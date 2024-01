escuchar

La queja por la dificultad extrema de la primera etapa del Rally Dakar 2024 le dio paso a la desolación, con el accidente que sufrió el motociclista español Carles Falcón en el kilómetro 448 del segundo parcial de la aventura, que unía Al Henakiyah y Al Duwadimi. El catalán, integrante del equipo Twin Trail Racing, sufrió una fuerte caída y fue trasladado en helicóptero a un hospital en estado grave.

De 45 años, Falcón participaba de su segunda experiencia en territorio árabe, tras el 68° puesto logrado en 2022. “Coma inducido”, informó la estructura que lo asiste; traumatismo craneoencefálico, un edema cerebral, afectada la zona de los pulmones tras la fuerte compresión y fractura en la vértebra cervical C2, la información que conocieron los medios españoles en el vivac, ya que no se proporcionó un parte médico oficial.

El español Carles Falcón, del Twin Trail Racing, sufrió un fortísimo accidente y debió ser hospitalizado; el terraconense, de 45 años, fue inducido a un coma y los médicos aguardan su evolución TWIN TRAIL Racing Team

Como dos años atrás, el terraconense se alistó en la subcategoría original en las motos: la más amateur de todas, porque no recibe asistencia técnica. “Alertados inmediatamente por un piloto que le seguía, los organizadores enviaron un helicóptero médico para atender al motociclista herido”, reseña la información, aunque no se conoce cuáles son las perspectivas de recuperación. Antes de ser trasladado, la asistencia demoró 16 minutos, y Falcon fue reanimado. El director de la carrera, el francés David Castera, declaró que “hay que esperar lo que revele el escáner, si presenta derrames, porque golpeó la cabeza contra el suelo”.

Los primeros auxilios para Falcón

Piloto amateur de enduro, Falcon se aficionó a las motos de trail, donde conoció a Isaac Feliu, que en 2015 fundó la empresa Twin Trail. A tal extremo llegó la amistad que el catalán abandonó su trabajo como ingeniero informático y se unió a la empresa en la que se desempeña como guía de rutas e instructor de off road. Junto a Albert Martin, los dos amigos se estrenaron en el Rally Dakar en 2022 y, como ahora, un accidente trastocó la aventura: en la etapa 9, Feliu sufrió un accidente y Falcón continuó con la incertidumbre de no conocer el estado de salud de su compañero y amigo. La pérdida de la memoria de lo que ocurrió aquellos días en Arabia Saudita, fue la secuela que le dejó el golpe a Feliu. El regreso tenía como meta terminar juntos la experiencia dakariana este año…

Del abandono argentino al triunfo de la leyenda

Con credenciales que lo animaban a ser protagonista, después de los segundos puestos que obtuvo en 2022 y 2023, Francisco Moreno Flores inició la trilogía en Arabia Saudita con el objetivo de pulsearle el liderazgo al francés Alexandre Giroud, el hombre que lo derrotó en ambas travesías. La victoria en el Prólogo fue un antecedente que robusteció al mendocino en el plan de desandar las extremas jornadas que llevarán a los participantes desde Al-Ula a Yanbu, en la orilla del Mar Rojo.

Sin embargo, la frustración lo invadió en la Etapa 2, con la rotura de una parrilla de suspensión. “Acá estamos, se rompió el cuatri. Esta vez me tocó a mí. Muy temprano, el Dakar se termina acá me parece”, logró confesarle entre sollozos al periodista Roberto Berasategui, enviado de Carburando al Dakar 2024. En las próximas horas, junto al equipo evaluarán las condiciones del cuatriciclo para ver si pueden reengancharse y terminar el desafío, en modo Experience.

