Se desplomó Eriksen en la cancha y se suspendió el amistoso entre Dinamarca y Ucrania

Christian Eriksen se desplomó en el amistoso entre Dinamarca y Ucrania y el partido fue suspendido. Según la Unión Danesa de Fútbol, el futbolista —que lleva un marcapasos desde que sufrió un paro cardíaco en pleno partido en la Eurocopa en 2021— está “consciente y se encuentra bien dadas las circunstancias”.

En un video difundido en redes se observa el momento en que el jugador se agarra el pecho y luego cae sobre el césped en el minuto 64 del partido.

Se desplomó Eriksen en la cancha

El médico de la selección danesa, Morton Boesen, precisó en un comunicado que, a pesar del incidente, Eriksen salió caminando del campo de juego por sus propios medios y que el marcapasos “respondió como debía”.

“Estuvo inconsciente durante un breve momento, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida”, aseguró.

Y añadió que se le realizarán más exámenes en el hospital para determinar las causas del incidente. “Seguimos en contacto permanente con él y con los médicos que lo están atendiendo. Pero Christian está bien, y me pidió que transmitiera sus saludos a todos los jugadores y que les dijera que estaba bien”, señaló.

Antecedente

El episodio recordó el dramático momento en que Eriksen sufrió un paro cardíaco ante Finlandia durante la Eurocopa 2021. En aquella ocasión, el mediocampista cayó fulminado cerca de la línea lateral tras sufrir paro cardíaco súbito.

Gracias a los masajes cardíacos y al uso clave de un desfibrilador, el jugador fue reanimado sobre el césped. Recobró el conocimiento y fue trasladado al hospital, mientras el partido contra Finlandia quedaba suspendido. El encuentro se reanudó horas más tarde, con la victoria 1-0 de Finlandia.

El momento exacto en el que Eriksen cayó al suelo

Tras sufrir el desvanecimiento que lo dejó cinco días internado. Sin embargo, el jugador jamás dudó de su deseo de seguir activo en el máximo nivel. En el medio el futbolista se realizó una intervención en la que se le colocó un dispositivo desfibrilador automático implantable, una decisión que los médicos describieron como “necesaria debido a las alteraciones del ritmo” tras su paro cardiorrespiratorio. Eriksen tuvo que asumir un gran cambio: dejar el Inter de Milán. El estricto protocolo médico del fútbol italiano prohíbe competir a profesionales que utilicen desfibrilador.

“Camino al hospital, le dije a mi esposa que lo mejor sería colgar los botines, pero esa idea cambió dos días después”, recordó Eriksen en la previa del partido de Dinamarca y Eslovenia por el Grupo C en la Eurocopa 2023.

Christian Eriksen, conla casaca de Dinamarca, es marcado por Luka Modric Darko Bandic - AP

Nueve meses después de aquel paro cardíaco, y tras entrenarse en el Odense Boldklub de su país, Eriksen vivió un “segundo debut” al fichar por el Brentford de la Premier League. Se estrenó con este equipo el 26 de febrero de 2022 y justo un mes más tarde, el 26 de marzo, volvió a vestir la camiseta de su selección en un amistoso frente a los Países Bajos.

Su gran nivel lo llevó a incorporarse al Manchester United a mediados de ese mismo año. Su última temporada disputó 34 partidos en Wolfsburgo, de Alemania, que descendió a la Bundesliga 2 tras caer ante Paderborn en la promoción.

La selección de Dinamarca nunca dejó de contar con él. Con su país disputó la Nations League 2022, el Mundial de Qatar —donde quedaron eliminados en la fase de grupos— y la clasificación a la Eurocopa.

Sin embargo, el camino hacia el Mundial 2026 tuvo un desenlace amargo. Aunque los daneses golearon 4-0 a Macedonia del Norte en la semifinal de la repechaje europeo, cayeron eliminados en la instancia decisiva ante la República Checa por penales, quedándose formalmente sin boleto para la Copa del Mundo.