Xtreme League: polo con cambios en la cancha, pero con más impacto afuera

Varias reglas nuevas perfilan la Xtreme Polo League; los primeros en ponerlas en práctica fueron La Aguada (amarillo) y La Pegasus (azul). Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Xavier Prieto Astigarraga SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 07:51

Fuera de la cancha, un acontecimiento VIP. Carpas, tribunas con catering modernamente ambientadas, pantallas grandes junto al tablero, patio de comidas y parque de juegos para niños. En la cancha, un par de partidos algo más ágiles que lo usual, de buen nivel y con algunos cambios de reglas a los que lleva un tiempo acostumbrarse y que habrá que evaluar durante más tiempo. La Xtreme Polo League, un circuito mundial de torneos de alto handicap, tuvo su primer paso en Pilar.

Si se tratara de un certamen común, el acento estaría en que La Aguada venció a La Pegasus por 13-10 y que Las Monjitas superó a La Ensenada por 17-10, pero lo que más interesaba era el estreno de una competencia nueva en el calendario, destinada a incrementar en el mundo el polo profesional y a captar al público que no conoce este deporte.

Una particularidad: las gradas VIP más grandes que las "populares", pese a que la entrada al predio de la Asociación Argentina de Polo era gratuita. Drones, pantallas con las formaciones y el resultado, presentación jugador por jugador como en las finales de los campeonatos importantes, un robotito que se trasladaba por el suelo, música electrónica permanente (algo alta durante parte del juego), el logotipo de XPL pintado sobre el césped al estilo de los encuentros de los Pumas en la Argentina... Para el espectador in situ, parecía que algo trascendente pasaba allí.

Al aficionado televisivo, TNT Sports le dio una imagen y un relato diferentes a los habituales en el polo, con tomas desde drones y cascos de los polistas, cámaras al ras del suelo y una narración de ritmo muy alto, más afín a otros deportes. Todo, bien apuntado a un público no especialista. Un patrón de equipo comentó que la transmisión en directo estaba saliendo bien en su país... India. Y en Twitter, por ejemplo, los mensajes eran bilingües (inglés y español).

Martín Aguerre (h.) y Miguel Novillo Astrada, en la apertura del certamen. Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Captar nuevos aficionados es el objetivo también de las innovaciones reglamentarias, destinadas a hacer más comprensible y vistoso el juego. Los cambios de lado no son luego de cada gol, sino en cada chukker. Y después de cada conversión no hay un throw-in en el medio de la cancha, sino un saque a la altura de las 40 yardas por parte del conjunto que recibió el tanto. Así, con menos throw-ins (en Las Monjitas vs. La Ensenada hubo apenas 10), se hace más fluido el partido y menos friccionado. Existe la chance de hacer goles dobles rematando desde fuera de una medialuna de 80 yardas, y aunque nadie lo consiguió, contribuye a evitar los amontonamientos de polistas cerca de los arcos. Además, se ofrece la posibilidad de cambiar un penal de 30, 40 o 60 yardas por uno de 80, que puede ser útil para un equipo que va perdiendo y tiene poco tiempo.

Otra de las novedades es que se juega por handicap: el conjunto más fuerte le da ventaja de goles al más débil, de modo que haya más chances de que ambos lleguen parejos al final del partido. No sucedió en este primer día, sobre todo con Las Monjitas (34), que frente a La Ensenada (31) mostró un nivel impactante para este momento de la temporada y goleó (17-7 en el resultado abierto).

En este certamen inaugural, el único que la XPL tendrá 2019, participan seis conjuntos de 29 a 34 goles. El circuito constará de cuatro etapas en 2020 y la intención es que incluya diez en 2023, con 12 franquicias no basadas en patrones -al menos en la cancha- sino en auspicios corporativos. Pero para ese ideal falta mucho y no se sabe si algún día ocurrirá. Por lo pronto, en su primer contacto el público pareció llevarse una buena impresión inicial y los protagonistas dieron un leve "me gusta" a los cambios de reglas, pero no sintieron demasiada diferencia en el juego. Sacarán más conclusiones este sábado, cuando la acción continúe con La Albertina vs. La Ensenada y Ellerstina vs. La Pegasus, también en Pilar.

La síntesis de La Aguada 13 vs. La Pegasus 10

La Aguada: Victorino Ruiz Jorba, 6; Alfredo Bigatti, 8; Miguel Novillo Astrada, 8, e Ignatius Du Plessis, 8. Total: 30.

Victorino Ruiz Jorba, 6; Alfredo Bigatti, 8; Miguel Novillo Astrada, 8, e Ignatius Du Plessis, 8. Total: 30. La Pegasus Polo International: Valerio Zubiaurre, 8; Pablo Llorente, 6; Mariano Aguerre, 8, y Martín Aguerre (h.), 7. Total: 29.

Valerio Zubiaurre, 8; Pablo Llorente, 6; Mariano Aguerre, 8, y Martín Aguerre (h.), 7. Total: 29. Progresión: La Aguada (0-1), 3-4, 4-7, 6-8, 8-8, 9-9 y 13-10.

La Aguada (0-1), 3-4, 4-7, 6-8, 8-8, 9-9 y 13-10. Goleadores de La Aguada: Ruiz Jorba, 3; Bigatti, 3; Novillo Astrada, 4, y Du Plessis, 3 (1 de penal). De La Pegasus: Zubiaurre, 1; Llorente, 1; Mariano Aguerre, 4, y Martín Aguerre, 3 (1 de penal).

Ruiz Jorba, 3; Bigatti, 3; Novillo Astrada, 4, y Du Plessis, 3 (1 de penal). Zubiaurre, 1; Llorente, 1; Mariano Aguerre, 4, y Martín Aguerre, 3 (1 de penal). Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: Rafael Silva.

Gastón Lucero y Martín Pascual. Rafael Silva. Zona: 2.

La síntesis de Las Monjitas 17 vs. La Ensenada 10

Las Monjitas: Facundo Sola, 9; Hilario Ulloa, 10; Guillermo Caset, 10, y Tomás Panelo, 5. Total: 34.

Facundo Sola, 9; Hilario Ulloa, 10; Guillermo Caset, 10, y Tomás Panelo, 5. Total: 34. La Ensenada: Lucas Díaz Alberdi 7 (1), Juan M. Zavaleta (h) 8 (3), Joaquín Pittaluga 8 (3, dos de penal) e Ignacio Laprida 8. Total: 31.

Lucas Díaz Alberdi 7 (1), Juan M. Zavaleta (h) 8 (3), Joaquín Pittaluga 8 (3, dos de penal) e Ignacio Laprida 8. Total: 31. Progresión: Las Monjitas (0-3), 5-3, 7-5, 10-6, 12-7, 15-9 y 17-10.

Las Monjitas (0-3), 5-3, 7-5, 10-6, 12-7, 15-9 y 17-10. Goleadores de Las Monjitas: Sola, 6; Ulloa, 2; Caset, 6 (4 de penal), y Panelo, 3. De La Ensenada: Díaz Alberdi, 1; Zavaleta, 3, y Pittaluga, 3 (2 de penal).

Sola, 6; Ulloa, 2; Caset, 6 (4 de penal), y Panelo, 3. Díaz Alberdi, 1; Zavaleta, 3, y Pittaluga, 3 (2 de penal). Jueces: Guillermo Villanueva y José Ignacio Araya. Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Guillermo Villanueva y José Ignacio Araya. Gonzalo López Vargas. Cancha: Nº 1 de AAP.

Nº 1 de AAP. Zona: 1.