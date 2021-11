Polo: la Copa Cámara de Diputados, ese Palermo B que a veces atrae tanto como la versión A

El Campeonato Argentino Abierto está buenísimo este año, con varias sorpresas, partidos equilibrados y varios favoritos para levantar el trofeo. Pero el máximo certamen del mundo no se lleva el 100% de la atención: al mismo tiempo se está celebrando el “Palermo B”, el abierto por la Copa Cámara de Diputados, que nada menos que 16 conjuntos disputan en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo (AAP).

Y también está buenísimo. Porque el polo, sin ser el de elite, es de alto nivel, con 24 a 29 goles de handicap; porque hay muchos candidatos fuertes, y porque hay jugadores consagrados, otros en el punto intermedio de sus carreras y varias promesas. Es cierto que en el Argentino Abierto ya están brillando varias figuras muy jóvenes (Bartolomé –h.– y Camilo Castagnola, Adolfo Cambiaso –n.–, Rufino Bensadón), pero la Copa Cámara tiene lo suyo. No es nada fácil llegar a la cúspide del polo, y muchos hacen un camino más largo para arribar. Que no necesariamente va a terminar más abajo que el de los que aparecen más temprano en el Abierto de Palermo...

Entre los que polistas que ya anduvieron en las alturas de la gloria están Mariano Aguerre (52 años), nueve veces campeón argentino, y Miguel Novillo Astrada (47), ganador de una Triple Corona. Ambos están actuando por sus clubes, que empezaron con todo en el torneo: Los Machitos y La Aguada, sus respectivos equipos, suman dos triunfos cada uno en dos fechas. “Me divierte el equipo, me divierte hacer debutar caballos y me divierte tener una razón para seguir entrenándome y mantenerme vigente. Las expectativas son llegar lo más lejos posible”, contó Aguerre a LA NACION.

Y hay más participantes que en su momento tocaron la cima, como Juan Ignacio “Pite” Merlos (53), que se da el gusto de jugar con su hijo Juan Cruz y por Trenque Lauquen, e Ignacio Novillo Astrada (43), otro triplecoronado, que actúa por Betania.

Matías Torres Zavaleta ganó el Abierto de Tortugas por Ellerstina; ahora juega el Palermo B por El Overo. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Otros polistas perfectamente podrían estar protagonizando Palermo, y de hecho lo hicieron hasta hace poco: Alejandro Novillo Astrada (Betania), Cristián (h.) e Iñaki Laprida (La Esquina), Alejandro Muzzio (Nuestra Tierra)... Un caso especial es El Overo, que cuenta con tres de ellos: Valerio Zubiaurre, Matías Torres Zavaleta y Alfredo Cappella Barabucci. Tanto podrían estar ellos en Palermo que Torres Zavaleta fue suplente de Ellerstina en el Abierto de Tortugas y levantó la Copa Emilio de Anchorena, y Cappella Barabucci está intercalando suplencias en La Z en el Argentino, en lugar del convaleciente Nicolás Pieres.

El Overo posee un cuarto integrante peculiar: Lucas Monteverde (h.), de 16 años, es uno de esos adolescentes que son referencia de la nueva generación, la que comparte con sus amigos Cambiaso y Castagnola. Existen más jóvenes que están haciendo sus primeros pasos en el alto handicap y que parecen llamados a volar alto en algún momento: Mariano “Peke” González y Tomás Beresford, compañeros de Miguel Novillo Astrada en La Aguada, y Carlos María Ulloa (La Hache-La Fe), reciente finalista en el Abierto de Jockey.

Sin ir más lejos, cinco de los 16 cuartetos disputaron la clasificación para el Argentino Abierto y no desentonaron: Los Machitos, La Aguada, La Esquina, La Irenita II y La Fija. Sin Palermo para ellos, todos los que no lograron el objetivo desembocaron en el certamen por la Copa Cámara –un hermoso trofeo donado por los diputados nacionales en 1924 como reconocimiento a la exitosa gira de un seleccionado argentino por Reino Unidos y Estados Unidos en 1922–, jerarquizando la competencia, cuya final puede tener lugar en el Campo Argentino de Polo (la decisión de la AAP está pendiente).

