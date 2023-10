escuchar

Lo que fue un aviso en la semifinal ante La Dolfina se convirtió en una realidad en la final contra La Hache. La Natividad ha terminado de aceitarse y se convirtió en una máquina de jugar al polo al vencer por 15-10 y conquistar por segunda vez el Abierto de Tortugas.

Equipo que pasó de emergente a protagonista importante en un puñado de temporadas, ya es uno de los dos campeones en la Triple Corona 2023 (el otro es La Dolfina, vencedor en Hurlingham) y da indicios de que puede ser un conjunto de época. Dos generaciones de talentos lo integran y ya conforman un bloque sólido y contundente.

Benicio Castagnola celebra la segunda conquista de sus hermanos, Barto y Jeta, en Tortugas; los festejos tuvieron picos de euforia en La Natividad. Christian Grosso

Tras la paridad en el juego y el marcador que se mantuvo hasta el sexto chukker, La Natividad se mostró en estado de gracia y decidió que no habría más partido. Que la final de Tortugas sería suya. Dio un vuelco en la cancha 7 del country y se quedó con el segundo trofeo de la temporada y su cuarto histórico en Triple Corona, tras los de Hurlingham y Palermo de 2021 y el Tortugas de 2022.

Sumar a los hermanos Castagnola a dos superconsagrados, Pablo Mac Donough y Facundo Pieres, requirió su periodo de adaptación. Ocurrió en Hurlingham e incluyó una eliminación a manos del mismo rival, La Hache. Pero después del traspié en aquella semifinal y con las conclusiones sacadas puertas adentro hubo cambios de posiciones, y eso dio resultado. Se vio reflejado en el mejor funcionamiento para explotar las virtudes de cada jugador. La astucia hizo que La Natividad ganara la mayoría de los throw-ins, y muchos terminaron capitalizados en goles. Luego el conjunto verde agregó juego, y más tarde, poder de fuego para ir despegándose en el marcador.

La especialidad de la casa: cogote de Pablo Mac Donough, el máximo campeón del Abierto de Tortugas en la historia, ahora con una tercera camiseta en su carrera, después de las de Ellerstina y La Dolfina. Christian Grosso

Ya a fines del séptimo chukker la distancia era de cinco tantos. Brillaba a esa altura Camilo Castagnola, el jugador más valioso de la final, que con sus nueve goles resultó el máximo anotador del certamen, con 28.

“Obviamente, vamos encontrándonos. Éste es un equipo nuevo, y no arrancamos bien pero vamos encontrando el funcionamiento. Hay que seguir. No hay que relajarse, porque queda lo más lindo de la temporada”, corroboró Jeta Castagnola luego de una nueva exhibición de talento.

Como su equipo gracias a él, Facundo Pieres mejoró en los últimos tres chukkers de la final, y consiguió su primer trofeo de Triple Corona fuera de Ellerstina, cuyos colores defendió durante 20 temporadas. Christian Grosso

En paralelo, Facundo Pieres se volvía protagonista importante para, con sus pinceladas de jerarquía, ayudar a imprimir el certificado de la victoria ante una multitud que colmó las gradas de la cancha 7. Facundo definió por 17ª ocasión seguida este certamen y con la de este sábado lo obtuvo 11 veces. Su presencia creció en ese tramo final de dos chukkers y medio y contribuyó a que La Natividad se confirmase como uno de los dos candidatos principales a quedarse con el Campeonato Argentino Abierto, que comenzará este martes en el predio de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar.

Si se habla de pilar, se puede mencionar a Mac Donough como uno del propio Abierto de Tortugas. Con esta consagración, su 12ª, el número 3 quedó como el máximo campeón exclusivo de la Copa Emilio de Anchorena. Estaba igualado en 11 con Alberto Pedro Heguy, que jugaba cuando el Abierto de Tortugas era conjunto con el de Los Indios.

