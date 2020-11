Ramiro Funes Mori y su mate dominguero con sabor a victoria de River

Ramiro Funes Mori celebra un gol de River

Ramiro Funes Mori, defensor del Villarreal de España no tendrá acción este fin de semana, ya que es fecha FIFA y La Liga de España se reanudará dentro de algunos días.

Pero no porque no haya fútbol el mellizo se olvida de la redonda. El ex zaguero de River no le pierde rastro al equipo de Marcelo Gallardo y suele estar muy atento a lo que ocurra con el club donde debutó en Primera.

El Millonario derrotó este sábado 1 a 0 a Godoy Cruz en Mendoza y fue motivo de festejo para el hermano de Rogelio, delantero del Monterrey de México.

En su cuenta de Instagram, el autor del "Ramirazo" en la Bombonera en 2014 se mostró con la camiseta de River y tomando mate y escribió: "Hermosa mañana, ¿no?"

Pero no estuvo sólo en su mini festejo. Lo acompañaron otros ex compañeros. Matías Kranevitter le respondió con un corazón y Germán Pezzella contestó: "Con esa remera es fácil arrancar bien la mañana".

Además, otros seguidores se sumaron con palabras de cariño a los campeones de la Copa Libertadores 2015 y con un pedido: que vuelvan.