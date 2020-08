Jeta Castagnola maniobrando ante Gonzalito Pieres: el menor de los hermanos hizo el gol de la victoria de Les Lions Crédito: @cowdraypolo

Para ganar la Copa de la Reina, uno de los emblemáticos torneos del circuito internacional de polo, nada mejor que los nuevos reyes del suplementario. Los hermanos Castagnola, Camilo (17 años) y Bartolomé (h.) (19), siguen dando saltos de calidad. Saltos de canguro, podríamos decir, si se mide la experiencia que están consiguiendo en apenas dos temporadas repartidas por sucesos deportivos y emocionales en Inglaterra y en la Argentina. El año pasado se consagraron con Dubai en la Copa de Oro, el British Open. Fue casi una sorpresa, como si se hubieran adelantado a los tiempos en realidad, porque calidad y futuro en sí ya se les veía. "Ya están", había dicho, premonitoriamente, el tío Adolfo Cambiaso. El Abierto de Palermo que jugarían meses después, con La Natividad, rubricaría la frase y encendería el orgullo de una familia que forjó humanamente a estos cracks del mañana (y de hoy) y les dio las herramientas necesarias para destacarse en el deporte que aman. Y no hablamos solamente de caballos. De Lolo Castagnola y Camila Cambiaso, cada uno en su rol, es también este momento de gloria.

Con el nuevo emprendimiento en la temporada británica, una de las más tradicionales del mundo y para equipos de hasta 22 goles de handicap, los Castagnola buscaron ratificar que lo de 2019 no había sido casual. Les Lions / Great Oaks volvió a darles grandes satisfacciones. Ya habían llegado a las dos finales previas: Park Place lo había derrotado en la definición del trofeo Prince of Wales por 13-9 (sin Jeta Castagnola, que se recuperaba de una fractura de peroné) y Next Generation (de Adolfo y Poroto Cambiaso) en el match decisivo del British Open por 14-12. El dato en sí era que habían accedido a las tres finales. Les faltaba solamente la victoria. ¿Qué mejor que conseguirla en el Guards Polo Club, dentro del mismísimo Castillo de Windsor?

Les Lions / Great Oaks, o los Castagnola, es campeón de la Queen's Cup. Y al igual que como lograron el año pasado el British Open, lo hizo mediante un nuevo gol de oro de Jeta Castagnola, para derrotar por 9-8 al Park Place de los hermanos Facundo y Gonzalito Pieres. Curiosamente, Les Lions también había ganado en suplementario los dos partidos anteriores: cuartos de final frente a Next Generation por 11-10 y ante Thai por 10-9. Los tantos los habían convertido precisamente los hermanos: Camilo ante el tío Adolfo y el primo Poroto; Barto el de la semifinal. Siempre con jugadas individuales con su sello, demostrando una madurez que excede la condición de teenagers. Polística y mentalmente no lo son: parecen treintañeros con 15 temporadas de alto handicap en sus espaldas. Aunque todavía deban ajustar detalles, obviamente, llama la atención la claridad que exhíben dentro de la cancha. Y sobre todo, como mantienen sus convicciones aún en los momentos más calientes.

El encuentro decisivo de la Queen's Cup no fue atractivo. Fue muy cerrado, demasiado táctico. Pocas corridas y las dficultades de una cancha que se iba picando producto de las lluvias de entresemana. Complejo para el traslado de la bocha, pese a lo cual fue lo que eligieron ambos equipos: posesión y traslado corto. En ese contexto, la gran ventaja de Les Lions / Great Oaks, pese a ceder un gol de entrada por su mayor handicap (23 goles contra 22 de Park Place), fue tener una "tercera guitarra" para el concierto: Santiago Laborde, de 6 de handicap. Mientras los Pieres debían repartirse en la cancha con casi nula colaboración de sus compañeros (el patrón ruso Audrey Borodin y el inglés William Harper), los Castagnola podían delegar juego y marca en Laborde. un detalle que, influya o no en la cancha, también pesa en la cabeza de los protagonistas.

Todo muy parejo, salvo el primer y el último chukker. El de inicio, dominado por Les Lions, que sacó un 3-0 (3-1 con el handicap), y que luego estiró en el 4° y 5° chukkers, hasta sacar una diferencia de 8-5 al entrar en el último parcial que parecia decisivo. Park Place, que llegaba con un promedio de 12,8 goles por encuentro y un partido menos de playoff por haberse clasificado directamente a las semifinales, apenas había convertido cuatro goles en cinco chukkers. ¿Podría hacer tres en el último, sin recibir tantos en sus mimbres? Pudo. Un poco por insistencia, otro tanto por foules ingenuos y desatenciones en las marcas de Les Lions, llegó al 8-8 en 2m20s, con otros 2m21s por disputarse. Psicológicamente mejor, envalentonado.

