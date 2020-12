Una sola práctica de equipo sostuvieron antes del torneo David Stirling, Adolfo Cambiaso, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero, por las fracturas del trenquelauquense.

Primero, no se sabía si habría temporada. Luego, no se sabía si el lastimado Juan Martín Nero jugaría con sus compañeros. Hoy, no se sabe si efectivamente se trata del último año de la formación más exitosa de las últimas cuatro décadas del polo.

Lo que sí sabe es que hay Triple Corona, que está en marcha su Campeonato Argentino Abierto y que La Dolfina se estrenará esta jueves con su alineación titular completa, que abrirá como tal su décima temporada: Cambiaso-Stirling-Mac Donough-Nero. El heptacampeón consecutivo de Palermo empezará su camino en la zona A cuando a las 17 se enfrente con La Irenita en la cancha 1.

Su back superó fracturas de hombro y de muñeca izquierdos, pero su estado de forma genera dudas y el equipo no realizó más que una práctica con todos sus integrantes. "La expectativa es ir partido por partido, darnos la oportunidad de jugar juntos y, ojalá, ganar lo más posible", comentó a LA NACION Adolfo Cambiaso, que no espía más allá: no hay nada definido sobre si Palermo 2020, tan particular, tan dificultoso, cerrará el ciclo de los cuatro fantásticos juntos.

El de La Dolfina será, además, el primer partido del equipo desde la muerte de Diego Maradona, amigo de Cambiaso, que lo "quería mucho". Algún homenaje realizará el club de Cañuelas, más allá de los que viene llevando a cabo la Asociación Argentina de Polo antes del encuentro principal de cada jornada.

Más temprano, a las 14 (ambos horarios fueron modificados a último momento), estará en escena La Natividad-Monjitas, que se medirá en la cancha 2 con La Irenita II, por la segunda fecha del mismo grupo. En la jornada inicial, el conjunto de los hermanos Castagnola superó por 15-10 a La Irenita, y RS Murus Sanctus (libre este jueves) se impuso a La Irenita II por 19-7.

La última vez que jugaron juntos oficialmente en el país Nero, Mac Donough, Stirling y Cambiaso fue la final de Palermo 2019; aquel día no completaron el partido, porque Rodrigo Ribeiro De Andrade (izquierda) ingresó por el accidentado back. Crédito: Rodrigo Néspolo

La Dolfina vs. La Irenita

La Dolfina: Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

La Irenita: Martín Podestá, 7; Juan Martín Zavaleta, 8; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 30.

Jueces: Federico Martelli y Gastón Lucero. Árbitro: José Ignacio Araya.

Cancha: número 1 del Campo Argentino de Polo, Palermo.

Hora: 17.

TV: ESPN Extra, ESPN Play.

Pablo Pieres (izquierda), el 10 goles de La Natividad-Monjitas, en acción; el conjunto verde debe mejorar para aspirar a ser el finalista por la zona A. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

La Natividad-Monjitas vs. La Irenita II

La Natividad-Monjitas: Camilo Castagnola, 8; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36.

La Irenita II: Santiago Loza, 7; Tomás Fernández Llorente (h.), 7; Juan Ruiz Guiñazú, 8, y Pedro Falabella, 7. Total: 29.

Jueces: Matías Baibiene y Martín Aguerre. Árbitro: Rafael Silva.

Cancha: número 2 del Campo Argentino de Polo, Palermo.

Hora: 14.

TV: ESPN Extra, ESPN Play.