Can't beat a bit of air time on a Sunday ↗️ #Dakar2024 pic.twitter.com/mQhcDRwR1p — DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2024

La segunda etapa la ganó el brasileño Marcelo Medeiros, que además controla la clasificación general. Manuel Andújar se ubica tercero, después de arribar en esa posición al campamento de Al Duwadimi. Catorce minutos y 12 segundos es la diferencia que señala el cronómetro entre el líder y quien se impuso en 2021 –la primera de las cinco carreras que se desarrollaron en suelo árabe-, aunque arrastra dos abandonos consecutivos. El bicampeón y defensor del Touareg, Giroud, marcha en el cuarto puesto, a más de media hora de distancia, tras recibir una penalización de 15 minutos.

Las 14 conquistas en el Rally Dakar lo exhiben como el más ganador de la historia, pero además como un piloto capaz de sortear lo imposible. Stéphane Peterhansel volvió a ofrecer una lección de espíritu competitivo y se impuso en la segunda etapa, después de perder 32 minutos en el parcial anterior. “Tuvimos dos pinchazos, significó que no supe manejar sobre las piedras. A favor, éramos el auto que abría el camino, estábamos limpiando el terreno para el resto y eso lo refleja el clasificador: los que llegaron en las posiciones 1°, 2° y 3° partieron entre los puestos 48 y 60, y ninguno de los que largamos entre los diez de adelante ingresó antes de la ubicación 40. Fue un golpe moral”, comentó con otro rictus, tras adjudicarse el trayecto de 463 kilómetros de especial, 655 km contabilizando el enlace.

Audi ganó la Etapa 2 con Stéphane Peterhansel y lidera el clasificador general con el español Carlos Sainz PATRICK HERTZOG - AFP

“Claro que no era muy difícil hacer las cosas mejor que ayer [por el sábado], que fue un auténtico desastre. Sin pinchazos, con mínimos errores de navegación, pudimos divertirnos”, confió Monsieur Dakar, que igualó las 50 victorias en etapas que ostentaba Ari Vatanen, tetraganador del Touareg y uno de los dos pilotos en la categoría autos que lo hizo tres veces consecutivas, entre1989 y 1991. Peterhansel ahora se ubica noveno en el clasificador general, lista que lidera su compañero en Audi, el español Carlos Sainz.

En motos, la etapa la conquistó el chileno José Ignacio Cornejo (Honda) y además del éxito parcial la marca japonesa logró disimular el rápido abandono de una de sus seis espadas, el español Tosha Schareina, que sufrió una dura caída en el primer parcial del Dakar. El sudamericano se colocó escolta en el clasificador general del puntero Ross Branch (Hero), que se impuso en la Etapa 1. El mejor representante argentino resultó Luciano Benavides (Husqvarna), que terminó segundo, a 5m59s, de Cornejo y es quinto tras los tres días de competencia: al campeón mundial de rally raid lo separan 17m22s del botsuano Branch.

Después de un día complicado en las piedras, Luciano Benavides (Husqvarna) terminó como escolta del chileno José Cornejo en la Etapa 2 del Rally Dakar PATRICK HERTZOG - AFP

“Fue un terreno más agradable. Un poco de duna, ríos, pistas rápidas. En las piedras no me encontré muy bien. Contento por el resultado y veremos cómo nos juega para mañana. Uno siempre espera estar más adelante, pero en las piedras no me sentí cómodo y todos vamos a tener días difíciles. Cuando más nos acerquemos a la arena, mejor me voy a sentir, así que esperando a que lleguemos al Empty Quarter”, la definición del salteño, único piloto oficial de Husqvarna. El resto de la legión argentina en motos descubre al dos veces ganador y defensor del Touareg, Kevin Benavides (KTM) en la posición 11, a 23m50s, y vigésimo primero a Diego Llanos (KTM Rally Réplica), a 52m08s del puntero.

La aventura continuará el lunes con la etapa 3, entre Al Duwadimi y Al Salamiya, que tendrá un especial de 438 kilómetros y un total de 733km. La caravana dejó en el camino las piedras y se adentrará en la arena para sortear las riesgosas dunas, con el imponente Empty Quarter en el horizonte.

LA NACION