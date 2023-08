El contundente apoyo de Matías Almeyda a Patricia Bullrich a una semana de las PASO

escuchar

Matías Almeyda, el extécnico de River Plate, le brindó su apoyo a la precandidata a presidenta de Pro en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y sostuvo que será “l a próxima presidenta ”. El inesperado cruce se dio por medio de una videollamada en el marco de la campaña final rumbo a las PASO del domingo 13 de agosto y se viralizó en redes sociales.

“Acá estoy con tu pollo, que tanto me hablaste bien de él”, expresó la precandidata al exjugador millonario en referencia Ramiro Ortiz, el candidato a intendente de Azul, la ciudad en donde vive el “Pelado” Almeyda.

“Nos estamos comunicando todos los días, contento de verlos. Sabes que te sigo, sos nuestra futuro presidenta o presidente, como quieras llamarlo... Y la esperanza del país sos vos”, replicó el exfutbolista y entrenador de primera a Bullrich.

El video completo del diálogo entre Bullrich y Almeyda

“Te agradezco muchísimo, sé lo que querés a Azul... Sé lo que quisiste hacer por Azul y no te dejaron. Pero esta vez lo vamos a hacer, esta vez vamos a mejorar muchísimo a Azul”, le respondió Bullrich al ex-DT de River.

“Ya le dije a Ramiro. Si él gana yo voy a apoyar y vamos a hacer cosas buenas. Estoy anotando un montón de cosas para ayudar”, explicó Almeyda en la comunicación telefónica sobre las propuestas para la cuidad.

El apoyo, deviene de la dolorosa pérdida que sufrió la familia de Almeyda en 2021, tras la muerte de su padre Oscar a raíz del contagio de Covid-19. En ese momento, el jugador con pasado en el seleccionado nacional se encontraba dirigiendo a San Jose Earthquakes de la MLS y no pudo acompañar a su familia durante el fallecimiento de su padre y el posterior duelo dada las restricciones para viajar.

Sin embargo, y pese a también haberse enfermado, la madre logró recuperarse del contagio y entabló una estrecha relación con el candidato a intendente de Azul. Además, en ese momento, el futbolista había intentado donar vacunas para Azul, pero la propuesta fue rechazada por el gobierno nacional.

“Acá está tu mami también, eh”, le dice Bullrich a Almeyda mientras señala a Silvia, parada junto a ella. “Es una guerrera, una guerrera...”, le contesta Matías. y agrega, sobre Ortiz: “Vos le diste vida a mi mamá. Mi mamá empezó a tener fuerza por vos. Yo la veo feliz, le agradezco a Ramiro. Y realmente estoy contento de verla luchar otra vez”.

“Ella nos empuja a nosotros todos los días, te puedo asegurar”, sostuvo el político, y Almeyda finaliza: “Sí, y yo los empujo a ustedes desde acá”. “Que seas el futuro nuestro, sos la esperanza”, enfatiza en el final del clip que termina con imágenes emotivas del jugador durante su trayectoria.

La muerte de Oscar Almeyda y el mensaje de Matías

A principios de marzo de 2021, falleció el padre de Matías Almeyda y su mamá, Silvia Calcagno, quien también atravesaba la enfermedad, fue la encargada de comunicar la noticia de la muerte de su esposo de 78 años, a través de las redes sociales.

“Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID, aquí pegado a mí se me murió mi marido, Oscar Almeyda; toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. ¿Qué decir? Estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede, Oscar por siempre estarás en mi corazón. Te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida”, escribió en su cuenta de Facebook.

Óscar tenía 78 años; la mamá del entrenador está internada por Covid. Crédito: Twitter

El deceso se produjo tras haber estado peleando con distintas complicaciones de salud generadas por el virus. El cuadro de la madre de Almeyda, por el contrario, en lo sanitario evolucionó favorablemente.

Oscar era muy conocido en su tierra, Azul, incluso antes que su hijo alcanzara la fama como futbolista. Fue presidente de una peña folklórica denominada “Frontera Sur”, que talló fuerte en la década del ‘80 del siglo pasado, y allí solía presentarse un pequeño bailarín muy especial, el propio Matías, que luego cambió de ropa y se volcó definitivamente a la pelota.

El caso de las vacunas donadas por Almeyda

Tras la muerte de su padre, Matías Almeyda buscó la forma de llevar vacunas contra el Covid-19 a su pueblo y ciudad natal. En ese momento, su idea era llevar una dotación comprada de manera privada a la ciudad y colaborar con la vacunación. Sin embargo, las autoridades, no le permitieron seguir adelante.

En una entrevista con Radio Mitre, el extécnico de la liga de fútbol de los Estados Unidos, contó: “Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza. Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo”.

Según relató el exjugador de River y la Selección Nacional: “Tenía los vínculos pero cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los Estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas. Es una lástima porque hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población. El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno. El día que se abra un poco todo esto, va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio. Es difícil y entendible. Una lástima”.

El Pelado perdió a su papá, que falleció a los 78 años por coronavirus

Almeyda fue uno de los argentinos que perdió a un familiar por la pandemia que llegó al país en marzo de 2020. “Azul tiene 55 mil habitantes y solo dos respiradores artificiales. Mi papá se murió y se podría haber evitado como también la muerte de mucha gente. ¿Cómo no voy a tener bronca? No culpo a la política de Azul ni al hospital, culpo al sistema que tenemos hace años que es un desastre. Creo que estamos distribuyendo los impuestos muy mal”.

“En la vida muchas veces uno programa y Dios decide, lamentablemente. Llegué cuando mi papá estaba internado, fue muy rápido. Me quedó un dolor y bronca terrible por lo sucedido, pero acepto cómo se dio todo y la decisión que tomó el Señor, en el que creo cada vez más. Lo acepto desde ese lugar”, dijo y recordó que intentó que sus padres viajaran a los Estados Unidos para que pudieran ser vacunados.

En ese sentido, el DT agregó: “No me pude despedir. Mi papá era mi amigo, teníamos un vínculo muy fuerte, éramos muy unidos. Más allá de que estábamos distanciados por kilómetros, siempre decíamos que nuestros corazones latían a la par y realmente me cuesta saber que hoy no está entre nosotros, pero sé que está, en algún lugar está”.

