La Dolfina: números y récords que hacen del equipo de Adolfo Cambiaso el campeón del siglo

escuchar

El club fue registrado en la Asociación Argentina de Polo en 1996. Pero su historia famosa, imponente, nació a mediados de 2000. Y el parto fue doloroso, de apuro. En el momento en que Adolfo Cambiaso quedó en desacuerdo definitivo con Gonzalo Pieres sobre la conformación de Ellerstina para la Triple Corona de ese año y dio el portazo al club en el que había ganado mucho, echó a correr, sin saberlo, un equipo que haría historia en el polo. Grande de verdad: La Dolfina.

La imagen del crack y su hijo con la corpulenta The Championship Cup como campeones por primera vez juntos del Argentino Abierto es el corolario –quizás no en el cierre– de un proceso que cumplió 23 temporadas y a fuerza de goles, victorias y conquistas terminó volviendo a La Dolfina el campeón del siglo y el segundo de los clubes más exitosos de todos los tiempos en la tríada Tortugas-Hurlingham-Palermo, la cúspide del polo en el mundo.

El día en que La Dolfina cumplió 100 partidos en el Abierto de Palermo Adolfito Cambiaso usó una camiseta especial para celebrarlo. Juan Ignacio Roncoroni

El cuadro de Cañuelas nació a los ponchazos, con un dream team, el de Adolfito, Sebastián y Juan Ignacio Merlos y Bartolomé Castagnola, que ganó bastante, pero no todo lo que se habría esperado. Su primera época de gran éxito en Palermo se dio con Lucas Monteverde, Mariano Aguerre y Castagnola. Y en 2011, la explosión y el comienzo de la edad de oro, con David Stirling, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero. La formación de 2022 tiene un cambio respecto a la de los Cuatro Fantásticos: Poroto Cambiaso en lugar de Mac Donough. Y no deja de ser impresionante. De hecho, sigue habiendo cuatro fantásticos.

Luego de años de no dedicarle mucha atención, en 2018 La Dolfina conquistó por sexta vez seguida el Abierto de Tortugas, con una alineación de 40 goles de handicap a la que algunos consideran la mejor de la historia: Nero, Pablo Mac Donough, Pelón Stirling y Cambiaso.

El 13-9 sobre La Natividad en la final del viernes fue el último logro de las decenas que apila La Dolfina desde aquel año 2000. La foto del Cambiaso de 47 años y el de 17 puede ser entre emocionante y enternecedora, pero también los números, tantas veces acusados de fríos, pueden causar sensaciones. Asombro, admiración, impacto.

Compacto del triunfo de La Dolfina en la final de Palermo

La creación de Cambiaso, ya 15 veces campeona del máximo certamen del planeta, está segunda en los 129 años del Abierto de Palermo y su antecesor –si se los toma como una unidad–, el Polo Association of the River Plate Championship. Solamente Coronel Suárez, con sus 26 estrellas, lo mira desde arriba en ese panteón de titanes. En estos 23 años la Triple Corona desarrolló 69 certámenes, pero uno no se completó (el lluvioso Tortugas 2001). La Dolfina se apoderó de 32, con 47% de eficiencia, a pesar de que fueron seis, ocho o diez equipos los que han jugado cada torneo.

La suma de trofeos individuales se dispara tanto que, salvo Poroto, los cuatro jugadores actuales tienen más copas de Triple Corona que todos los demás clubes como tales: 41 en Palermo, y 97 en total. Adolfo Cambiaso lidera con 18 consagraciones en el Argentino Abierto, y quedó a dos del récord del otro supercrack de todos los tiempos, Juan Carlos Harriott (h.), y de Horacio Antonio Heguy, una de cuyas 20 se dio en la condición de suplente. Nunca tuvo Adolfito como objetivo igualar a Juancarlitos, al menos explícitamente, y de hecho lograrlo parecía una quimera hace un largo tiempo. Pero extendiendo su carrera hasta los 47 años –¿habrá más?– y, sobre todo, capturando trofeos vorazmente, el hombre que ya da su nombre a una calle de Cañuelas está cerca. A tiro, si dilata su trayectoria un tiempo más. No sería el primero en jugar hasta los 50 o más años.

"Mi Abierto más difícil", calificó Cambiaso a Palermo 2022; sin embargo, terminó el torneo con una de las mayores alegrías de su vida deportiva: salió campeón con su hijo, el último objetivo que le quedaba a su carrera. LA NACION/Santiago Filipuzzi

Otro de sus lauros alcanzados durante estas 23 temporadas de su club es el de superar la barrera de los 1000 goles en el Abierto. Es cierto que buena parte de ellos se dio cuando estaba en Ellerstina (siete participaciones en Palermo en ese ciclo), pero la mayoría sucedió con Dolfi enfundado en la camiseta de su obra. Ya son 1078. Y de esa cantidad, 219 tuvieron lugar en finales del Argentino. Abrumador. Lo mismo cabe para sus 28 años con 10 goles de valorización, mayoritariamente como dolfino. En esa misma condición anotó el récord de tantos en un partido: 19, en Hurlingham 2009.

En 2020, cuando Palermo estaba casi vacío por la cuarentena, Adolfito consiguió su gol número 1000 en la historia del Argentino; memorabilia de ese hito. Sergio Llamera

Ningún otro club tuvo en la historia durante nueve años los 40 goles de handicap (Cambiaso-Stirling-Mac Donough-Nero). En la época más competitiva del polo, La Dolfina presenta 81,3% de victorias, más de cuatro cada cinco encuentros. Y falta consignar los innumerables premios a caballos, en buena proporción nacidos de la clonación que impulsó el pionero Cambiaso.

Clonado, por cierto, empieza a parecer su heredero. Poroto lo copia en habilidad y en récords. Ya tiene uno muy difícil de batir: ganó el Argentino a los 17 años y 6 días. ¿Será en breve el 10 goles más joven de la historia? Sería otra marca para este La Dolfina avasallante, rey del polo en el siglo XXI.

El padre como respaldo, y testigo del crecimiento, del hijo; "ya juega bastante mejor que yo", halagó Dolfi, de 10 goles de handicap, a Poroto, de 9. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Números de un club hegemónico

15

cetros en el Argentino Abierto

Está segundo en la historia, detrás de Coronel Suárez (26).

32

trofeos

Ganó 49,2% de los 65 torneos de Triple Corona que jugó completos: 6 Tortugas, 11 Hurlingham, 15 Palermo.

81,3%

de victorias

La Dolfina afrontó 236 partidos en sus 23 temporadas; ganó 192 y perdió 44 (18,6%).

+1233

su saldo de goles

Anotó 3766 tantos (15,9 de media) y recibió 2533 (10,7).

34

triunfos en fila

consiguió en el Argentino Abierto entre 2013 y 2020.

40

goles de handicap

durante 9 años. con Cambiaso, Stirling, Mac Donough y Nero.

8

coronas seguidas

consiguió en Palermo (2013-2020), la segunda serie en la historia (Suárez 1961-1970).

3

Triple Corona

consecutivas (2013-2015) obtuvo La Dolfina, otro récord, con 39 victorias sucesivas.

+17

en el clásico

El club de Cañuelas le ganó 34 veces a Ellerstina, que lo superó en 17 ocasiones.

17

años y 6 días

El récord de precocidad de Poroto Cambiaso como campeón del Argentino Abierto.

¿Será ésta la formación de La Dolfina en 2023? Depende de una decisión de Adolfo Cambiaso. Fabián Marelli - LA NACIÓN