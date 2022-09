Polo con figuras: el Abierto del Jockey reúne a ocho 10 de handicap, al equipo de los primos y al de los tres hermanos

Como una manera de ir entrando en clima para la Triple Corona 2022. Pero con identidad propia. El Abierto del Jockey Club de polo es una competencia de larga tradición. Con campeones ilustres, momentos especiales, como cuando Lía Salvo se consagró en 2016 junto con tres cracks de La Dolfina: Adolfo Cambiaso, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero; o la vez que Gonzalo Pieres se impuso con tres de sus hijos, hoy integrantes de Ellerstina: Gonzalito, Facundo y Nicolás.

Adolfo Cambiaso (h.) también participará en el Abierto del Jockey Gerardo Viercovich - LA NACION

En esta oportunidad, habrá nueve formaciones, divididas en tres zonas, disputando la Copa Thai Polo. Con muchas figuras, por cierto, al punto de que habrá nada menos que ocho jugadores con 10 de handicap, entre ellos, tres ganadores del último Abierto de Palermo con La Natividad: Camilo y Bartolomé Castagnola (h.) y Polito Pieres. También Adolfo Cambiaso (h.), Facundo y Nicolás Pieres, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero. Estos dos últimos, ex compañeros en La Dolfina y en RS Murus Sanctus, y que este año actuarán en La Dolfina y en La Irenita, compartirán alineación en el Jockey

Poroto Cambiaso, otro de los presentes, compartirá equipo con sus primos Castagnola. Y también estarán los tres hermanos Pieres de Ellerstina, recientes campeones del Abierto de San Jorge.

Ellerstina Pilot, con los tres hermanos Pieres, recientes campeones en San Jorge, van por otro título Christian Grosso - AAP

Las dos primeras jornadas se realizarán en el predio de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar. Y luego sí, la acción se trasladará a las canchas de la entidad organizadora, en San Isidro.

Estas serán las zonas:

Zona A: Scone (29 goles), Monterosso (30) y Cría La Dolfina (26).

Zona B: Ellerstina Pilot (29), La Ensenada (26) y La Aguada (27).

Zona C: UAE (29), La H (32) y La Dolfina (30).

Las formaciones

Monterosso: Alessandro Bazzoni, 0; Pablo Pieres (h.), 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total, 30.

Alessandro Bazzoni, 0; Pablo Pieres (h.), 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total, 30. Cría La Dolfina: Hilario Figueras, 6; Gonzalo Ferrari, 6; Pedro Zacharias, 7, y Julián. De Lusarreta, 7. Total, 26.

Hilario Figueras, 6; Gonzalo Ferrari, 6; Pedro Zacharias, 7, y Julián. De Lusarreta, 7. Total, 26. Ellerstina Pilot: Curtis Pilot, 0; Gonzalo Pieres (h.), 9; Facundo Pieres, 10, y Nicolás. Pieres, 10. Total, 30.

Curtis Pilot, 0; Gonzalo Pieres (h.), 9; Facundo Pieres, 10, y Nicolás. Pieres, 10. Total, 30. La Ensenada: Ernesto Gutiérrez, 0; Alfredo Bigatti, 9; Juan Britos, 9, e Isidro Strada, 8. Total, 26.

Ernesto Gutiérrez, 0; Alfredo Bigatti, 9; Juan Britos, 9, e Isidro Strada, 8. Total, 26. UAE : Lucas Monteverde (n.), 6; Matías Torres Zavaleta, 8; Guillermo Caset (h.), 9, y Cruz Heguy, 6. Total, 29.

: Lucas Monteverde (n.), 6; Matías Torres Zavaleta, 8; Guillermo Caset (h.), 9, y Cruz Heguy, 6. Total, 29. La Dolfina: Hugo Taylor, 4; Tomás Panelo, 8; Alejo Taranco, 8, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total, 30.

Hugo Taylor, 4; Tomás Panelo, 8; Alejo Taranco, 8, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total, 30. Scone : David Paradice, 0; Camilo Castagnola, 10; Poroto Cambiaso, 9, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total, 29.

: David Paradice, 0; Camilo Castagnola, 10; Poroto Cambiaso, 9, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total, 29. La Aguada: Manuel Sundblad, 6; Cruz Novillo Astrada, 6; Ignacio Novillo Astrada, 8, y Miguel Novillo Astrada, 8. Total, 27.

Manuel Sundblad, 6; Cruz Novillo Astrada, 6; Ignacio Novillo Astrada, 8, y Miguel Novillo Astrada, 8. Total, 27. La H: Santiago Cernadas, 7; Salvador Ulloa, 7; Francisco Elizalde, 9, e Hilario Ulloa, 9. Total, 21.

Los partidos de este domingo

El programa de la jornada inaugural en Pilar es el siguiente:

A las 11: Monterosso vs. Cría La Dolfina.

A las 13: Ellerstina Pilot vs. La Ensenada.

A las 15: UAE vs. La Dolfina.

Segunda fecha, jueves 15 de septiembre, en Pilar: Ellerstina Pilot vs. La Aguada (a las 11), La H vs. La Dolfina (13) y Scone vs. Monterosso (15).

Tercera fecha, domingo 18, en el Jockey Club: Scone vs. Cría La Dolfina (11), UAE vs. La H (13) y La Aguada vs. La Ensenada (15).

Semifinales, jueves 21, en el Jockey Club: 1° de la Zona A vs. 1° de la Zona B (13) y 1° de la Zona C vs. el mejor segundo (16).

Final, sábado 24, en el Jockey Club: Copa Thai Polo.