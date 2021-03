Quién fue el padre de Matías Almeyda, el hombre que sacó a River del infierno

El padre de Matías Almeyda, Óscar Almeyda, murió este martes de coronavirus, según lo confirmó su esposa, Silvia Calcagno, en redes sociales. El hombre que falleció a los 78 años era un fanático de su hijo y lo acompañó bien de cerca en sus mejores y más difíciles momentos deportivos, tanto en el fútbol argentino como en el internacional.

Óscar estaba internado en el Hospital Pintos, de la localidad bonaerense de Azul, junto a su esposa, que sigue hospitalizada. Según consignó Clarín, el “Pelado” se encontraba allí, en su ciudad natal, cuando se enteró de la noticia.

El papá del técnico era mecánico y trabajó para la policía de Azul. Sin embargo, por su hijo se volvió un ferviente hincha del fútbol y lo siguió bien de cerca en su carrera deportiva. La última publicación del entrenador con su padre en Instagram fue por su cumpleaños, el pasado dos de enero, cuando escribió: “Feliz cumple, papi. Gracias por enseñarme a disfrutar la vida. Por muchos más momentos juntos, te amo”.

El “Pelado” recordó una vez, años después del descenso de River en 2011, lo importante que fue su familia para seguir adelante. “Ahí entrás en una autodestrucción que te puede llevar como en muchos casos a suicidarte. Pero no, yo tenía a mi familia, a mi mujer, a mi hija que era chiquita, a mi papá y mi cuñado, a mi hermana. Todos ellos estuvieron muy cerca, no dejaron que cayera tanto. Si bien me costó, el apoyo de los familiares es fundamental”, reflexionó entonces.

Una postal emotiva: Almeyda festeja el triunfo de River con el corazón Emiliano Lasalvia - LA NACION

El exjugador de River consiguió sacar al club del infierno del descenso el 23 de junio de 2012, cuando el Millonario volvía a Primera División bajo su mandato.

Pero no fue el club de la banda roja el único que el exfutbolista consiguió salvar de la B, sino también lo fue Banfield. Una de las fotos que recorre las redes sociales dese que se conoció la triste noticia del fallecimiento, es la de Almeyda con su papá en la que se los ve a ambos abrazados, festejando un triunfo de “El Taladro”. “Lo recordaremos con una sonrisa, acompañando a Matías y disfrutando de su etapa de entrenador”, escribió el club en redes en honor a Óscar.

Lamentamos el fallecimiento de Oscar Almeyda, papá de nuestro querido Matías, y acompañamos a toda su familia y amigos en este momento de tristeza. Lo recordaremos con una sonrisa, acompañando a Matías y disfrutando de su etapa de entrenador en nuestro club. ¡Hasta siempre Oscar! pic.twitter.com/ZrHQvDbJYL — Club A. Banfield (@CAB_oficial) March 2, 2021

Pero la imagen quizás más feliz de Don Almeyda con su hijo fue en 2017, cuando el “Pelado” consiguió el título del fútbol mexicano con el Chivas Rayadas de Guadalajara. En ese entonces, manifestó: “Siento mucho orgullo, muy grande como argentino, haber podido dar una vuelta olímpica en el Estadio de Chivas, no me lo voy a borrar nunca”

En ese momento, Óscar estaba atravesando un difícil momento de salud, porque había sido intervenido con una cirugía de corazón. “Le agradezco a todos los que pidieron por mí cuando me operaron, le agradezco también a todos los mexicanos el cariño que le tienen a mi hijo. No esperaba tanto amor para mi hijo, en Argentina lo tiene, en Italia lo tuvo, aquí había que probar y gracias a Dios se llama Jesús y México lo ama”, declaró como padre orgulloso.

Ahora, su hijo se desempeña como técnico en la Mayor League Soccer (MLS) con el San Jose Earthquakes, en California. El club norteamericano le envió sus condolencias a Almeyda al escribir: “Los miembros del San Jose Earthquakes están profundamente entristecidos por el fallecimiento del padre de Matías Almeyda, Óscar, y extienden sus más sinceras condolencias a toda la familia durante este difícil momento.

LA NACION