Mientras sustituye a Nicolás Pieres en Ellerstina y se da el gusto de compartir equipo con Facundo y Gonzalo, Alfredo Cappella Barabucci pugna por la Copa Cámara como back de El Overo, uno de los mejores conjuntos. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Los 16 cuartetos están distribuidos en cuatro grupos, de los cuales surgirán los cuatro semifinalistas. Hasta ahora, éstos son los resultados:

Zona 1

La Irenita 18 vs. Trenque Lauquen 8

La Trinidad 17 vs. Betania 16

Trenque Lauquen 11 vs. La Trinidad 10

La Irenita 12 vs. Betania 9

Zona 2

La Esquina 14 vs. La Hache 8

Nuestra Tierra 14 vs. San Diego 13

Zona 3

La Fija 14 vs. Tortugas 8

El Overo 18 vs. Chapa Uno 11

Zona 4

La Aguada 15 vs. La Cañada 11

Los Machitos 17 vs. El Remanso 8

La Aguada 15 vs. El Remanso 7

Los Machitos 11 vs. La Cañada 6

La acción continuará este jueves, con cuatro cruces: a las 10 y por el grupo 3, La Fija vs. Chapa Uno y El Overo Tortugas, y a las 16 y por el 2, La Esquina vs. San Diego y Nuestra Tierra vs. La Hache.

Las formaciones

Zona 1

La Irenita II: Facundo Fernández Llorente, 7; Martín Podestá, 7; Tomás Fernández Llorente (h.), 7, y Juan Agustín García Grossi, 7. Total: 28.

Facundo Fernández Llorente, 7; Martín Podestá, 7; Tomás Fernández Llorente (h.), 7, y Juan Agustín García Grossi, 7. Total: 28. Betania: Juan Calafell Campos, 6; Manuel Calafell Campos, 6; Alejandro Novillo Astrada, 7, e Ignacio Novillo Astrada, 8. Total: 27.

Juan Calafell Campos, 6; Manuel Calafell Campos, 6; Alejandro Novillo Astrada, 7, e Ignacio Novillo Astrada, 8. Total: 27. La Trinidad: Tomás Panelo, 6; Benjamín Panelo, 6; Raúl Laplacette (h.), 6, y Santiago Cernadas, 7. Total: 25.

Tomás Panelo, 6; Benjamín Panelo, 6; Raúl Laplacette (h.), 6, y Santiago Cernadas, 7. Total: 25. Trenque Lauquen: Bautista Arrastúa, 6; Manuel María Sundblad, 6; Juan Ignacio Merlos, 6, y Juan Cruz Merlos, 6. Total: 24.

Zona 2

La Esquina: Pascual Sainz de Vicuña, 6; Cristián Laprida (h.), 8; Lucas James, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 29.

Pascual Sainz de Vicuña, 6; Cristián Laprida (h.), 8; Lucas James, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 29. Nuestra Tierra: Alejandro Muzzio, 8; Juan Jauretche, 7; Santiago Laborde, 6, y James Jared Zenni, 6. Total: 27.

Alejandro Muzzio, 8; Juan Jauretche, 7; Santiago Laborde, 6, y James Jared Zenni, 6. Total: 27. San Diego: Felipe Martínez Ferrario, 6; Felipe Márquez Ochoa, 6; Felipe Viana Jover, 6, y Jesse Cohen Bray, 6. Total: 24.

Felipe Martínez Ferrario, 6; Felipe Márquez Ochoa, 6; Felipe Viana Jover, 6, y Jesse Cohen Bray, 6. Total: 24. La Hache-La Fe: Carlos María Ulloa, 6; Salvador Ulloa, 7; Roberto Bilbao, 6, y Gonzalo Deltour, 6. Total: 25.

Zona 3

La Fija: Raúl Colombres, 7; Ezequiel Martínez Ferrario, 7; Ignacio Negri, 7, y Felipe Vercellino, 7. Total: 28.

Raúl Colombres, 7; Ezequiel Martínez Ferrario, 7; Ignacio Negri, 7, y Felipe Vercellino, 7. Total: 28. El Overo: Lucas Monteverde (h.), 5; Valerio Zubiaurre, 7; Matías Torres Zavaleta, 8, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 28.

Lucas Monteverde (h.), 5; Valerio Zubiaurre, 7; Matías Torres Zavaleta, 8, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 28. Chapa Uno: Marcos Araya, 7; Alfonso Pieres (h.), 6; Juan Zubiaurre Canal, 6, y Pablo S. Llorente, 6. Total: 25.

Marcos Araya, 7; Alfonso Pieres (h.), 6; Juan Zubiaurre Canal, 6, y Pablo S. Llorente, 6. Total: 25. Tortugas: Marcos Rooney, 6; Alejo Jesús Aramburu, 6; Valentín Novillo Astrada, 6, y Julio Novillo Astrada, 7. Total: 25.

Zona 4