Ya se siente aire primaveral, al que confirma el inminente comienzo de la Triple Corona. El mejor polo del mundo viene con varias e interesantes novedades para 2023, expuestas en la presentación que se realizó en el Campo Argentino de Polo, en ocasión del sorteo que determinó la conformación de los grupos del Argentino Abierto y los cruces para Hurlingham y Tortugas, torneos, estos dos, que han invertido su orden esta vez.

Ante directivos, jugadores –varones y mujeres–, patrocinadores y prensa, se puso en marcha una temporada muy competitiva, como las de los últimos años. Habrá una gran cantidad de equipos de muy alto handicap, varias formaciones nuevas muy poderosas y el mencionado cambio en el orden de los dos certámenes iniciales, para evitar que lo climático se anteponga al espectáculo. Un espectáculo que fue anunciado como un festival en movimiento que tendrá “cuatro venues [sedes], ocho escenarios”, artistas y propuestas gastronómicas.

“No solamente arranca un deporte, sino también una industria. Es un montón de cosas las que suceden detrás de cada jugador”, manifestó Delfín Uranga, el presidente de la Asociación Argentina de Polo, antes de dar paso al sorteo de Palermo que determinó que la zona A estará compuesta por La Dolfina, Cría La Dolfina, La Hache, La Hache II y el segundo conjunto proveniente de la clasificación, y que la zona B tendrá a La Natividad, Ellerstina, La Ensenada, La Irenita y el primero del torneo clasificatorio.

En una noche fresca, el lanzamiento tuvo lugar en un espacio cubierto del Campo Argentino de Polo. Alejandro Guyot

Para Hurlingham, que tendrá un formato eliminatorio entre ocho cuartetos y comenzará con cuartos de final, los cruces iniciales serán La Dolfina vs. La Irenita, Ellerstina vs. Cría La Dolfina, La Natividad vs. La Hache II y La Hache vs. La Ensenada. El cuadro de Tortugas quedará conformado por mérito deportivo, según los resultados del certamen antecesor.

La serie comenzará el martes 26 de septiembre con el Abierto de Hurlingham, ya que los comienzos de la primavera suelen ser lluviosos, y el suelo del predio de la Asociación en Pilar, donde tendrá lugar casi todo el certamen organizado por Hurlingham Club, elimina el agua en menos tiempo. Allí tendrán lugar los cuartos de final, las semifinales se desarrollarán en Palermo y la final será el 7 de octubre, en la cancha 1 de Hurlingham.

Tortugas, del 10 al 28 de octubre, tendrá ocho equipos que se dividirán en dos zonas y de cada una saldrá un finalista, con la novedad de que el desenlace tendrá un chukker más, ocho, la misma cantidad que los partidos decisivos de los otros dos campeonatos de Triple Corona.

Los ocho polistas de los equipos confirmados, junto a José Ramón Santamarina, de Hurlingham; Delfín Uranga, presidente de la Asociación Argentina de Polo, y Jorge Anzorreguy, máxima autoridad de Tortugas. Alejandro Guyot

Por su parte, el Argentino Abierto se anticipará a lo acostumbrado y comenzará en octubre, el martes 31, y al igual que en los dos últimos años, tendrá sus primeras dos fechas en Pilar, con entrada gratuita. Luego se mudará a su sede clásica, Palermo, que tendrá resembrada su cancha 1, con césped nuevo. El Argentino contará con 10 cuartetos en dos grupos, cuyos ganadores se cruzarán en la final del 2 de diciembre.

Ocho de los participantes corresponden al ranking de 2022; los otros dos provendrán de la clasificación, para la cual hay anotados nueve cuartetos, en tres zonas. El primero de cada grupo y el mejor segundo de los tres pasarán a los dos choques definitorios por los cupos para el mejor torneo del mundial.

“Todos los equipos tienen la presión de defender sus colores, jugar bien y que su organización se vea bien. La presión es linda; al deportista le gusta la presión y lo hace jugar mejor. El sueño es levantar la copa”, expresó David Stirling, integrante de un La Dolfina intacto en su alineación campeona de Palermo 2022.

Adolfo "Poroto" Cambiaso y Camilo Castagnola siguen en La Dolfina y La Natividad, campeón y subcampeón argentinos. LA NACION/Santiago Filipuzzi

Sí hubo cambios en otras formaciones, como el de Facundo Pieres, que jugará por primera vez en sus 20 años de Triple Corona sin la camiseta de Ellerstina. Este año lo hará con la verde y la V blanca de La Natividad, con la que intentará destronar al otro club de Cañuelas junto a los hermanos Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola y a otra incorporación de lujo, Pablo Mac Donough. “Cuando surgió la opción fue muy difícil decir que no”, valoró este último, que disputará por 21ª vez la gloria mayor y actuará de back en el dream team de la organización administrada por Lolo Castagnola.

Como tercero en discordia para este año aparece La Hache, con Pablo Pieres, Hilario Ulloa, Guillermo Caset y Francisco Elizalde. “Es una alegría muy grande volver a compartir equipo con Polito. En Alegría jugábamos como hermanos. El equipo se armó en torno a él. Es el capitán, nuestro líder. Ganó Palermo, así que estamos contentos de tenerlo en el equipo. Jugar en Palermo por mi propio club es muy lindo. Pero es el equipo de los cuatro y dependemos de esas cuatro organizaciones para lograrlo”, se ilusionó Ulloa, que viene de jugar en Ellerstina.

La Z, en tanto, ya sin Facundo Pieres queda relegado en las aspiraciones, aunque con chances de pelear arriba. Formará con Gonzalo (h.) y Nicolás Pieres, Ignatius Du Plessis y Bautista Bayugar. “Es especial. Jugué mucho tiempo con él y vamos a ver si nos conocemos tanto o no. Son oportunidades que se dieron y cada uno hará lo mejor y tratará de disfrutarlo”, comentó Gonza, el mayor de los Pieres, acerca de un eventual cruce con su hermano Facundo, ahora estrella de La Natividad.

La transformación progresiva del Campo Argentino de Polo incluye el espacio cerrado en el que se lanzó la Triple Corona de 2023. Alejandro Guyot

Cría La Dolfina apunta a seguir creciendo y dar batalla fuerte, ahora con Tomás Panelo y los habituales Guillermo Terrera, Diego Cavanagh y Alejo Taranco. Al mismo nivel llega La Ensenada con Juan Britos, Alfredo Bigatti, Juan Martín Zubía y Jerónimo Del Carril. “Estamos muy contentos de estar de vuelta jugando el Abierto. No somos tan pibes; estamos más maduros y organizados, y eso puede ayudarnos. La Ensenada va creciendo y seguimos peleando”, destacó Bigatti en el escenario de la presentación.

Completan el menú La Irenita y La Hache II, con handicaps altos en comparación con los que tenían tiempo atrás los conjuntos más débiles de los ocho mejores. Entre los nueve que disputarán los dos lugares de clasificación para Palermo, del 6 al 23 de octubre, hay varios jugadores de buena trayectoria y grandes promesas: Miguel Novillo Astrada, Frederick Mannix, Ignacio y Santiago Toccalino, Alejandro Muzzio, Alfredo Cappella Barabucci, Cristián (h.) e Ignacio Laprida, Lucas Monteverde (n.), Cruz Heguy, Rufino Bensadón.

Listos los equipos y conformados los grupos para comenzar a competir, la Triple Corona está lista para abrirse y dentro de menos de dos semanas volverá a satisfacer el ansia del público de ver el mejor polo del planeta.

