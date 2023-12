escuchar

Como se esperaba, Facundo Pieres recobró los 10 goles, que había perdido en 2022 luego de poseerlos durante 17 años, y entonces el club La Natividad tiene por primera vez un equipo de 40 tantos de valorización, consecuencia de las modificaciones de handicaps que este miércoles decidió la Asociación Argentina de Polo (AAP). Como su vencido en la final (13-10, el último domingo) del Campeonato Argentino Abierto, La Dolfina, no tuvo cambios, y ambos confirmaron sus formaciones para el año que viene, en 2024 habrá dos equipos de 40 goles, y por ende, puede volver a haber enfrentamientos de 80.

“Estoy feliz de cerrar el año así. Se me dio casi todo lo que soñé recuperar”, comentó Pieres a LA NACION, un día después de que se definiera que seguirá siendo compañero de Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola y Pablo Mac Donough. Este último y Facundo habían compartido un conjunto de 40, durante dos temporadas, cuando Ellerstina presentó el número óptimo y conquistó la Triple Corona de 2010 más el Abierto de Tortugas en 2009.

La Natividad 13 vs. La Dolfina 10, la final del Abierto de Palermo del último domingo, sumó 79 goles de handicap; si el cruce se diere en 2024, será de 80. Christian Grosso - LA NACIÓN

Detrás del regreso de Facundo Pieres al tope, la novedad más saliente es el ascenso de Jerónimo del Carril de 8 a 9, producto de su gran desempeño en la definición de zona del Abierto de Palermo que La Ensenada perdió por 17 a 14 contra La Natividad, un muy buen partido. Por consiguiente, su equipo pasa a sumar 36 y ahora está en el tercer escalón de las valorizaciones, a la par de La Hache, que no experimentó variaciones. Si bien esas dos organizaciones no anunciaron sus alineaciones para la próxima Triple Corona, no se aguarda que presenten alteraciones.

Los 17 ascensos que este miércoles decidió la Asociación Argentina de Polo entre los jugadores de alto handicap.

Sí tuvo una buena noticia el segundo conjunto de La Hache, Cría y Polo, porque Carlos María “Toli” Ulloa pasó de 7 a 8, y entonces el cuarteto, de continuar como ahora, será de 32. Lo mismo pasará con El Overo, pero con una diferencia muy grande: sus cuatro integrantes resultaron promovidos, algo muy inusual. Todos subieron un gol, y todos de 7 a 8: Lucas Monteverde (n.), Victorino Ruiz Jorba, Cruz Heguy y Teodoro Lacau. El equipo, que ganó el repechaje frente a La Irenita y se clasificó para toda la Triple Corona, pasó de 28 tantos a 32, una mejora inusualmente grande.

Y otro cuarteto que creció cuatro goles de golpe fue el propio La Irenita, campeón de la Copa Cámara de Diputados pero que deberá disputar la clasificación para acceder al Argentino Abierto. A Jacinto Crotto y Martín Podestá se les modificó el 7 por el 8, y a Antonio Heguy y Federico Panzillo, el 6 por el 7.

Las 11 disminuciones votadas por el consejo directivo de la AAP tras la propuesta de la subcomisión de alto handicap.

Como es habitual, también hubo bajas importantes. Así como un Pieres ascendió, otro cayó: Nicolás fue relegado de 9 a 8. Pero su caso no afectaría a su conjunto actual, porque se desarmaría esta formación de Ellerstina: el menor de los tres hermanos está proyectando armar otra estructura, de menor potencial. Por otra parte, si bien no hubo novedades para La Dolfina, su equipo B, Cría La Dolfina, sufrió dos tantos de pérdida en su handicap colectivo, de 35 a 33: Guillermo Terrera y Alejo Taranco cayeron de 9 a 8. El restante polista de Triple Corona que vio alterado su número es Isidro Strada, de La Irenita, que al retroceder de 8 a 7 llevó el total grupal a 30.

Desde hacía cinco años no se daba la simultaneidad de dos alineaciones de 40 goles. En 2018 la lucían La Dolfina y Ellerstina, pero en aquella temporada el Argentino Abierto no gozó de una final de 80: Las Monjitas eliminó al cuadro de los Pieres en un partidazo de definición de zona (18-16, bajo lluvia y algo de tormenta eléctrica).

Jerónimo del Carril brilló en la resolución de la zona B del Abierto de Palermo ante La Natividad y unos días más tarde accedió al 9 de handicap por primera vez en su carrera; con el back, La Ensenada subió a 36. LA NACION/Christian Grosso

Las 17 subas en el alto handicap

Facundo Pieres: 9 a 10

Jerónimo del Carril: 8 a 9

Carlos María Ulloa: 7 a 8

Lucas Monteverde (n.): 7 a 8

Victorino Ruiz Jorba: 7 a 8

Cruz Heguy: 7 a 8

Teodoro Lacau: 7 a 8

Jacinto Crotto: 7 a 8

Martín Podestá: 7 a 8

Gonzalo Ferrari: 6 a 7

Bautista García: 6 a 7

Lucas Criado (h.): 6 a 7

Antonio Heguy: 6 a 7

Federico Panzillo: 6 a 7

Matías Mac Donough (h.): 6 a 7

Simón Prado: 6 a 7

Santos Merlos: 6 a 7

Las 11 bajas

Nicolás Pieres: 9 a 8

Guillermo Terrera: 9 a 8

Alejo Taranco: 9 a 8

Isidro Strada: 8 a 7

Miguel Novillo Astrada: 8 a 7

Santiago Toccalino: 8 a 7

Frederick Mannix: 8 a 7

Salvador Ulloa: 7 a 6

Aluisio Villela Rosa: 7 a 6

Jaime García Huidobro: 7 a 6

Genaro Ringa: 7 a 6

