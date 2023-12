escuchar

El futbolista Ricardo Centurión fue interceptado por la policía de la Ciudad en un control en el barrio porteño de Villa Soldati y luego de realizarle el control de alcoholemia y narcóticos dio positivo por consumo de cocaína. Fue demorado, aunque no detenido, y su vehículo fue secuestrado.

El episodio ocurrió en la noche del jueves, cuando personal de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad, en las inmediaciones del Complejo Habitacional Soldati, detuvo la marcha de dos autos: un Peugeot 208 y un Mercedes Benz A250, propiedad de Centurión.

Mientras los efectivos de la policía realizaban el control de la documentación y la verificación de identidad de los ocupantes de cada vehículo, el ex jugador de Boca, Racing y Vélez intentó fugarse, pero unas cuadras más adelante, en Rabanal al 6200, fue interceptado nuevamente por otro control, y allí no pudo continuar la marcha.

En esa segunda parada, a Centurión le realizaron una prueba de alcoholemia, que dio negativa, y un narco test, que arrojó un resultado positivo de cocaína. Además, al futbolista le secuestraron un cigarrillo de marihuana, una flor de marihuana y un blíster de comprimidos de Clonazepam de dos miligramos.

De acuerdo a la información oficial, al futbolista se le labró un acta de infracción del artículo 131, no fue detenido, pero se le secuestró el vehículo en el que circulaba.

Los episodios polémicos de Ricardo Centurión

El futbolista supo difundir en redes sociales fotos suyas con distintas armas de fuego. Estas imágenes circularon en dos oportunidades, cuando se desempeñaba como jugador de Racing y, años más tarde, cuando formaba parte del plantel de Boca Juniors.

En tanto, en septiembre de 2016, cuando Centurión jugaba en el club xeneize, chocó con su auto BMW y en aquella ocasión, también había huido del lugar. En ese entonces, la Justicia lo imputó por lesiones leves.

En 2018, cuando jugaba en Racing, Centurión protagonizó otro hecho polémico con las fuerzas de seguridad, cuando se opuso a un control por alcoholemia mientras circulaba por el partido de Lanús. Allí los agentes municipales de tránsito llamaron la atención del delantero por haber cruzado un semáforo en rojo, pero al intentar hacerle la prueba de alcohol en sangre, Centurión se negó y le secuestraron el vehículo.

El futbolista también fue centro de atención en una grave denuncia por violencia de género, radicada en la Comisaría de la Mujer de Quilmes. Su exnovia Melisa Tozzi lo denunció por agresiones y amenazas y la Justicia, por aquella acusación, dictó una restricción perimetral hacia el jugador y su madre, por amenazas contra Tozzi.

Este año, Centurión fue apartado del plantel de Barracas Central. El cuerpo técnico adujo “falta de compromiso” del jugador y trascendieron sus inasistencias prolongadas a los entrenamientos.

En tanto, el propio Centurión dijo atravesar un cuadro de ataques de pánico en 2022. “Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desaparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mí mismo, era difícil”, supo manifestar sobre su estado de salud.

