Xavier Prieto Astigarraga 17 de noviembre de 2019

Pablo Pieres no tenía apuro. Charlaba con cuanto periodista lo abordara y tomaba de cuanta lata de cerveza la convidaran. "Tengo sed", justificaba. Era sed solamente física: acababa de calmar buena parte de la deportiva al conquistar, por fin, el Abierto de Tortugas, a sus 33 años.

"Sensación lindísma. ¿La verdad? Tenía muchas ganas de ganar Tortugas. Era el único del equipo que no lo había ganado. Este año Facu [Pieres] había dicho que Palermo y Palermo, pero yo tenía la sensación de querer esto. Estoy muy contento, con mis compañeros, mi familia y la gente que me quiere. Seguro que lo disfruto más que el resto porque es mi primera vez", dijo a LA NACION luego del espectacular 12-11 a La Dolfina.

-¿Cómo se ganó la final?

-Lo lindo es que se ganó con juego. Fue rarísimo empezar 0-2 contra La Dolfina. Darle "handicap" a La Dolfina, con un chukker menos, y ni siquiera se jugaba a ocho... Parecía muy difícil que ganáramos. Pero la cabeza es importante. Lo levantamos pegándole y apretando. Y tuvimos un poquito más de suerte que en la final de Hurlingham.

-Tenés ahora la camiseta 3 en Ellerstina. ¿Qué tal es?

-Antes me decían que jugara más tranqui, y hoy Pepe [Heguy, DT], Facu, Gonza [Pieres] y Héctor [Guerrero, DT] me dicen que me mande para adelante... Así que soy un 3 medio lanzado. Quieren que Facu agarre más pelotas, así puede manejar más. La gente me dice "te quiero de vuelta de 1", pero yo creo que el 3 es solo un número. A mí me sale más la parte de apretar, que es más aburrida, pero si eso ayuda a mi equipo, tengo que hacerlo. Lo hago feliz y no me importa.

-En el exterior jugás como 3. ¿Es distinto a hacerlo acá?

-Hoy estoy con la camiseta 3, pero no soy 3. Si tengo que jugar de 3 me siento recómodo, porque afuera lo hago todo el año. Me gusta estar en contacto con la pelota, pero hoy el equipo necesita que uno apriete adelante y haga esas jugadas que son más aburridas, y yo lo hago feliz por el equipo. Toda mi vida fui 1; es más divertido jugar de 3 y agarrar la pelota. Tengo que circular más, marcar más, pero tampoco me molesta. Al contrario, me gusta. De 1 es más difícil agarrar la pelota, porque es muy difícil pasar a un Santi Toccalino o un Juanma Nero y agarrar la pelota. Por ahí a Facu no le gustó tanto eso, y yo voy para adelante.

-¿Cambia un poco el mapa de la temporada este resultado?

-Sí, seguro, porque ganamos uno y uno. Ahora estamos iguales. Era clave. A ellos ahora se les fue la chance de la Triple Corona, y obviamente, que ellos la ganen es mucho más duro para nosotros. Se acabó esa oportunidad.

-Otro registro que se cortó es que La Dolfina llevaba seis Tortugas seguidos, récord empatado con Ellerstina. Ustedes lo dejaron sin nuevo récord.

-Ah, mirá. ¡Muy bien! [ríe] ¡Buen dato! Pero yo estoy contento por mi primer Tortugas. Feliz.

Pablo Pieres llegó a Ellerstina en 2015, pero esta es su primera temporada como número 3 del equipo; en la imagen maniobra entre su primo Facundo Pieres y el uruguayo David Stirling.