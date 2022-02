Nicolás Pieres. Decían que no podía jugar más, pero se operó y volvió: la emoción que alegró a todo el polo

Primero el susto, luego el miedo, después la incertidumbre. Finalmente llegó el alivio. Nicolás Pieres volvió a jugar al polo y dejó atrás cuatro meses muy difíciles, en los que llegó a estar en duda su continuidad. Una caída brutal, una recuperación más lenta de lo habitual, una condición crónica y una operación delicada en Estados Unidos. Todo eso quedó atrás el último sábado, cuando el back de Ellerstina reapareció en un partido de exhibición en Palm Beach.

“La verdad es que sentí una alegría y un alivio impresionantes”, contó Nicolás en diálogo telefónico con la nacion. “No tuve miedo, pero capaz que un poco de nervios sí. Los primeros días que me subí al caballo fueron raros, porque es algo que había dejado de hacer por bastante tiempo”.

Los preparativos para el regreso, a pura ansiedad para Nico Pieres

El regreso a las canchas, festejado por todo el ambiente del polo, se produjo en una exhibición con fines benéficos denominado 40-Goal Polo Challenge. El encuentro, disputado en el International Polo Club Palm Beach de Wellington, Florida, se disputó a cuatro chukkers y no tuvo la intensidad de un partido por los puntos, pero no deja de ser un paso más camino a una recuperación total que, si bien no tiene fecha fija, cada vez se avizora más próxima.

Qué le dijo el médico

“Me sentí muy bien. Acepté jugar el partido porque ya había hecho tres o cuatro prácticas tranquilas en Coca-Cola [su equipo en Estados Unidos] y venía entrenándome bastante bien, avanzando con la rehabilitación”, continuó Nicolás. “Habíamos quedado con el médico y con el entrenador que cuando me sintiera bien me iba a subir y la verdad es que salió todo muy bien. Me siento perfecto. Me sentí cómodo arriba del caballo, ya estoy seguro y todo. Ahora es cuestión de jugar un poquito, agarrar funcionamiento y agarrar ritmo, que es lo que más se pierde cuando dejás de andar tanto a caballo”.

El equipo de Nicolás se completó con Guillermo Caset y Adolfo Cambiaso y su hijo Poroto. Enfrente, Eduardo Novillo Astrada (h.), David Stirling, Hilario UIloa y Diego Cavanagh. El score final de 7-7 resultó anecdótico al lado de verlo de nuevo arriba de un caballo.

"Me siento perfecto, ahora es cuestión de tomar ritmo", dijo Nico Pieres

“Empezamos jugando un poco pendientes de ver cómo se sentía, pero de entrada metió un golazo de 100 yardas y entonces dijimos ‘ya está, volviste’, relató el Sapo Caset. “Fue un momento lindo para él y su familia, y para nosotros los que estuvimos con él siendo parte, también. Se lo ve bien, se lo ve con ganas, ganando confianza que es lo más importante”.

Aquella caída que lo sacó de juego

El 23 de octubre pasado, Nicolás Pieres sufrió una estrepitosa caída jugando para Ellerstina por el Abierto de Hurlingham, ante La Dolfina Brava en el predio de la AAP en Pilar. Su caballo trastabilló con el de Rodrigo Ribeiro de Andrade, que se había pialado justo delante de él, y prácticamente aterrizó patas para arriba sobre la nuca del jugador. Lo que ocurrió después estuvo teñido de estupor. Estuvo tendido durante varios minutos, inconsciente, antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Austral, habiendo recuperado el conocimiento, pero sin sensibilidad en las extremidades. Afortunadamente, nunca estuvo en riesgo su vida ni sufrió ninguna lesión y sólo permaneció 24 horas en observación. No obstante, le quedó un cosquilleo en las manos y salió a la luz una afección que padece de nacimiento: tenía el canal medular más estrecho que lo normal, lo que lo hacía más susceptible a que los golpes repercutieran en las cervicales.

El regreso a las canchas se demoraba y por Palermo, en plena disputa del Abierto, empezó a circular el rumor de que no podría volver a jugar al polo. Entonces tomó una decisión crucial: viajó a Estados Unidos a someterse a una delicada operación en el cuello. “Me abrieron el canal medular. Te entran por atrás, te abren, te ensanchan el canal, que yo lo tenía estrecho de nacimiento. Ahora me quedó normal, como una persona cualquiera. ¡Tremendo. Un espectáculo!”, festeja hoy el menor de los tres hijos varones de Gonzalo, de 30 años.

El apoyo de todo el ambiente del polo, además del afecto de su familia, fue decisivo para atravesar esos días de incertidumbre. “Estoy agradecido con todos”, dice Nico. “Muchísimos familiares, muchísimos jugadores... todo el mundo me daba su palabra de apoyo, su rato de charla en momentos difíciles, en plena temporada cuando se estaba jugando el Abierto y yo no sabía bien qué tenía y se estaba jugando mi futuro. Cuando empecé a averiguar y me decidí por operarme en Estados Unidos fue un alivio tremendo”.

En plena carrera, seguido por Pelón Stirling

En ese contexto, sus hermanos Gonzalo y Facundo debieron hacer frente al Abierto. Ellerstina era el máximo favorito tras la escisión de La Dolfina, pero la incertidumbre por el estado de Nicolás no les permitió expresarse en la cancha en todo su potencial y se quedaron afuera de la final.

“Palermo desde abajo se ve raro”, dice Nico. “Yo, como estaba un poquito más desconectado en cuanto al polo y viendo qué me esperaba, qué tenía que hacer, cuál era la decisión correcta, me tomé un tiempo y justo coincidió cuando se jugaba Palermo. Siempre mirar desde afuera es más raro, más feo, más incómodo. Es lo que me tocó. Como digo, si me tocó mirarlo de afuera fue por algo. Hay que mirar las cosas del lado bueno”.

La copa igual quedó en familia, ya que uno de los integrantes del campeón La Natividad fue Polito Pieres, primo hermano y compañero suyo durante cinco años en Ellerstina. Apenas terminada la final, al costado del podio antes de la premiación, al primero que llamó fue a Nicolás. “Yo estaba acá en Estados Unidos, recién operado. Me llamó justo antes de subir a la entrega de premios por FaceTime y estuvo muy lindo, fue muy emotivo. Estoy muy agradecido por eso también”, recuerda. “Una vez que Ellerstina ya había quedado afuera obviamente quería que ganara Polito. Me parecía que se lo merecía, que era un premio para él, para su familia, su organización. Así que estoy muy contento de que se le haya dado”.

Nicolás Pieres y su deseo: volver a ponerse la camiseta de Ellerstina Ellerstina

¿Cuáles son los siguiente pasos para volver a jugar competitivamente? “Tengo que seguir entrenádome, mejorando físicamente y agarrando ritmo y jugando prácticas. No me quiero poner una fecha de regreso: una semana, 10 días, no lo sé. Cuando me sienta bien y 100% seguro, con ganas de volver a la cancha, va a ser el momento de salir a jugar un partido”.

Festeja Nicolás, festejan los Pieres, festeja todo el polo. Sobran los motivos.