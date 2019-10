Gonzalo Pieres Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

Xavier Prieto Astigarraga 23 de octubre de 2019 • 07:00

Hubo un tiempo en que el Abierto de Tortugas era el más refractario al duopolio que gobierna el polo hoy. Como La Dolfina, el dominador de esta era, no dedicaba tantos recursos a conquistarlo, muchas finales eran Ellerstina vs. otro. Esa época se acabó en 2011, cuando Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero pasaron de General Rodríguez a Cañuelas, y ya nadie se inmiscuye en el partido decisivo del primer certamen de Triple Corona. La final de Tortugas es terreno de La Z y de LD. Esta tarde, a partir de las 16 y en la cancha 7 del club, los Pieres y Cambiaso y compañía dirimirán por noveno año consecutivo cuál se sacará la foto con la Copa Emilio de Anchorena.

Desde 2007, la lista de campeones de Tortugas es binaria: hasta 2012 figura Ellerstina, y desde 2013, La Dolfina. Así, seis veces sucesivas cada uno. El que gane hoy volcará la balanza de las últimas 13 temporadas en el country club de la ruta Panamericana. ¿Cuál tiene más chances? Aparece levemente favorito La Dolfina, no tanto porque superó con una goleada su semifinal (20-4 a Cría Yatay), ciertamente mucho menos exigente que la de Ellerstina (16-15 en un chukker extra a Las Monjitas), como porque destinará más recursos al objetivo. Al revés de lo que sucedía a fines de la última década y principios de esta, es el equipo blanco, y no el negro, el que mejores caballos pone sobre el césped en este torneo.

Lo confirmaron Pablo Mac Donough y Gonzalo Pieres (h.), compañeros entre 2003 y 2010 y rivales desde 2011, en charlas con la nacion en el predio de la AAP, de Pilar. El número 3 de La Dolfina, de 37 años, sabe como nadie lo que es ser campeón en Tortugas: conquistó el abierto en 11 de los últimos 14 años. Gonzalo, de 36 y primo de aquel, es quien más tiempo lleva en un mismo puesto en Ellerstina y conoce como ninguno la función de número 2 en un equipo que llegó a estar 6-11 contra Las Monjitas y estuvo muy cerca de ver interrumpida su serie de 12 finales en Tortugas.

-Gonzalo, ¿cuánto sufrieron en la semifinal?

Pieres: -Iba a hacer un partido difícil, y lo complicó más el parate por la lluvia. Las Monjitas es muy bueno y estuvo más enchufado que nosotros, bastante más. Aunque queremos ganarlo, nosotros tomamos más tranquilos Tortugas y llegamos menos enchufados que el rival, sin querer. Nos dimos cuenta en la cancha. Y ganar un partido que estaba perdido estuvo muy bueno.

-¿Hubo alguna jugada que les hiciera un clic?

Pieres: -En el quinto chukker decidimos ir a todo o nada. Facu [Pieres] fue adelante en el throw-in y yo pasé a jugar con Sapo [Guillermo Caset] atrás. Facu se timbeaba [arriesgaba] un poco, agarró muchos throw-ins y empezó a cambiar el partido. Comenzamos a tener la pelota y ellos pasaron a timbearse un poco, nos hicieron un par de fouls y remontamos el partido.

-Pablo, ganaste el torneo en 11 de los últimos 14 años. ¿Qué implica para vos Tortugas?

Mac Donough: -Es un torneo de Triple Corona, y no es que jugamos diez torneos por año con estas formaciones: jugamos tres, nomás. Son poquitos. Obviamente, Palermo es el más importante, pero ganar Tortugas a uno le da mucho.

-De 2007 a 2012 Ellerstina ganó seis veces seguidas Tortugas. De 2013 a 2018 lo hizo La Dolfina. ¿Este miércoles se pone en juego cuál es el "dueño" de Tortugas?

Pieres: -Hoy es de ellos, hoy tenemos que ganárselo. En los últimos años vienen andando muy bien y hoy somos nosotros quienes tienen que dar la sorpresa y ganar.

Mac Donough: -Lo que queremos es ganar. Es una final, es un torneo de Triple Corona y nos gusta ganar. Y está bueno empezar con una victoria en los tres torneos. Pasa más por ahí, por encontrar funcionamiento, por jugar una final y contra un buen equipo, Ellerstina.

-La Dolfina llega goleando y con menos exigencia. Ellerstina pasó con lo justo su semifinal, pero frente a un rival muy bravo. ¿Cuál situación prepara mejor para una final?

Pieres: -Hay que salir a jugar, pero, obviamente, La Dolfina es favorito. Hoy está mejor que nosotros. No creo que sea tanta medida el partido que ganó, porque hay mucha diferencia entre algunos equipos y otros. Lo que sí es medida es que juega bien. De eso no hay dudas.