La Copa Emilio de Anchorena descansa en manos de Facundo Pieres (11ª vez), Camilo Castagnola (2ª), Pablo Mac Donough (12ª, récord) y Bartolomé Castagnola (h., 2ª): La Natividad es bicampeón de Tortugas. Christian Grosso

“Muy contento de haber ganado este título. Habíamos tenido un comienzo de temporada con muchos ajustes y no era lo que esperábamos de movida, pero era muy bueno ganar Tortugas para el equipo y la familia. De todos modos, más allá de ganar o no, en este equipo estamos pasándola muy bien”, apuntó quien empieza a ver los resultados de haber vuelto a conformar una estructura de punta.

La Hache, en tanto, peleó pero errores en momentos clave le impidieron seguir a tiro hasta el final. De todos modos, ratificó que es una formación poderosa y la tercera en discordia, tras su segunda final de Triple Corona en su temporada de estreno. Hasta el momento es la única que logró vencer a La Natividad, en aquel 19-16 en una semifinal de Hurlingham, torneo cuya definición perdió ante La Dolfina. No se dio nuevamente para Hilario Ulloa y Polito Pieres, que poseen dos cetros de Tortugas, y levantar una copa grande sigue negándoseles al talentoso Guillermo Caset y el luchador Francisco Elizalde, que, de todas formas, siguen cerca de la gloria.

Compacto de la final que ganó La Natividad

La final fue para un equipo que ambiciona más. A la vuelta de la esquina está el comienzo del Argentino Abierto (debutará el domingo 5), que procurará obtener por segunda vez. La Natividad ha calibrado la máquina y ahora va por el certamen más grande del mundo.

Homenajes a Harriott y Dorignac

Antes de la final de Tortugas hubo un minuto de silencio y en homenaje a Juan Carlos Harriott (h.), recientemente fallecido y que ayer habría cumplido 87 años. Y los honores continuarán, ya que el martes, cuando comience el Argentino Abierto con La Hache vs. La Esquina (a las 14) y Cría La Dolfina vs. La Hache Cría y Polo (16), se le pondrá el nombre de Juancarlitos, máximo ganador del Abierto de Palermo, con 20 conquistas, a la cancha 1 del predio de la Asociación Argentina de Polo (AAP), en Pilar. Además, la cancha 2 del predio Alfredo Lalor pasará a llamarse “Francisco Dorignac”, en reconocimiento al tricampeón argentino y ex presidente de la AAP.

Guillermo Caset volvió a quedar a las puertas de su primera copa en el nivel de Triple Corona; estuvo mejor en la conducción que en la definición, como en este caso, en el que falla ante el arco y Barto Castagnola. Christian Grosso

Síntesis de La Natividad 15 vs. La Hache 10

La Natividad: Facundo Pieres, 9; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 39.

Facundo Pieres, 9; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 39. La Hache: Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Guillermo Caset, 9, y Francisco Elizalde, 9. Total: 36.

Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Guillermo Caset, 9, y Francisco Elizalde, 9. Total: 36. Progresión: La Natividad, 2-2, 4-3, 6-6, 8-7, 9-8, 11-9, 14-9 y 15-10.

La Natividad, 2-2, 4-3, 6-6, 8-7, 9-8, 11-9, 14-9 y 15-10. Goleadores de La Natividad: F. Pieres, 2; C. Castagnola, 9 (1 de penal y 1 de córner); Mac Donough, 2, y B. Castagnola, 2. De La Hache: P. Pieres, 1; Ulloa, 4 (1 de penal); Elizalde, 4 (todos de penal), y penal 1, 1.

F. Pieres, 2; C. Castagnola, 9 (1 de penal y 1 de córner); Mac Donough, 2, y B. Castagnola, 2. P. Pieres, 1; Ulloa, 4 (1 de penal); Elizalde, 4 (todos de penal), y penal 1, 1. Jueces: Gastón Lucero y Guilermo Villanueva (h.). Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Guilermo Villanueva (h.). José Ignacio Araya. Cancha: Nº 7 de Tortugas.

Nº 7 de Tortugas. Premio al mejor jugador de la final: C. Castagnola .

. Premio AAP al mejor ejemplar: Wickford Santa Ana , montada por C. Castagnola.

, montada por C. Castagnola. Premio AACCP al mejor producto Polo Argentino: Lovelocks Drogba, utilizado pro B. Castgnola.