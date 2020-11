Francisco Elizalde y Alfredo Cappella Barabucci marcan a Pablo Pieres, a quien respalda Camilo Castagnola; RS Murus Sanctus debutó bien frente a un La Natividad que estuvo por debajo de lo esperado. Crédito: Segio Llamera

Xavier Prieto Astigarraga 1 de noviembre de 2020

La espectacular irrupción de los chicos Castagnola en 2019 y la excelente temporada que tuvieron este año en Inglaterra pusieron mucha expectativa en el 2020 de La Natividad, que, ahora con Pablo Pieres, pasó de 28 a 36 goles de handicap y se convirtió en el tercer equipo del circuito argentino. De todos modos, el estreno absoluto en el Abierto de Tortugas para los adolescentes Bartolomé y Camilo, de 19 y 17 años, presentaba un rival duro, casi a la par: RS Murus Sanctus, de 35. Y en su primer compromiso de Triple Corona contra un adversario de menor valorización, los adolescentes perdieron. Fue por 13-10, en uno de los cuartos de final del torneo que se desarrolla íntegro en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo, bajo régimen de protocolo sanitario.

Lo había advertido Paul Pieres, el padre del nuevo integrante del equipo verde: todo el mundo daba por sentado, por cómo venían los Castagnola y por la incorporación de Polito, que La Natividad-Las Monjitas iba a andar bien, o muy bien, en la serie Tortugas-Hurlingham-Palermo, pero que a los partidos había que jugarlos. Cuánta razón.

Por handicap, estaba claro que Murus Sanctus sería un conjunto importante. Pero nuevo como lo era, con dos mitades de cuartetos de 2019 (Guillermo Caset y Facundo Sola, de Las Monjitas, y Alfredo Cappella Barabucci y Francisco Elizalde, de La Albertina), tenía que mostrar en la cancha si funcionaría. Y funcionó, nomás: todo el partido jugó mejor y, salvo en los primeros segundos, y en el empate en 10 que consiguió en el último chukker La Natividad, estuvo todo el tiempo arriba en el tablero.

Guillermo Caset, Francisco Elizalde, Facundo Sola y Alfredo Cappello Barabucci, felices por la victoria contra La Natividad en su estreno como alineación. Crédito: Segio Llamera

Esta vez los Castagnola no jugaron bien. No se encontraron entre sí, no le pegaron bien a la bocha. Polito Pieres tampoco rindió. Sobrio, Ignatius Du Plessis cumplió. Pero Facundo Sola, intratable al comienzo (4 tantos en dos chukkers), fue demasiado para el sudafricano y para todo el conjunto verde. Siempre cumplidor, Guillermo Caset lideró el juego del cuarteto ganador. Y Alfredo Cappella Barabucci tuvo el mérito de sobreponerse a a un esguince en el tobillo derecho, causado por una caída a la salida de un throw-in.

Alfredo Cappella Barabucci se esguinzó el tobillo derecho pero siguió jugando; el back santafesino pega un cogote contra una tabla ante el sudafricano Ignatius Du Plessis. Crédito: Segio Llamera

Sin público en la cancha 1 del predio Alfredo Lalor, la transmisión por streaming de ESPN alcanzó un pico de 5800 espectadores, en una jornada muy buena en cuanto a audiencia. Al parecer existía avidez por mirar polo después de tanto tiempo, y además había un buen programa de partidos para la demorada inauguración de la Triple Corona. También existe expectativa para este lunes, que ofrecerá dos cruces: a las 11, La Dolfina (34) vs. La Ensenada-La Aguada (29), y a las 16, La Dolfina Polo Ranch (33) vs. Los Machitos (31).

Pero lo que más se aguarda es el estreno absoluto en este nivel de Adolfo "Poroto" Cambiaso, de 14 años, que actuará en lugar del fracturado Juan Martín Nero. La Dolfina no anda de suerte: este sábado se conoció que Pablo Mac Donough padeció un desgarro de 5 milímetros en un aductor, y por él jugará el brasileño Rodrigo Ribeiro De Andrade. El habitual número 3, que en la emergencia iba a ser back, espera llegar a tiempo para la final de Tortugas, por la Copa Emilio De Anchorena.

Claro que depende de que La Dolfina la alcance. No es tan difícil, porque le tocó la mitad del cuadro menos exigente. La otra ya tiene sus semifinalistas: Ellerstina y Murus Sanctus se enfrentarán el jueves. Todos los perdedores de los cuartos de final seguirán compitiendo, pero por la Copa Sarmiento.

Facundo Sola tuvo un estupendo comienzo de partido, con cuatro goles en dos períodos. Crédito: Segio Llamera

La síntesis de RS Murus Sanctus 13 vs. La Natividad-Las Monjitas 10

RS Murus Sanctus: Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset, 10, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 35.

Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset, 10, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 35. La Natividad-Las Monjitas: Camilo Castagnola, 8; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36.

Camilo Castagnola, 8; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36. Progresión: RS Murus Sanctus, 2-1, 4-3, 7-4, 8-6, 9-8, 10- 9 y 13-10.

Goleadores de RS Murus Sanctus: Sola, 6; Elizalde, 2; Caset, 4 (todos de penal), y Cappella Barabucci, 1. De La Natividad-Las Monjitas: C. Castagnola, 6 (5 de penal); B. Castagnola, 2 (1 de penal), y Du Plessis, 2.

Jueces: Gastón Lucero y Martín Aguerre. Árbitro: Martín Pascual.

Cancha: Nº 1 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

