Le preguntaron a Matías Almeyda por River y estalló: “Estoy re podrido”

Matías Almeyda, entrenador del AEK Atenas, fue entrevistado este jueves en el programa F90 (ESPN), tras haberse coronado campeón de la Super Liga de Grecia con el equipo capitalino. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de figuras, los periodistas lo consultaron por su pasado en River Plate, algo que al Pelado, según dijo, lo tiene “re podrido”.

“Yo voy viviendo el presente. Una vez dije que quería hacer mi carrera de entrenador como la que hice de jugador. Suenan raras muchas veces mis decisiones de los lugares a donde voy, pero voy a donde siento que me quieren, que van a respetar mi proyecto, el tiempo...”, explicó, en primera medida, el exfutbolista de Lazio e Inter.

En esa línea, Matías se mostró ortodoxo y explicó que los entrenadores, “en tres partidos, no vamos a inventar nada raro”, por lo cual, adhiere al trabajo “a largo plazo”. De hecho, todavía le restan cinco años de contrato con el conjunto griego.

Sobre una posible vuelta a River, Almeyda se sinceró y volvió a referirse a su presente: “No lo pienso; ahora, estoy pensando que con este equipo tenemos la posibilidad de entrar a la Champions. Mis metas son otras, mi deseo de vida es otro. Yo ya estuve en River, le di todo lo que tenía. No podía dar más”. A la vez, se deshizo en elogios con Martín Demichelis, actual DT del equipo de Núñez, y contó que sigue al club como hincha.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



"ESTOY REPODRIDO DE HABLAR DE HACE 12 AÑOS"



El Pelado Almeyda pidió cortar con el tema River asegurando que está 100% enfocado en el futuro.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyHdRX pic.twitter.com/u06xRFoh69 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 18, 2023

Ante la repregunta de Sebastián Vignolo, respecto de si no le gustaría “disfrutar la buena” etapa del club millonario, tras haber sido el DT en la Primera Nacional, Almeyda lo corrigió y recordó algunos de sus logros en los años 90 con la Banda. “Fui campeón de Libertadores, fui campeón invicto, dos veces más... y después, me tocó la otra, y fue la demostración de amor a un club donde muchos decían que no. Con eso, quedé lleno yo. Para los demás, puede ser poco, mucho... no me interesa. Para mí, fue muchísimo... de lo más grande, porque si me iba mal ahí, no dirigía nunca más”.

Marcelo Gallardo y Matías Almeyda, en 2010, cuando vestían la camiseta de River (EFE/Cézaro De Luca) Cezaro De Luca - EFE

Más adelante en el programa, el periodista Cholo Sottile evocó el llanto de desahogo de Almeyda tras volver a la Primera División, y le preguntó si, con el tiempo, había podido disfrutar de ese logro. Con honestidad brutal, el exmediocampista replicó: “Te digo la verdad, y con muchísimo respeto: estoy re podrido de hablar de hace 12 años. Creo que mi carrera es mucho más importante. Yo siempre he sido muy respetuoso, pero siento que me minimizan lo que hago. Yo fui campeón. Vamos a hablar de mi campeonato”.

Luego, enumeró sus logros como DT, y señaló que su objetivo es ganar la Copa de Grecia, el próximo miércoles, ante PAOK: “Fui campeón en México, me toca ser campeón en Europa, en una liga que es complicada... Y no puedo hablar de 12 años atrás. Estaba mi papá vivo. No puedo volver para atrás. Lo mío es hoy. En una semana juego otra final, y quiero ser campeón otra vez”

