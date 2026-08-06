Racing no tiene paz, en el peor momento de la gestión Milito: Santiago Sosa se negó a entrenarse y hay jugadores que piden irse

Racing no tiene paz. En el agitado mar de incertidumbres por el que transita, hay una certeza: varios jugadores quieren irse. El capitán, Santiago Sosa, se negó a entrenarse este miércoles con el plantel de la Academia, en disconformidad por la dilatación de las negociaciones con Vasco da Gama, de Brasil, donde quiere seguir su carrera. Otro que se bajó de la práctica fue Baltasar Rodríguez, quien hace dos semanas renovó el contrato hasta diciembre de 2029, pero cambió drásticamente de parecer: el viernes solicitó no concentrarse para el duelo con Tigre y exigió ser transferido a Estudiantes. Tanto ellos dos como Agustín García Basso, por determinación del club, se entrenarán a contraturno del grupo, hasta tanto se resuelvan sus situaciones.

En el momento de mayor fragilidad política de Diego Milito desde que asumió la presidencia, otros futbolistas también verían con agrado marcharse en este mercado de pases, según pudo confirmar LA NACION, en un contexto de malestar interno que cruza a distintas áreas de la institución: tres gerentes recibieron bonos millonarios “por objetivos” en sus respectivas áreas.

El sábado, Santiago Sosa salió al campo de juego del Cilindro de Avellaneda luego de la entrada en calor de sus compañeros, en la previa a lo que sería derrota con Tigre. En ese momento, saludó a la hinchada y recibió aplausos y una ovación, ya que en las horas previas al cotejo le había planteado al cuerpo técnico su voluntad de no jugar, ya que se iría a jugar a Brasil. En ese momento, Juan Pablo Vojvoda lo dejó fuera del equipo titular porque era inminente que se concretara el pase a Vasco da Gama, a cambio de 7.700.000 dólares brutos.

Sin embargo, la negociación no se concretó en las horas posteriores tal como se esperaba, debido a que Racing no encontró garantías de pago firmes por parte de la institución carioca, cuyo historial de incumplimientos tiene antecedentes. El caso más resonante lo sufrió Newell’s, que por un amparo de la Justicia brasileña terminará de cobrar en 2039 (sí, dentro de 13 años) los 3.000.000 de dólares que Vasco da Gama aún le adeuda por el fichaje del mediocampista Juan Sforza.

La operación no está caída, pero sí está sujeta a que el equipo de Río abone la mayor parte del pase en el primer pago y/o exista un sustento que legalmente lo obligue a honrar los compromisos. En esas circunstancias tan particulares, Sosa cambió de actitud y no quiso formar parte del entrenamiento de Racing de este miércoles, en clave de presión a una dirigencia que atraviesa el momento más delicado de una gestión que lleva un año y nueve meses.

Baltasar Rodríguez, con Sebastián Saja y Diego Milito, cuando renovó su contrato con Racing el 18 de julio; ahora, el jugador se quiere ir @racingclub

Otro factor hace más complejo el panorama: si la transferencia de Sosa continúa estancada, también quedará en el aire el arribo de su reemplazante. “Una operación está atada a la otra”, le confiaron fuentes del club a LA NACION sobre las tratativas: Matías Galarza, de Talleres; Andrés Cubas, de buen Mundial con Paraguay, y Jorge Corcho Rodríguez, ex-Estudiantes y Banfield, figuran como los principales apuntados. Leonel Pérez, ex-Huracán que está en Gremio de Porto Alegre, es otro de los mediocampistas centrales en el radar albiceleste.

Racing hará que tanto Sosa como Rodríguez se entrenen a contraturno por sus desplantes, mientras evalúan si aplican algún castigo económico. Lo mismo ocurrirá con García Basso, en disidencia desde el semestre pasado.

Agustín García Basso no es tenido en cuenta desde hace varios meses, aunque no se le encontró destino

Pero ellos no son los únicos jugadores pendientes de la posibilidad de marcharse: Gastón Martirena, que en el semestre anterior no había viajado a Tucumán para el partido con Atlético porque Racing consideró “insuficiente” una oferta de Gremio por él, desea cambiar de aire. El lateral uruguayo, clave en las obtenciones internacionales con Gustavo Costas, lleva un año en un bajísimo nivel y el sábado fue reemplazado después de 45 minutos de floja producción ante Tigre.

CSKA de Moscú hizo una oferta para contratarlo, aunque Racing pretende más dinero (la propuesta fue de unos 3.000.000 de dólares). “Pretendemos más dinero, no queremos a De Luciano”, fue la respuesta desde el club ante la pregunta de LA NACION, ya que había transcendido que los rusos ofrecían al ex-Banfield Ramiro De Luciano como parte de la transacción. Nacional de Montevideo, club del que es hincha el jugador charrúa, también quiere contratarlo, pero la propuesta económica es aún menor que la de los europeos.

Gastón Martirena es otro de los que desean cambiar de aire JUAN MANUEL BAEZ

La gestión de Milito, que fue insultado por primera vez por los hinchas luego de la caída con Tigre en Avellaneda, está ante una situación límite: la gestión del caso de los jugadores en “rebeldía” puede marcar el pulso de cómo se desarrollen otras situaciones. “Racing tiene que cuidar su patrimonio”, es una de las frases que alegan desde el seno de la dirigencia, cuya imagen quedó debilitada por los malos resultados del año y un mercado de pases signado por la austeridad de nombres que no entusiasman en la tribuna.

