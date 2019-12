Adolfo Cambiaso, el alma mater de La Dolfina; su club debutó en el año 2000 en la serie Tortugas-Hurlingham-Palermo y llegó a 19 finales en 20 participaciones en el Argentino Abierto. Crédito: Sergio Llamera

Andrés Vázquez Alejo Miranda 7 de diciembre de 2019 • 21:56

No hacía mucho había empezado el quinto chukker cuando Guillermo Terrera perdió el taco en plena lucha por la bocha. El control de esta estaba bajo el cigarro de Adolfo Cambiaso, que inmediatamente desatendió la jugada para alcanzarle amablemente el taco a su contrincante. La bocha siguió su curso, mansa, y recién cuando los ocho jugadores estuvieron en igualdad de condiciones se reanudó el juego. Un gesto de caballerosidad que es habitual en el polo, aunque siempre lejos del epicentro de la acción, no con el protagonista central de la jugada. Fue uno de los pocos instantes de distensión que tuvo La Dolfina. Los otros, los de los últimos dos chukkers, en los que no consiguió goles. Durante el resto del partido fue insaciable y no tuvo contemplaciones, ni siquiera cuando enfrente estaba su hermano menor, La Dolfina Polo Ranch.

En el festejo de su 100º partido de Triple Corona con la actual formación, La Dolfina se impuso por 15-6 y accedió a la final del Campeonato Argentino Abierto, la 19ª en 20 años de historia del club de Adolfo Cambiaso. El próximo sábado defenderá el cetro frente al ganador de Ellerstina y Las Monjitas, que jugarán hoy a las 17.

Tan poderoso es este equipo que hasta se da el lujo de tener una segunda formación a la que le aporta caballos e infraestructura. Así, la celebración tuvo un condimento extra. La Dolfina además estrenó una camiseta alusiva, casi completamente blanca. Sólo en 2004 el equipo de Cañuelas se quedó al margen de la final, cuando fue eliminado en una semifinal a manos de Indios Chapaleufú II, que sería el campeón.

La camiseta especial de La Dolfina por los 100 partidos de esta formación, sin los costados, hombros y mangas azules pero con números y letras dorados y un escudo con las iniciales de los cuatro jugadores y el número 20, por las temporadas del club de Cañuelas en la Triple Corona. Crédito: Sergio Llamera

"Es un sueño haber llegado a los 100 partidos todos juntos. Personalmente, nunca habría pensado que iba a ser partícipe en un equipo así. A seguir metiéndole, porque el equipo sigue funcionando, sigue ganando y sigue llegando a finales. Ojalá la semana que viene se nos dé nuevamente. Es un placer jugar con estos compañeros", manifestó David Stirling, de gran desempeño en un rendimiento parejo de los cuatro. "El equipo da esa hambre de seguir ganando. Uno se divierte tanto en la cancha como afuera. Tenemos un gran equipo de colaboradores atrás y debemos devolverle todo el esfuerzo que hace. Ojalá sigamos jugando juntos y sigamos ganando."

Al final del partido, los ocho jugadores se reunieron frente al tablero para sacarse una foto todos juntos, como si fueran un solo equipo. En la cancha, no obstante, el campeón se abstrajo del contexto y de la cercanía sentimental con el rival. Sin la necesidad de recurrir a estridencias, dominó de manera abrumadora de principio a fin, en un partido que por momentos recordó a la definición de zona de 2017, cuando derrotó por 14-1 a La Aguada.

Era 13-1 al inicio del sexto chukker y desde hacía algo más de 28 minutos de juego La Dolfina Polo Ranch no marcaba goles. Alejo Taranco había igualado en uno al final de un entretenido primer parcial, pero a partir de eso hubo un solo equipo en la cancha. El partido no tuvo la emoción que se espera de una semifinal de Abierto. Tampoco la asistencia se correspondió con la magnitud de lo que estaba en juego: las tribunas no llegaron a poblarse ni al 50%. Es la realidad a la que forzó este conjunto de La Dolfina.

