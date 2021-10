Semana ideal de Matías Torres Zavaleta: se casó, pasó de suplente a titular con los Pieres en Ellerstina y es finalista del Abierto de Tortugas

A los 31 años, Matías Torres Zavaleta tiene la sensación de estar viviendo un momento lleno de oportunidades. Si bien puede parecer que fue todo fortuito, él infiere que todo lo que está pasándole es el resultado de un trabajo de muchos años. Ayer, en reemplazo de Hilario Ulloa, que sufrió una fractura en el índice derecho, le tocó jugar desde el inicio la primera semifinal del Abierto de Tortugas, en la que Ellerstina venció por 12-8 a La Ensenada en la cancha 7 del club organizador del certamen. Y la disfrutó en pleno, porque jugó por una organización top y se siente merecedor de una chance como ésa.

Le costó instalarse en la elite. Como tantos otros, no tenía una caballada suficiente para la más alta competencia. Pero a veces los guiños del destino hacen su parte. Y bien podría trazarse un antes y un después de 2017: ese año, Adolfito Cambiaso lo invitó a ser parte de Valiente en la temporada estadounidense, y ambos consiguieron la Triple Corona de Palm Beach.

"Un equipazo, de los mejores del mundo", describe Torres Zavaleta a Ellerstina, al que llegó un poco de golpe y en el que está a una victoria de un trofeo de Triple Corona. Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Ese año fue impresionante. me marcó. Cambiaso me dio esa oportunidad y después se me dio la chance en La Natividad”, manifestó Torres Zavaleta para LA NACION. En 2019 tuvo un gran desempeño en la organización que comanda Lolo Castagnola y pasó de 7 a 8 goles de handicap; sin embargo, el número 2 debió ceder su lugar a Polito Pieres y desembocó en La Ensenada.

“Una cosa lleva a la otra”, reflexionó tras el triunfo sobre parte del que fue su equipo en 2020, La Ensenada-La Aguada. A esta inesperada incursión en la temporada grande argentina llegó por medio de Facundo Pieres, que lo invitó a jugar en Palm Beach; a partir de eso allí se dio su inclusión en Ellerstina para el Abierto del Jockey Club, y ya luego del primer partido en San Isidro le deslizaron la idea de ser suplente en la Triple Corona. “Les dije «obvio, estoy a fondo». Y cuando pasó la lesión de Hilario, estaba listo y sentía que era una muy buena oportunidad para mí”, explicó.

Facundo Pieres convocó a Torres Zavaleta para compartir una temporada alta de Estados Unidos y ahora la incorporó al paraguas de Ellerstina. Rodrigo Néspolo

Para su primera presencia como titular en la Z contó con caballos de los Pieres y del propio Ulloa. Hubo una buena oposición de parte de La Ensenada, el campeón del Jockey, que se llevó por 2-0 el primer chukker. Después se impuso la lógica: a partir de eso, el conjunto blanco superó al azul por 12-8. “Esto es tremendo. Estoy superagradecido a los chicos. Para mí es impresionante estar en este equipo. Estoy muy feliz. Aprendo un montón; de polo, de caballos, de todo”, valoró.

No era un partido de grupo para la Z, sino eliminatorio, con la chance de alcanzar su 15ª final consecutiva en Tortugas. Y de fondo, por supuesto, la necesidad de no ceder terreno en su puesta a punto para el gran objetivo de conquistar Palermo luego de nueve años. En ese sentido, la ausencia de Ulloa podía representar un paso atrás y hasta un riesgo, pero Torres Zavaleta se encargó de que la formación no se resintiera, a pesar de la baja de dos goles de handicap (39 a 37). “Hablamos de cosas puntuales: saques, throw-ins. Pero el juego de Ellerstina es muy simple, los chicos son unos cracks y tienen una onda tremenda. Por eso me hicieron muy fácil engancharme en el equipo. Me sentí muy bien y muy apoyado”, detalló.

Golpe de cogote de Matías Torres Zavaleta, que aportó un par de goles en el 12-8 de la Z a La Ensenada en la primera semifinal del Abierto de Tortugas; en 2019 fue parte del disruptivo La Natividad de los hermanos Castagnola. Rodrigo Néspolo

“Ellerstina es un equipazo; lo muestra todos los años. Formar parte de este equipo es impresionante”, insistió quien hace pocos días se casó por civil con Carolina Dillon y quien, por todo lo bueno que viene sucediéndole en lo deportivo, debió posponer la ceremonia por Iglesia casi hasta 2022. “Se dio todo junto. Nunca se me cruzó por la cabeza que podía llegar a jugar por Ellerstina. Hicimos primero el civil y dejamos la iglesia para el 30 de diciembre, con idea de que no se superponga con nada de polo y así estar tranquilos”, reveló el ex delantero de La Natividad. No pocos tienen una característica de él en su currículum: haber sido convocado por Cambiaso y por Facundo Pieres, los mejores polistas del siglo.

