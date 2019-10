Los jugadores de La Dolfina Polo Ranch se van de la cancha Crédito: Sergio Llamera

Xavier Prieto Astigarraga SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019 • 23:59

De pronto, Guillermo Terrera y Medallón se fueron al piso. Al polista no le pasó nada; al padrillo se le hinchó una mano. "¡Te dije que estaba patinoso, ¿eh?! ¡Ya te avisé!", exclamó Alejo Taranco, el capitán de La Dolfina Polo Ranch, a uno de los jueces. Cincuenta y siete segundos después, Ignacio Laprida marcó el gol del 5-1 para Cría Yatay y los cuatro rivales se fueron a los palenques. No volverían.

Así, con una suspensión tras diez minutos de acción, empezaron el Abierto de Tortugas Gran Premio Ford y la Triple Corona. La caída de Terrera, una cogoteada de Juan Britos y algún episodio más convencieron a los polistas de La Dolfina PR de que la cancha no estaba segura. No quisieron seguir ahí, en la cancha 6 de Tortugas, y pidieron al club otro escenario. Tortugas lo denegó. Y, sin acuerdo, el hasta entonces lindo encuentro inaugural quedó a medias.

Un símbolo: el tablero del partido que no se jugó entre La Albertina y La Dolfina Crédito: Sergio Llamera

Al rato debían enfrentarse La Dolfina, sin Adolfo Cambiaso (dolorido en la espalda y suplido por su sobrino Camilo Castagnola), y La Albertina, por el segundo cuarto de final. Uno y otro equipos revisaron la cancha 7, presentada exactamente igual a la 6: impecable de césped, ideal para taquear, pero, según ellos, resbalosa. Y por el motivo totalmente opuesto al usual en estos casos: piso demasiado seco en la superficie. Hace dos años, Cría Yatay vs. Alegría empezó en la 6 y continuó en la 4, por suelo húmedo. Esta vez no hubo cambio. Y más: tampoco se jugó el segundo partido.

"Preferimos no arriesgar, que no le pasara nada a ningún caballo ni ningún jugador. Aprendimos del año pasado, cuando Jejo [Taranco] terminó quebrándose una clavícula en el Jockey. Siempre es mejor prevenir que curar. Nosotros queríamos jugar hoy, terminarlo hoy. Ya estamos acá, con los caballos. Ahora estamos para jugar cuando Tortugas diga", arguyó Diego Cavanagh, de La Dolfina PR.

Un poco de acción: apenas se jugaron diez minutos entre Cría Yatay y La Dolfina Polo Rancha Crédito: Sergio Llamera

A las palabras del delantero se contrapusieron las de Francisco Dorignac, el presidente de Tortugas: "Las canchas estaban bien, perfectas. Uno dice que se patinó; otro, que tuvo un problema con el caballo y trastabilló... Habían jugado un chukker y medio a fondo, y había un resultado medio dado para un equipo. Sacá tus propias conclusiones...", dijo el exback de Santa Ana a LA NACION. "Seríamos irresponsables nosotros si diéramos una cancha peligrosa, y algo conocemos de canchas. Ellos decidieron no jugar y querían cambiar de cancha, pero no podemos permitir cualquier cosa dentro del club. Creo que perdemos todos con estas actitudes", enfatizó Dorignac. No había mucho público en Tortugas, pero el que estaba andaba desconcertado.

Como los propios organizadores respecto al problema, antes de conceder que la fecha de hoy tenga lugar en otros clubes. "Salir de Tortugas es una desilusión, un golpe. Con los años que tenemos de experiencia, estábamos seguros de que las canchas estaban en condiciones, pero ellos son los jugadores. Hay voluntad de su parte, pero esto es una cosa rara. No la entendemos. A las canchas acá se les da mucha bola. Los trabajos están todos hechos; nos hemos sorprendido", comentó un alto empleado del club.

Juan Martín Nero y Pablo Mac Donough conversan tras la suspensión del partido de La Dolfina Crédito: Sergio Llamera

Hace unas semanas, también el Abierto de Jockey desarrolló algunos encuentros en otros lugares. De hecho, el club de San Isidro admitió que sus canchas no estaban óptimas para un polo de altísima velocidad. En su caso, se trató de una cuestión económica, que en el futuro será solucionada por Bob Jornayvaz, el patrón de Cambiaso; Tortugas, en cambio, destina muchos recursos a sus terrenos de juego. De hecho, hace un mes volcó 250 metros cúbicos de arena en cada uno y se le pasó una aireadora hace unos diez días, según quienes los cuidan. Tanto lo hacen que las canchas 6 y 7, las dos reservadas para el Abierto, desde hacía un mes no tenían actividad. Pero en eso, según algunos jugadores, está el problema: las canchas necesitan un poco de uso para "romperse" y así airearse.

Como sea, Tortugas y la Triple Corona empezaron como nadie quería. Con un episodio que en este nivel de polo no debería volver a ocurrir.

La 2ª jornada, en General Rodríguez

Luego de analizar varios ofrecimientos y alternativas, Tortugas accedió a que la segunda jornada de su Abierto, programada para el miércoles, se realizara fuera de sus instalaciones, aunque en los horarios originales. Ambos encuentros del día, por los cuartos de final, se desarrollarán en General Rodríguez, donde jugarán como "locales" dos de los cuatro clubes protagonistas de la fecha. Desde las 12.30, Las Monjitas (38 goles de handicap) recibirá a La Aguada (32), mientras que a las 15.30, Ellerstina (39) será anfitrión de La Ensenada (30).

En tanto, la suspendida jornada de ayer (Cría Yatay 5 vs. La Dolfina Polo Ranch 1 y La Dolfina vs. La Albertina) quedó postergada para el jueves, con canchas por determinar, aunque lo que es seguro que no tendrá lugar en Tortugas.

Estos cambios repercutirán a su vez en las fechas de disputa de las semifinales: las del sábado -ruedas de ganadores y de perdedores- se pasarán al domingo y las que se debían jugar ese día se reprogramaron para el lunes. El calendario le hizo un pequeño guiño cómplice, ya que se trata del feriado correspondiente al 12 de octubre, día en que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.