Racing tiene menos potencial en su plantel semestre a semestre y, como agravante, no juega copas internacionales en esta segunda mitad de 2026, tras la bochornosa eliminación en la fase de grupos de la Sudamericana. Ese golpe fue uno de los motivos que precipitó el despido de Gustavo Costas, cuya relación con el plantel se había desgastado y que, principalmente, tenía diferencias en la mirada del proyecto con la conducción del club.

En ese círculo vicioso en el que se transformó el día a día, Vojvoda busca abstraer al equipo y prepararlo para cada partido. “Tengo que enfocarme en lo que puedo controlar. Estoy hace poco y estoy conociendo el contexto, tengo que adaptarme a eso también”, aseguró el estratega después de la primera derrota de su ciclo en la Academia, a la vez que llamó a la unidad: “en los momentos difíciles, los hinchas de Racing siempre estuvieron unidos. Que las alegrías obtenidas en estos años no tapen la unión, quiero un club unido”.

Quedan muy pocos integrantes de aquel equipo que ganó tanto la Sudamericana como la Recopa. En este mercado también se marchó a Cruzeiro un imprescindible como Gabriel Rojas (y en su lugar arribó el uruguayo Alfonso Espino). Sobre la situación de García Basso, titular en 2024, la caída de su pase a Newell’s lo había dejado sin opciones firmes. Nazareno Colombo y Santiago Solari, quienes ya están entre los que jugaron más de 100 partidos en el club y actualmente son más resistidos por el público, evaluarían alguna propuesta para redefinir su futuro, según pudo confirmar este medio, aunque sin plantear un conflicto como algunos de sus compañeros.

Santiago Solari es de los más resistidos por los hinchas y evalúa salir de Racing JUAN MANUEL BAEZ

Al lógico desgaste que puede haber con el paso del tiempo y la falta de objetivos de altísima carga como lo eran anteriormente las copas internacionales, se incorpora otro elemento que es un secreto a voces en los pasillos del Cilindro: la relación entre una parte del plantel y de la dirigencia es de absoluta frialdad. No se trata de una situación nueva, pero la carencia de resultados expone más esas dinámicas. Más allá del presidente Milito, algunos de los jugadores miran de reojo al secretario general, Kevin Feldman, según pudo reconstruir LA NACION. “No hay onda, no hay química”, le resumió una fuente a este medio.

Con la incógnita sobre cómo se resolverán las negociaciones de Sosa y Baltasar Rodríguez, el cuerpo técnico intenta enfocar al resto del plantel en un duelo que se presume durísimo: el domingo, a las 20.15, Racing visitará a Argentinos, líder del grupo B con puntaje ideal. El Bicho además está en la cima de la tabla anual junto con Independiente Rivadavia (con 38 puntos), mientras que la Academia deambula en la mitad (con 25 unidades), fuera de la zona de clasificación a cualquier certamen internacional de 2027.

Juan Pablo Vojvoda está en el inicio de su ciclo como DT, pero ya atraviesa turbulencias JUAN MANUEL BAEZ

“La Sudamericana tiene que ser el piso y no el techo”, había aseverado Diego Milito durante su campaña presidencial, cuando Racing ganó con paso arrollador el segundo certamen de la Región, en el cierre de la presidencia de Víctor Blanco. Con aquella estrella obtenida en Asunción en noviembre de 2024, la Academia se clasificó a la Libertadores de 2025, en la que arribó a las semifinales (algo que no lograba desde 1997). En esta temporada, la participación en la Sudamericana estuvo lejos del “piso” establecido por el ídolo y ahora presidente.

El futbolista que sí quiere ponerse la camiseta de Racing es Gastón Lodico. El mediocampista de Instituto, que participó en las infantiles académicas y es fanático del club, está muy pendiente de que prosperen las gestiones entre ambas instituciones. Sin embargo, su arribo a la mitad celeste y blanca de Avellaneda también está sujeta a la posible salida de Baltasar Rodríguez, cuya actitud cambiante desconcertó y molestó a distintos miembros del club.

“El flujo fuerte de plata va a Ezeiza”, coinciden permanentemente distintas fuentes ante la consulta de LA NACION sobre el destino del dinero que ingresa a Racing, cuyos directivos aseguran que dejarán “un predio de otro nivel” para la institución. En tanto, algunos proyectan que el primer tramo de la obra estará listo para octubre (en 2025 estimaban que sería en el primer trimestre de esta temporada). En ese momento ya se podría trasladar el plantel profesional masculino, el femenino, la Reserva y el personal de otras áreas. En la segunda etapa, se ampliará el alcance a las categorías mayores de juveniles.

En ese sentido, la dirigencia afirma que el predio es parte del “salto de calidad”, lema que Milito usó en su campaña. La frase, paradójicamente, se convirtió en la patente del reclamo de muchos socios e hinchas que no ven reflejada esa promesa previa a la votación, sobre todo por el deterioro en la jerarquía del plantel masculino. Sebastián Saja, director deportivo, también recibe reproches de los hinchas por esa realidad. Las consagraciones en Reserva (luego de 63 años) y en fútbol femenino (por primera vez) son enarboladas por la directiva como parte de su proyecto, aunque ambas resultan escasas para el balance de estos 21 meses del oficialismo.

En la interna de la Academia hubo otra noticia que también generó “ruido”: se conoció que tanto el gerente general como el director de tecnología y el financiero recibieron bonos millonarios, por “objetivos alcanzados” en sus funciones. La cuestión impactó negativamente en los humores de quienes transitan el día a día del club, debido a que desde el primer día de la gestión -sostienen en off- existe un “mensaje de austeridad” puertas adentro.

Con varios frentes abiertos, Milito piensa cómo superar esta crisis, mientras la idolatría que se ganó como jugador icónico se contrasta con su labor como presidente, rol en el que hasta ahora está lejos de un poster.