Quién es Gabriel Florentín, el 10 de Argentinos que amargó a River y admira a Riquelme

César Gabriel Florentín dejará de ser recordado por ser el primer futbolista de los planteles de primera división que dio positivo de coronavirus en el atípico 2020. Ahora, su apellido ya tiene un momento único grabado a fuego con la camiseta de Argentinos Juniors: le marcó un golazo a River en tiempo de descuento para el triunfo por 1-0 del Bicho en la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Con su derechazo, inatajable para Franco Armani, se cortó una racha de 11 años sin poder triunfar en el Monumental. Para el recuerdo.

A los 21 años, Florentín ingresó por Jonathan Gómez para jugar los últimos 25 minutos y destrabó el partido en el Monumental. Así, logró su primer gol en primera y le dio el primer éxito a Argentinos en el torneo, después de tres derrotas al hilo en el inicio del ciclo de Gabriel Milito como entrenador. El volante ofensivo, nacido en Laferrere el 13 de marzo de 1999, es considerado como una de las “joyas” del autoproclamado “semillero del mundo”.

RIVER PLATE VS ARGENTINOS JUNIORS. COPA DE LA LIGA PROFESIONAL. FESTEJO DEL GOL DE ARGENTINOS. MAURO ALFIERI

Tan es así que en junio pasado Argentinos anunció la renovación de su contrato: aumentó su sueldo y firmó hasta el 31 de diciembre de 2024 con un esquema de productividad. Es decir, con ingresos variables de acuerdo al rendimiento grupal e individual. Promovido por Diego Dabove en 2019, acumula 19 partidos en primera, solo cuatro veces fue titular y su debut se produjo el 3 de agosto de 2019 en el 0-0 con Aldosivi en Mar del Plata por la última Superliga: ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo en lugar de Nicolás Silva.

En 2021, bajo el mando de Milito, su participación comenzó a crecer: jugó en los cuatro partidos del Bicho en la Copa de la Liga Profesional y en dos integró el once inicial. Y su primer festejo se dio frente a River, un club que conoce bien. “Desde los 5 años hasta los 16 estuve en River, pero quedé libre por un problema personal y no jugaba mucho porque faltaba a los entrenamientos: me costaba llegar desde mi casa en Laferrere hasta Núñez. A veces me robaban porque es una zona ‘picante’. Viví dos años en la pensión, pero no me gustaba el ambiente y me terminé yendo a mi casa”, contó en 2019 en una entrevista con Pasión Paternal.

Al pasar al Bicho, que tiene su predio en el Bajo Flores, todo le resultó más accesible, pero también pudo tener un clima diferente al que se adaptó más rápido: “Encontré otro tipo de compañerismo, con gente más humilde y eran todos muy buenos. En River tenían otro pensamiento. Uno se da cuenta rápidamente como son los jugadores”.

A la hora de elegir un futbolista referente, su paladar no lo dudó: Juan Román Riquelme. “Siempre me gustó”, dijo Florentín acerca del exnúmero 10 y actual vicepresidente de Boca. Pero, además, también admira el juego que supieron tener Fernando Gago y Ricky Álvarez, dos integrantes de la selección argentina que fue subcampeón del mundo en Brasil 2014.

Ahora, tras su golazo frente a River, el volante ofensivo de 21 años empieza a construir un nuevo camino en primera división. Atrás quedó aquel contagio inicial de coronavirus que lo puso en el centro de la escena. Hoy es tapa de todos los diarios por su talento.