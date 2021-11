Juan Britos, tras el batacazo de La Ensenada y antes de definir contra Ellerstina un finalista del Abierto de Palermo: “Vamos a jugar con las mismas ganas... y nunca se sabe”

Definitivamente, éste es un Campeonato Argentino Abierto especial. Quizá no haga falta esperar el paso del tiempo y ver este momento desde otra perspectiva. Porque el carácter particular de esta versión 2021 del torneo más importante del mundo viene no sólo del hecho de que haya habido partidos fuera del Campo Argentino de Polo entre semana. Es que lo deportivo, sí, siempre lo deportivo, termina prevaleciendo como el factor más importante. Y desde allí surge la realidad del recambio, la frescura que trae una nueva de camada de talentos y, por supuesto, los resultados que ya empiezan a surgir en la cancha, sí, en la cancha 1 de la Catedral.

Como había sucedido una semana atrás con el impactante triunfo de la nueva formación de Chapaleufú ante un campeón de Hurlingham, La Natividad, este sábado hubo otro impacto con carácter de histórico en el escenario más importante del polo mundial. Esta vez La Ensenada dio la nota, al vencer por 12-11 a un gran campeón, La Dolfina, más que acostumbrado a cosechar gloria en ese césped. Si bien el equipo de Cañuelas tiene una formación nueva que incluye a Francisco Elizalde y Diego Cavanagh, que este sábado hicieron su presentación en esa cancha con esta camiseta, la historia de esta organización y la jerarquía que mantiene siempre imponen respeto. De hecho, desde la final de 2012, Adolfo Cambiaso y David Stirling sólo habían perdido una vez: en 2020, contra Murus Sanctus.

De no creer: La Ensenada acaba de voltear a un equipo de 5 goles más de handicap en el Campeonato Argentino Abierto, y nada menos que La Dolfina; lo festejan el DT Ignacio Heguy (izquierda), Juan Martín Zubía, Alfredo Bigatti y Jerónimo Del Carril. Sergio Llamera

Luego de sufrir una derrota inesperada en Pilar ante Alegría Fish Creek, La Ensenada salió a jugar una final contra La Dolfina. Y con esa determinación se llevó el primer chukker por 2-0. Golpeaba la mesa, decía “acá estamos para dar batalla”, pero claro, enfrente estaba un equipo que tiene a esta cancha como el patio de su casa. No iba a ser sencillo vencerlo, pero La Ensenada se aferraría a la paridad y a mantener la tensión del juego hasta el final. Y como respuesta, desde la tribuna se empezó a oír un murmullo similar al que despertó Chapaleufú siete días atrás tras el descanso largo. Es que otra vez la cancha 1 tenía preparado algo extraordinario para ofrecer. Con el 10-9 para el club de Luján tras el séptimo chukker, la mesa estaba servida para otro batacazo, que terminó concretándose con el 12-11 final que hizo explotar de euforia a los palenques que dan a la Avenida del Libertador. Otra vez esta cancha, pero con otro equipo dejando su marca.

“¡Es una cosa de locos! Veníamos de una derrota contra un equipo contra el que nos teníamos confianza. Ganar acá contra el mejor de la historia, Pelón, y un equipazo... Es el patio de su casa. ¡Mirá cómo estamos! Ganar acá es una locura”, se emocionó Juan Martín Zubía, que tuvo un partido –y una victoria– por demás especial, por ser el novio de Mía Cambiaso y, por ende, posible yerno futuro de Adolfito.

Bigatti intenta controlar a un nueve veces campeón del Argentino Abierto, el uruguayo David "Pelón" Stirling. Sergio Llamera

¿Qué hizo este equipo para dar vuelta la página de un partido accesible que perdió el martes, hasta una victoria ante semejante favorito? “Nos propusimos ir chukker por chukker, ganar todos los que pudiéramos”, agregó el Nº 3, que se destacó junto a Juan Britos, otro autor de seis goles. Tras la victoria, el delantero celebró diciendo para LA NACION: “Tengo mucha alegría, satisfacción, y esto es un incentivo para seguir metiéndole a fondo. Vinimos con intenciones de jugarle de igual a igual y mantenernos cerca en el marcador. Una oportunidad íbamos a tener”.

“Estoy muy agradecido de haber ganado este partido contra estas semejantes bestias, a los que les tenemos todo el respeto del mundo. Hay que seguir aprendiendo y meterle”, añadió Britos, figura en una victoria que es como una continuidad de lo hecho por La Ensenada en el inicio de la temporada, cuando se quedó con el Abierto del Jockey Club.

Britos persigue a Francisco Elizalde; "hay que seguir aprendiendo", celebró humilde el delantero de La Ensenada, pero a la vez no descartó otra sorpresa frente a Ellerstina. Sergio Llamera

“A meterle”, enfatizó Britos. Es que el último rival en la zona A es de alto calibre, Ellerstina, que en la cancha 2 venció por 22-7 a Alegría Fish Creek. Y para La Ensenada, que ya tiene pruebas de que hay que creer, ese enfrentamiento caerá en el momento justo. “Vamos a jugarlo con la misma intensidad, con las mismas ganas... y nunca se sabe”, se entusiasmó Britos, el único jugador de 9 goles de handicap en el cuarteto.

Jerónimo Del Carril, por su parte, tardó en caer en la cuenta de que habían ganado un partido que recordarían por muchos años. “Una locura, una alegría increíble. No podemos creerlo, pero a esto apuntábamos. Habíamos tenido un partido malo y era difícil levantar cabeza, pero salimos con todo lo que nos quedaba. Esto es el sueño de todos, lo que venimos soñando desde que jugamos al polo”, sostuvo el back.

Palermo está revolucionado en 2021. Allí se animaron Chapaleufú y La Ensenada. Ambos ya tienen un pedacito en la historia de este escenario. Tan sorpresivo como meritorio.

Una foto como para que los integrantes de La Ensenada pongan en una repisa: la del día en que Britos, Juan Martín Zubía, Del Carril y Bigatti voltearon a nada menos que La Dolfina en el Campeonato Argentino Abierto. Sergio Llamera

Síntesis de La Ensenada 12 vs. La Dolfina 11

La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 33.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 33. La Dolfina: Diego Cavanagh, 9, Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 38.

Diego Cavanagh, 9, Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 38. Progresión: La Ensenada, 2-0, 3-2, 4-4, 5-6, 6-7, 7-8, 10-9 y 12-11.

La Ensenada, 2-0, 3-2, 4-4, 5-6, 6-7, 7-8, 10-9 y 12-11. Goleadores de La Ensenada: Britos, 6 (3 de penal y 1 de penal 1), y Zubía, 6 (2 de penal). De La Dolfina: Elizalde, 1; Stirling, 5 (1 de penal 1), y Cambiaso, 5 (2 de penal y 1 de córner).

Britos, 6 (3 de penal y 1 de penal 1), y Zubía, 6 (2 de penal). Elizalde, 1; Stirling, 5 (1 de penal 1), y Cambiaso, 5 (2 de penal y 1 de córner). Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Martín Pascual. José Ignacio Araya. Cancha: Nº 1 de Palermo.