Pero los Castagnola no se quebraron. Sufrieron casi sin darse cuenta, y ni que hablar lo que hicieron sufrir al Lolo en los palenques. Park Place tuvo una chance cuando restaba 1m19s, pero cometió un error penalizado con foul (no pegar de primera, Gonzalito, luego de una cesión de bocha de un compañero, Facundo Pieres) y fueron a suplementario. ¿Quién estaría más entero, más frío y con mejores caballos? Las apuestas se inclinaban para Park Place, quizás ignorando el detalle tan particular de cómo juegan los hermanos Castagnola los suplementarios. Casi con el mismo desparpajo con el que pueden estar disputando un polo de amigos en Cañuelas.

Así, lo tuvo primero Barto, pero erró un revés delante del arco. Después la posibilidad fue de Facu Pieres, para concretar lo que hubiera sido su 6a Copa de la Reina y la tercera junto con su hermano, luego de las que obtuvieron en 2008 (con Ellerston) y 2015 (con King Power Foxes). Dentro de las 40 yardas, y en línea oblicua, Facundo maniobraba buscando el espacio para el remate o el foul rival. De pronto, de la nada salió Barto Castagnola, para salvar la posible caída y salir de contra con cabeza levantada y el pecho inflado. El hombre que bancó el partido. El que siempre inicia las jugadas decisivas. Pasó media cancha, aparejado con el ruso Borodin. Hasta que sintió una ráfaga que venía por derecha. Supo que era alguien de su sangre. Entonces, tomó la marca y le abrió la cancha al Jeta, que se lanzó con bocha dominada hasta dentro del arco. ¡Los Castagnola campeones y en suplementario, con gol de Camilo! La película más vista en los últimos 12 meses. Incluso, Camilo fue el que también definió la semifinal del British Open 2020 frente a Park Place por 10-9 hace unas semanas.

Sin llegar a los 20 años, los Castagnola ya tienen en sus vitrinas personales los trofeos más importantes de Europa. Su padre, Lolo, había conquistado la Queen's Cup en 2003, jugando para Dubai junto con su cuñado Cambiaso, que acredita 10 títulos recibiendo el trofeo de manos de la Reina Isabel II. La temporada 2020, que parecía que no podría realizarse por la pandemia, finalmente se desarrolló con algunos cambios y protocolos, como sucede en el resto de los deportes que pudieron reanudarse por el mundo. Y en el polo inglés, lo más trascendente quedó repartido entre familia. Las dos copas emblemáticas viajan a Cañuelas. Una familia que promete seguir ligada a la historia grande del polo argentino y establecer su propia dinastía.

La síntesis de la final

Les Lions / Great Oaks: Camilo Castagnola, 7; Dillon Bacon, 2; Bartolomé Castagnola (h.), 8, y Santiago Laborde, 6. Total: 23.

Ultimos campeones de la Queen's Cup

2002 Emerging (F Pictet, H Guerrero, M Fernández Araujo, L Tomlinson)

2003 Dubai (A Albwardy, B Castagnola, A Cambiaso, M Lodder)

2004 Labegorce (H Perrodo, F Mannix jr., C Gracida, L Tomlinson)

2005 Dubai (Ali Albwardy, Ryan Pemble Adolfo Cambiaso, Piki Díaz Alberdi)

2006 Dubai (Tariq Albwardy, George Meyrickm Adolfo Cambiaso, Piki Díaz Alberdi)

2007 Loro Piana (Alfio Marchini, David Stirling, Juan Martín Nero, Martín Espain)

2008 Ellerston (J. Packer, M. Routledge, G. Pieres, F. Pieres y P. Mac Donough)

2009 Apes Hill (C. Hanbury, Mark Tomlinson, Juan Gris Zavaleta y Luke Tomlinson)

2010 Dubai (Rashid Albwardy, F Vismara, Pablo Mac Donough y Adolfo Cambiaso)

2011 Talandracas (E Carmignac, F Sola, L Monteverde y Milo Fernández Araujo).

2012 Dubai (Rashid Albwardy, Alec White, Ignacio Heguy y Adolfo Cambiaso)

2013 Zacara (Lyndon Lea, Facundo Pieres, Rodrigo Ribeiro de Andrade y Matt Perry)

2014 Zacara (Lyndon Lea, Gonzalo Deltour, Facundo Pieres y Matt Perry)

2015 King Power Foxes (Top Srivaddhanaprabha, H Lewis, G Pieres y F Pieres)

2016 Dubai (Rashid Albwardy, K. Hall, Adolfo Cambiaso y Juan Martín Nero)

2017 RH Polo (Ben Soleimani, Tommy Beresford, R De Andrade y Adolfo Cambiaso)

2018 La Indiana (M. Bickford, A. White, Nic Roldán y Facundo Pieres)

2019 Scone (D. Paradice, J. Beim, Nicolás Pieres y James Harper)

2020 Les Lions/Great Oaks (C. Castagnola, D. Bacon, B. Castagnola -h- y S. Laborde)