“Es difícil decir en qué punto estoy. Se me hizo un poco largo llegar al Abierto, por un tema de caballos, y mediante laburos que fueron saliendo fui montándome pasito por pasito. Y ahora se me dieron estas oportunidades muy buenas. La carrera del polista es larga y creo que tengo mucho por dar”, cerró Matías Torres Zavaleta, que está disfrutando el tiempo de cosecha de lo que construyó.

Y que va por más: el próximo sábado tendrá a mano un trofeo grande, de los tres mayores del mundo, cuando sea rival de RS Murus Sanctus o de La Dolfina, los semifinalistas que se cruzarán este domingo. Una chance impensada poco tiempo atrás para el hoy/inminente marido y polista de Triple Corona.

Haciendo lo que hace un número 2 de polo: enfrascarse en la marca con dinámica; Torres Zavaleta, entre Alfredo Bigatti y Juan Britos, de La Ensenada. Rodrigo Néspolo

Síntesis de Ellerstina 12 vs. La Ensenada 8

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Matías Torres Zavaleta, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 37.

Facundo Pieres, 10; Matías Torres Zavaleta, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 37. La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 33.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 33. Progresión: Ellerstina, 0-2, 3-2, 6-4, 10-5, 11-5, 12-8 y 12-8.

Ellerstina, 0-2, 3-2, 6-4, 10-5, 11-5, 12-8 y 12-8. Goleadores de Ellerstina: F. Pieres, 8 (6 de penal); Torres Zavaleta, 2; G. Pieres, 1, y N. Pieres, 1. De La Ensenada: Britos, 6 (3 de penal); Bigatti, 1, y Zubía, 1 (de penal).

F. Pieres, 8 (6 de penal); Torres Zavaleta, 2; G. Pieres, 1, y N. Pieres, 1. Britos, 6 (3 de penal); Bigatti, 1, y Zubía, 1 (de penal). Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Martín Pascual.

Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Martín Pascual. Cancha: Nº 7 de Tortugas.

Síntesis de La Natividad 18 vs. Alegría 13

La Natividad: Camilo Castagnola, 9; Pablo Pieres, 9; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36.

Camilo Castagnola, 9; Pablo Pieres, 9; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36. Alegría: Agustín Merlos, 7; Pedro Zacharias, 7; Tomás García del Río, 7, y Frederick Mannix, 7. Total: 28.

Agustín Merlos, 7; Pedro Zacharias, 7; Tomás García del Río, 7, y Frederick Mannix, 7. Total: 28. Progresión: La Natividad (0-9), 1-9, 5-9, 8-10, 11-10, 14-11, 16-12 y 18-13.

La Natividad (0-9), 1-9, 5-9, 8-10, 11-10, 14-11, 16-12 y 18-13. Goleadores de La Natividad: C. Castagnola, 5 (2 de penal); Pieres, 6 (1 de penal); B. Castagnola, 5, y Du Plessis, 2. De Alegría: Merlos, 3 (todos de penal), y Zacharias, 1.

C. Castagnola, 5 (2 de penal); Pieres, 6 (1 de penal); B. Castagnola, 5, y Du Plessis, 2. Merlos, 3 (todos de penal), y Zacharias, 1. Jueces: Federico Martelli y Martín Aguerre. Árbitro: Esteban Ferrari.

Federico Martelli y Martín Aguerre. Esteban Ferrari. Cancha: Nº 6 de Tortugas.

Pablo Pieres, el capitán de La Natividad, y Frederick Mannix, el alma mater de Alegría, caballo a caballo en su semifinal de la rueda de perdedores de Tortugas, por la Copa Sarmiento. Rodrigo Néspolo

Las semifinales de este domingo

RS Murus Sanctus vs. La Dolfina (rueda de ganadores)

RS Murus Sanctus: Cristián Laprida (h.), 8; Guillermo Caset, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 38.

Cristián Laprida (h.), 8; Guillermo Caset, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 38. La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Diego Cavanagh, 9. Total: 38.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Diego Cavanagh, 9. Total: 38. Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva. Árbitro: Martín Aguerre.

Gastón Lucero y Guillermo Villanueva. Martín Aguerre. Hora: 13.30.

13.30. Cancha: Nº 7 de Tortugas.

Nº 7 de Tortugas. TV: Star+ (internet).

La Dolfina-Brava vs. La Irenita (rueda de perdedores)