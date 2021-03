Rafael Borré: River puede perder al jugador que nadie quiere que se vaya

Convierte, asiste, pivotea, marca, presiona, exige… las aristas del juego de Rafael Borré son más que diversas. El colombiano es un delantero completo que entendió a la perfección cómo encajar en la estructura de Marcelo Gallardo. Potente en el área e intenso en todo el campo, su figura volvió a quedar en el centro de la escena después de convertir cuatro goles en cuatro remates al arco en 47 minutos en el reciente 6-1 sobre Godoy Cruz. Pero hace tiempo que está en los primeros planos: su futuro es una incógnita y River comienza a entender todo lo que pierde si se concreta su salida.

Borré es el máximo goleador del ciclo Gallardo con 53 tantos en 137 encuentros (97 de titular) y es un pilar indiscutible en el equipo. Adorado por sus compañeros en el vestuario, el “Máquina” es una carta invaluable para el cuerpo técnico millonario. No hay otro jugador del plantel que pueda cumplir todas las funciones que el atacante de 25 años tiene en su espalda. Los goles se llevan los flashes, pero su trabajo es incesante e incansable para aportarle dinámica, presión y juego al equipo.

En la histórica noche frente a Godoy Cruz, en la que anotó 4 goles; lo acompaña Palavecino Marcelo Aguilar

Por eso, la duda sobre qué pasará con su contrato es un tema central en Núñez. Y cada día es un mundo aparte. La frustrada negociación con Palmeiras, que le ofrecía un contrato de 15 millones de dólares por cinco años, no es el cierre definitivo de la historia. Borré siempre dejó en claro que su deseo es dejarle una suma de dinero al club, aunque su vínculo concluya en junio. Su expresa prioridad en las charlas con los brasileños fue asegurar un porcentaje de una futura venta para River o una suma fija de dinero. Por respeto y gratitud. Pero, por ahora, el Verdão desistió de hacer una nueva oferta en medio de la crisis sanitaria y económica que atraviesa Brasil.

Al mismo tiempo, San Pablo, otro de los interesados, también se bajó de la pelea: el presidente Julio Casares aseguró que no intentarán contratarlo porque es una inversión que “está fuera del presupuesto” y no harán “ninguna locura por una contratación”. Así, en este contexto, Celta de Vigo aparece nuevamente en escena, después de buscarlo a comienzos de 2020, y también vuelve a surgir Toronto FC de la MLS estadounidense, que ya ha hecho un sondeo.

Rafael Santos Borré anota el primer gol en un partido frente a Rosario Central Mauro Alfieri / LA NACION

Pese a que su deseo es poder emigrar en un corto plazo al fútbol europeo, Borré tiene en claro que está cómodo en River y que intenta enfocar su cabeza en el trabajo diario con el plantel. “Estoy muy feliz. Cuando llegué acá, desde el principio no fue fácil, pero de a poco me fui adaptando al equipo. Creo que tengo un grupo de compañeros que me acompañó mucho en este camino y me ha facilitado todo. Hoy soy lo que soy por ellos y por el cuerpo técnico, que me tuvo mucha paciencia. Estoy muy contento acá. Me hace feliz estar en River”, dijo en Mendoza tras la goleada en la que marcó su primer póker con la camiseta millonaria.

El contrato del atacante de 25 años vence en junio próximo y el club de Núñez comparte el pase con Atlético de Madrid. En agosto de 2017 abonó 3,5 millones de euros por el 50% y, en caso de renovar el vínculo, está obligado a abonarle a los españoles otros 3,5 millones de euros por un 25% más de su ficha. A pesar de que en el club había confianza para poder extender el vínculo, hoy la posibilidad parece más alejada y la CD no tiene en claro qué sucederá con el delantero. Si a River le queda un dinero por su salida, es por la voluntad del jugador.

Borré llegó a los 53 goles en River y ya es el máximo artillero en el ciclo de Gallardo Marcelo Aguilar

“Todos saben todo lo que ha pasado con Rafa, la dificultad de un contrato que, cuando empezó todo esto, nadie pensaba que iba a ser lo que fue. Es una incógnita qué va a pasar con él, no hay nada definido. Rafa fue encontrando su mejor fútbol en el club. River ya no tenía muchas opciones de hacer uso de las opciones que tenía en el camino y todo eso llegó al lugar en el que estamos”, explicó Francescoli en el canal IP. “Rafa siempre ha estado muy feliz de vestir esta camiseta y de tener el crecimiento que ha tenido como jugador. Eso es un poco lo que lo ha sostenido. Encontró un club que lo contiene y que le ha mostrado al mundo quién es Borré. Sabemos que estamos muy lejos económicamente de Europa, Estados Unidos y México. Es siempre un esfuerzo que tiene que hacer el jugador con el tema del dólar en Argentina”.

Borré no para de hacer goles. Sus números crecen y crecen a cada partido. Y mientras River disfruta de un delantero que ya escribió una historia dorada en la institución, también sufre el limbo de su situación.