La actual formación, que incluye a Cambiaso, Stirling, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero, se creó en 2011 y ganó 38 de sus 39 partidos en Palermo. La derrota en la definición de 2012 ante Ellerstina es la única mancha en ese currículum. En la Triple Corona, el registro es de 93-7. Ahora los cuatro buscarán su octavo título juntos en la Catedral.

Recién en los últimos dos chukkers el defensor de la corona levantó un poco el pie del acelerador, y La Dolfina Polo Ranch cerró con un parcial de 4-0 que le puso decoro al tablero. Y fueron cuatro goles que le sirven para aspirar incluso al tercer puesto.

Adolfo Cambiaso en acción sobre el clon 3 de Lapa; su amigo y adversario Diego Cavanagh lo sigue a bordo de Tequila. Crédito: Sergio Llamera

La Dolfina cumplió con su parte y llega con aire a la final. Allí intentará tomarse revancha de la inesperada caída en la definición del Abierto de Tortugas, cuando Ellerstina lo privó de pelear por una cuarta Triple Corona. Su aspiración primaria -siempre se encargó de resaltarlo- es Palermo. Allí está, una vez más. Con 20 años de historia, tras 100 partidos en total con esta formación. Con camiseta blanca y dorada, contra su hermano menor. Como sea, La Dolfina siempre está.

La síntesis de La Dolfina 15 vs. La Dolfina Polo Ranch 6

La Dolfina: Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. DT: Matías Mac Donough.

Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. DT: Matías Mac Donough. La Dolfina Polo Ranch: Guillermo Terrera, 8; Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 32. DT: Gastón Laulhé.

Guillermo Terrera, 8; Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 32. DT: Gastón Laulhé. Progresión: La Dolfina, 1-1, 5-1, 6-1, 8-1, 12-1, 15-2, 15-3 y 15-6.

La Dolfina, 1-1, 5-1, 6-1, 8-1, 12-1, 15-2, 15-3 y 15-6. Goleadores de La Dolfina: Cambiaso, 8 (5 de penal); Stirling, 2; Mac Donough, 2, y Nero, 3. De La Dolfina PR: Terrera, 2; Britos, 3, y Taranco, 1.

Cambiaso, 8 (5 de penal); Stirling, 2; Mac Donough, 2, y Nero, 3. De La Dolfina PR: Terrera, 2; Britos, 3, y Taranco, 1. Jueces: Martín Aguerre y Martín Pascual. Árbitro: Gastón Lucero.

Martín Aguerre y Martín Pascual. Árbitro: Gastón Lucero. Cancha: Nº 1 de Palermo.

David Stirling está por darle con todo a la bocha; Juan Britos ya sujeta su montado. Crédito: Sergio Llamera

"Focalizados en seguir haciendo historia"

Este cuarteto de La Dolfina nació en 2011 y desde entonces la armonía entre los cuatro no se ha interrumpido. Contrariamente, siempre ayudó a alcanzar metas. "Más allá de la relación y la buena onda entre nosotros, tenemos claro nuestro objetivo. Por eso salimos a jugar el partido tan metidos y no les dimos posibilidades de que nos complicaran el desarrollo del partido", analizó Juan Martín Nero acerca de lo poco exigente que aparecía para el campeón el compromiso con La Dolfina PR.

El próximo sábado subirá la vara de la complejidad, cuando enfrente esté el archirrival, Ellerstina, o Las Monjitas, el retador en la final de Palermo 2018. "Ningún rival es fácil. Las Monjitas ya mostró el año pasado lo muy buen equipo que es y la gran organización que lo respalda. Y Ellerstina es nuestro clásico; nos ganó la final de Tortugas y en cada definición que afrontamos contra ellos siempre salieron muy buenos partidos. Ninguno de los equipos es fácil. Que toque el que toque; nosotros estamos focalizados en seguir haciendo historia", manifestó el uruguayo David Stirling.