a comer un asado. El entrenador de básquetbol Sergio Hernández es otro de los amigos de Adolfito.

Recientemente, en ocasión del cumpleaños del Presidente (fue el 22 de octubre), Cambiaso le envió una de sus camisetas de La Dolfina de regalo. Pero el encuentro entre ambos seguía sin producirse por una cuestión de agenda. Para darse una idea del fanatismo de Milei por el crack del polo, lo seguía desde los primeros tiempos de La Dolfina (2000), incluso en los años en los que el equipo vestía la camiseta de Nueva Chicago (2002 al 2004) producto de una relación con la entidad de Mataderos. Tiempos en los que Adolfito era cuestionado y hasta silbado en las finales de Palermo por los hinchas de los otros equipos. Y seguramente defendido en discusiones en las gradas por el propio Milei teniendo en cuenta su admiración. Eran tiempos, por ejemplo, en los que a Cambiaso, cuando iba a ejecutar un penal de 60 yardas, le gritaban “burro” desde la tribuna Dorrego, provocando comentarios elocuentes en los aficionados menos fanatizados: “Si a Cambiaso le dicen burro, ¿qué le queda al resto?”.

Pues bien, finalmente, Milei pudo cumplir un viejo anhelo hace unas horas. El encuentro casual y fuera de agenda se produjo en la Casa Rosada. Hablaron obviamente de polo, de caballos, con Dolfina Cuartetera y sus clones como eje, y por qué no de otros célebres ejemplares que ha tenido el líder de La Dolfina, un equipo que ha marcado la historia a través de sus conquistas. Milei no ha ido aún al Campo Argentino de Polo a ver partidos del Abierto de Palermo en condición de presidente de la Nación, pero eso no quiere decir que no siga algunos de sus partidos por TV, especialmente los que disputa La Dolfina.

Hubo foto, sin dudas un recuerdo estimado para el presidente Milei. Que luego posteó en sus redes sociales: “Aquí con Adolfo Cambiaso, e mejor jugador de polo de todos los tiempos (al menos desde mi punto de vista). Si alguna vez te preguntaste por la existencia del centauro, si no es él, está muy cerca de serlo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, acompañando la imagen de ambos con los pulgares hacia arriba.

Quedaron en compartir el famoso asado cuando fuese factible y posiblemente haya algún regalo especial más para Milei en el futuro.

Claudio Cerviño Por