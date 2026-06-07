Qué pasó con Christian Eriksen y por qué se suspendió el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania
El jugador danés de 34 años cayó tendido al piso en un amistoso contra Ucrania; el parte médico
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Christian Eriksen, jugador de la selección de Dinamarca, se desplomó en un amistoso contra Ucrania y motivó a la suspensión del mismo. El futbolista, quien lleva un marcapasos tras sufrir un paro cardíaco en un partido de la Eurocopa 2021, se encuentra fuera de peligro, según un comunicado de la Unión Danesa de Fútbol.
“Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó rápidamente y nos pusimos en contacto con él enseguida. Ahora necesita someterse a más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente“, explicó Morten Boesen, médico de Dinamarca, para llevar tranquilidad a los jugadores, cuerpo técnico y su familia.
El amistoso entre Dinamarca y Ucrania se suspendió promediando el segundo tiempo. Por ese entonces, la escuadra danesa ganaba por 2-1 ante los europeos. En los videos que recorrieron en las redes sociales se lo ve al mediocampista tocándose el pecho, como un presagio de lo que sucedería segundos después cuando el danés cayó al piso.
“Estuvo inconsciente durante un breve momento, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida”, sostuvo Boesen sobre un incidente que dejó preocupados a todos los presentes en el estadio Nature Energy Park.
El antecedente
El hecho sucedido este domingo se suma al antecedente de la Eurocopa 2021, cuando Eriksen cayó tendido al piso en un encuentro entre Dinamarca y Finlandia. De inmediato, los jugadores de ambos equipos quedaron atónitos ante semejante situación que hizo peligrar la vida del danés.
En aquel entonces, las maniobras de reanimación y los masajes cardíacos fueron clave para recomponer al jugador, quien recobró el conocimiento y fue trasladado al hospital, mientras el partido contra Finlandia, al igual que el de hoy ante Ucrania, quedó suspendido.
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