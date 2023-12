escuchar

El viernes por la mañana, Ricardo Centurión protagonizó un hecho policial cuando circulaba por el barrio porteño de Villa Soldati a bordo de su auto Mercedes Benz A250. Luego de escapar de un control de tránsito, fue nuevamente interceptado por los agentes y dio positivo en cocaína en el test de narcóticos que le realizaron. Una vez conocida la noticia, Claudio “el Turco” García habló al respecto y, con conocimientos por su propia experiencia, pidió ayuda para el exjugador de Boca.

La polémica en torno al hecho que protagonizó Ricardo Centurión no solo alcanzó el consumo de cocaína. En su vehículo le secuestraron un cigarrillo de marihuana, una flor de marihuana y un blíster de comprimidos de Clonazepam de dos miligramos. Se le labró un acta de infracción del artículo 13. Si bien no fue detenido, su vehículo fue secuestrado.

Ricardo Centurión dio positivo en un test de narcóticos

Con un historial de problemas en el fútbol y diversas infracciones policiales, el ex Racing generó, una vez, preocupación por su salud. En este sentido, fue el Turco García quien, en Poco Correctos (eltrece), se refirió a la enfermedad que se genera a partir del consumo de sustancias y lo fundamental que es brindar ayuda y no “castigos”.

“Mi caso es distinto al de él porque empecé a consumir cuando dejé de jugar. Lo que le está pasando a él debe ser muy difícil, debe estar muy enfermo. Hay que hablarlo como se debe, es una enfermedad, la droga es una enfermedad. La tomás en joda, después necesitás más porque estás prisionero a eso”, indicó el exjugador al explicar que él comenzó con el consumo de cocaína una vez que dejó de ser futbolista profesional.

En la misma línea, señaló que en su caso no podría haber consumido sustancias durante su carrera de futbolista porque para él “el fútbol fue lo máximo”. “Cuando vos sos profesional y te pasa esto, estás muy enfermo. Hay que ayudarlo (a Centurión), después hay que ver se quiere dejar ayudar”, explicó y señaló que en el caso de los deportistas, pese a lo que se puede pensar, el consumo es una desventaja deportiva.

De acuerdo a su experiencia personal, García sostuvo que considera que hay cierto proceder ante un deportista con problemas de consumo. ”Si a un jugador ‘X’ le toca el doping, hay que tratarlo y ayudarlo. Que se haga un tratamiento por intermedio del gremio, que esté controlado para ver lo que está haciendo. Si le toca de nuevo el doping sancionalo, pero hay que darle la posibilidad porque al tipo que está así no lo podés sancionar porque le sacás lo más lindo que tiene (el fútbol)”, reflexionó.

Ricardo Centurión no fue detenido por conducir bajo los efectos del consumo de cocaína https://twitter.com/SanLorenzo

Entrelazando su experiencia personal y el reciente hecho policial de Centurión, García aseguró que al consumir sustancias no se disfruta del momento. “Yo no sabía que él consumía cocaína, creía que consumía alcohol. Igual es todo lo mismo, el alcohol es una droga legal, el cigarrillo también”, cerró el exjugador.

El Turco García y su consumo de drogas

En diversas ocasiones, el Turco García habló del delicado momento que atravesó a principios de los 2000 con el consumo de cocaína. En este entonces, se había retirado del fútbol profesional y su padre había muerto. Fue una época muy complicada, de la que buscó salir y se dejó ayudar. Es por eso que no duda en hablar de su experiencia para que otros que están en consumo puedan ver que se pueden dejar las drogas.

“El consumo de cocaína es una enfermedad. Primero es un ‘disfrute’ pero yo digo que no prueben, sos prisionero de eso”, expresó el ex Huracán en el ciclo conducido por el Pollo Álvarez y El Chino Leunis. “La droga te saca la dignidad, lo último que puede perder un ser humano. Yo me sentía el peor. No soy rencoroso pero la gente se fue alejando, y después, cuando estaba en mis cabales, dije: ‘El turro era yo’. Ahora me pasa, ayudo a todos, pero me choca estar con un tipo que está mal y querés ayudar, es incómodo”, contó sobre su experiencia.

En la misma línea, reveló que él no consume desde hace 15 años, y no tuvo recaídas, aunque señaló que el lado “bueno” de una recaída es que te permite ver el “camino horrible” que tenías y el bueno que tomaste, lo que es un impulso para ser más fuerte y buscar la recuperación.