Mac Donough: -Los dos equipos ya estamos acostumbrados a jugar estas finales. Cómo se llega influye un poco en los caballos: cuánto se los apretó, si les calzó bien la semifinal... Quizás, tener una semi más dura les vino mejor a los caballos de ellos, que van a estar más livianos. Pero al mismo tiempo ellos pueden decir que tuvieron una semifinal muy exigente y que nuestros caballos están más frescos... Es muy relativo. Hay que estar bien ese día y nada más.

-Gonzalo, considerando que no tuvieron tanta motivación en la semifinal hasta el clic, ¿la idea ahora es ganar como sea Tortugas o el hambre se despierta si se ven abajo en el tanteador?

Pieres: -Lo que nos faltó en la semifinal fue concentración. La motivación está siempre; lo que no estaba era el juego. No esperábamos ese resultado, pero nos hizo desesperarnos un poquito y terminar ganando. Para la final de Tortugas las ganas de ganar y la motivación están, pero no cambiamos cómo encaramos la temporada, nuestra lista de caballos. Meter hoy ciertos caballos no sería bueno para el futuro. Vamos a encarar como veníamos, pero con mejor juego. Tenemos que encontrarlo.

-¿Y qué nivel de caballada le pone La Dolfina a esta final?

Mac Donough: -Creo que los caballos que están bien deberían jugar. La temporada es muy corta. En mi caso, algunos no están listos y no van a jugar, pero los que están listos, van a meterse un rato. Están todos, salvo algunos del lote principal porque la lluvia demoró la preparación.

-David Stirling dijo que La Dolfina estaba mejor en caballos que el año pasado. Comentó Guillermo Caset que este año Las Monjitas tenía una mejor organización y que iba a apuntar más cañones hacia Tortugas. Y Ellerstina es una fábrica de caballos. ¿Así y todo tiene que guardar algunos durante Tortugas?

Pieres: -Estamos bien, pero tenemos guardados unos siete cada uno. Y estamos jugando con caballos más nuevos, que por ahí el año que viene van a ser de nivel 1, pero en esta semifinal, por ejemplo, íbamos a una tabla y la miraban un poco. Nuestro plan era jugar con nuevos en Tortugas, como lo hicimos hasta 2012 o 2013. Después Tortugas se puso un poco más bravo para todos y decidimos usar caballos más jugadores en las finales. Hoy estamos de vuelta en lo anterior.

-¿En qué sentido "más bravo"?

Pieres: -En un momento todos los equipos probaban caballos en Tortugas, y en los últimos cuatro o cinco años La Dolfina pone de entrada los mejores. Muchos de los caballos buenos que vamos a ver en la final de Palermo ya entraron en la semifinal de Tortugas. son decisiones. Ellos tienen menos partidos duros que nosotros en la temporada. Saben que son dos los partidos duros que deben ganar; nosotros tenemos más, entonces, necesitamos administrar mejor los caballos.

-¿Eso implica que La Dolfina tiene un poco más de hambre de Tortugas?

Mac Donough: -Cada uno quiere encontrar su mejor punto y que los caballos lleguen de la mejor forma a Palermo. Dentro de un mes y medio terminará la temporada. Es muy corta. Me parece que dejar el año entero todos los caballos esperando para jugar un mes es demasiado.

Las formaciones para la final

La Dolfina: Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. Director técnico: Matías Mac Donough.

Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. Director técnico: Matías Mac Donough. Ellerstina: Pablo Pieres, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9: Nicolás Pieres, 10, y Facundo Pieres, 10. Total: 39. Directores técnicos: Héctor Guerrero y Alberto Heguy (h.).

Pablo Pieres, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9: Nicolás Pieres, 10, y Facundo Pieres, 10. Total: 39. Directores técnicos: Héctor Guerrero y Alberto Heguy (h.). Jueces: Martín Pascual y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: José Ignacio Araya.

Martín Pascual y Guillermo Villanueva (h.). José Ignacio Araya. Hora: 16.

16. Cancha: Nº 7 de Tortugas.

Nº 7 de Tortugas. TV: ESPN Extra (canales 670 y 1670 de DirectTV) y ESPN 4K (canal 4000).

La rueda de perdedores

En las semifinales por la copa subsidiaria del Abierto de Tortugas, que protagonizaron los perdedores de los cuartos de final, La Albertina (32) goleó a La Dolfina Polo Ranch (32) por 17 a 8 y La Ensenada (30), tras recibir 2 tantos de ventaja (en esta rueda se juega por handicap), derrotó a La Aguada (32) por 13 a 10.

La clasificación para Palermo

Empezó el torneo que ubicará a dos equipos de sus siete conjuntos en el Campeonato Argentino Abierto, el más importante de todos. Por la zona 1, La Dolfina III (28 goles de handicap) superó a La Cañada (28) por 13 a 11 y quedó libre La Irenita (29), y por la 2, La Irenita II (29) goleó a Los Machitos (28) por 13 a 4 y La Natividad (28) le ganó a La Esquina (28) por 11 a 7.

La siguiente fecha tendrá lugar el próximo lunes, nuevamente en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo.