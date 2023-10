escuchar

Día H. La organización de Hilario Ulloa celebró su día. Sus equipos, menores en handicap que sus adversarios, avanzaron a las dos finales del 130° Abierto de Hurlingham. A primer turno, en Pilar, La Hache Cría y Polo superó ajustadamente a La Ensenada 14-13 por la senda subsidiaria (Copa Drysdale), y a continuación del clásico Boca-River, partido que pudo seguirse mediante la pantalla gigante ubicada detrás de la tribuna C, en Palermo, La Hache venció a la nueva formación de La Natividad, con los hermanos Castagnola y los estelares refuerzos de Facundo Pieres y Pablo Mac Donough, por 19-16.

La Ensenada tiene nombres y juego como para pelearle a los grandes. Sin embargo, ayer hocicó ante un cuarteto compacto, aguerrido, que se sobrepuso a un comienzo desfavorable. Y que pudo llevarse el triunfo gracias a dos golazos de Lucas Monteverde (n.) cierre del último chukker. Lukín, de apenas 17 años y cortos 7 goles de handicap, asombra partido tras partido con su taqueo. La Hache Cría y Polo definirá la Copa Drysdale contra Cría La Dolfina.

Fran Elizalde, el back de La Hache, tuvo un gran rendimiento: ya lle tomó la mano al puesto Fabián Marelli - LA NACIÓN

La otra victoria causó mayor impacto y desató alborozados festejos en el palenque. La Hache, en su debut en la Triple Corona, cumplió el objetivo de la temporada: meterse en alguna de las tres finales. Y lo hizo con aplomo, autoridad, y momentos de muy buen polo, frente a un rival perplejo, incómodo, que recién sobre el período final arrinconó a su oponente.

Hilario Ulloa era uno de los más contentos. Mientras guardaba prolijamente su casco, le comentó a LA NACION: “Hace un año que nos estamos preparando para esto y hoy -por ayer- demostramos que podemos darle lucha a los grandes. Después, lógicamente, hay que demostrarlo en la cancha. Creo que jugamos un gran partido, por momentos muy bien, controlamos siempre el juego, desde el principio… Y en el último chukker sabíamos que se nos iban a venir, La Natividad es un equipazo… ¿Cómo me vi? Hice lo que pude”. La sonrisa que acompañó la respuesta le ensanchó la cara a Hilario. Sabe íntimamente que hizo un partido completo. A sus características naturales (entrega, fuerza, velocidad, marca), le agregó ubicuidad y una fenomenal pegada de larga distancia con la bocha en movimiento. Marcó goles en momentos clave y además auxilió siempre a sus compañeros, dando una mano donde hiciese falta.

Rufino Bensadón, el más joven de La Hache, se lució en la 1 de Palermo; en la escena, le gana la posición de Barto Castagnola Fabián Marelli - LA NACIÓN

Pero Hilario no estuvo solo. La Hache actuó en bloque: sólido atrás, criterioso en el medio y efectivo adelante. Fran Elizalde cumplió muy bien la función de back, un rol al que todavía busca adaptarse, pero que reúne las condiciones necesarias para sobresalir. Además, no falló en los penales a los mimbres. El jugador fundamental es el Sapo Caset. El organizador y lanzador, vivió una tarde como las que supo tener no mucho tiempo atrás. Y arriba, para definir, se destacó otro joven, que ya registra antecedentes en Palermo y por la Triple Corona: Rufino Bensadón. El ágil delantero, aseguró el triunfo a falta de 38 segundos con una lucida acción individual: un pase al claro, dos toques de derecha y una sutil caricia de revés para desatar la locura de cara al arco de Libertador. Rufino, con sangre Heguy en sus venas, se llevó una ovación. Sin embargo, no es el titular. Reemplaza a Polito Pieres, ausente por una lesión.

La victoria de La Hache Polo Team

Ahora, el sábado próximo, ya en la cancha 1 del club organizador, a La Hache la espera un desafío también enorme: vencer al campeón de Hurlingham y de Palermo 2022, La Dolfina. El conjunto de los Cambiaso. El equipo de los 40 goles, nada menos. Que en la otra semifinal, el sábado derrotó a Ellerstina por 11-7.

La Natividad no funcionó. No de la manera que se esperaba. La organización de la familia Castagnola reúne a cuatro cracks, dos número 1 y dos número 3. Y sólo hay lugar para uno en cada puesto, entonces, Pablo Mac Donough y Facundo Pieres deben acomodarse de 2 y 4, respectivamente. A pesar de su jerarquía incuestionable, a ambos les costó; sobre todo a Facundo, quien pareció moverse sin comodidad. Le faltó rigor en la marca y, por su retraso en el campo, gravitó escasamente en el desarrollo. Pablo hacía bastante que no usaba la camiseta 2 y no encontró el lugar en la cancha donde hacer pesar su inteligencia, su manejo de los ritmos y su pegada precisa. De todas maneras, esto recién empieza. Son los primeros partidos del primer torneo de la Triple Corona, hay tiempo para revisar algunas cosas y para mejorar, conocerse. El funcionamiento no se adquiere de un día para el otro. Ya habrá tiempo de sacar conclusiones.

El abrazo del Sapo Caset con Fran Elizalde refleja la felicidad de La Hache Fabián Marelli - LA NACIÓN

Síntesis de La Hache 19 vs. La Natividad 16

La Natividad: Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Facundo Pieres, 9. Total: 39.

La Hache: Rufino Bensadón, 8; Hilario Ulloa, 9; Guillermo Caset (h.), 9, y Francisco Elizalde 9. Total: 35.

Progresión: La Hache, 2-1, 5-2, 7-4, 11-6, 14-9, 16-13 y 19-16.

Hilario Ulloa se le va a Facundo Pieres, al que le está costando jugar como back Fabián Marelli - LA NACIÓN

Goleadores de De La Hache: R. Bensadón, 3; Ulloa, 5; Caset, 5, y Elizalde, 6 (todos de penal).

De La Natividad: C. Castagnola, 10 (6 de penal, uno penal 1); Mac Donough, 2; B. Castagnola (h), 3, y F. Pieres, 1.

Jueces: Gastón Lucero y Matías Baibiene.

Arbitro: José Ignacio Araya.

Cancha: N° 1 de Palermo.

La Hache ya dio el golpe y lo festeja Hilario Ulloa Fabián Marelli - LA NACIÓN

Síntesis de La Hache Cría y Polo 14 vs. La Ensenada 13

La Hache Cría y Polo: Lucas Monteverde (n), 7; Carlos Ulloa, 7; Facundo Sola, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 30.

La Ensenada: Juan Britos (h), 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 35.

Progresión: La Hache Cría y Polo, 1-2, 2-4, 4-6, 6-6, 9-9, 10-11 y 14-13.

Goleadores de La Hache Cría y Polo: Monteverde, 3; C. Ulloa, 1; Sola, 2, y Pittaluga, 8 (todos de penal).

De La Ensenada: Britos (h), 3, (dos de penal); Bigatti, 2; Zubía, 5 (cuatro de penal) y Del Carril, 3.

Jueces: Guillermo Villanueva (h) y Gonzalo López Vargas.

Árbitro: Rafael Silva.

Cancha: Predio Alfredo Lalor, en Pilar.