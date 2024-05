Los Pumitas perdieron ante Nueva Zelanda, en la segunda fecha del Rugby Championship M20

Escuchar

Sunshine Coast no le hace honor a su nombre. Como en la primera fecha, lluvia y viento enmarcaron la jornada del primer Rugby Championship M20, que se disputa en Australia. Esta vez, las nubes negras se trasladaron también al campo de juego, donde todo se hizo brumoso para los Pumitas. En su segunda actuación en el certamen, la selección argentina de menores de 20 años no pudo prolongar la buena sensación del debut con victoria ante el local y padeció toda la furia de Nueva Zelanda. El domingo, cerrará su participación frente a Sudáfrica, que en segundo turno cayó contra los australianos por 24 a 19.

Los muchachitos de negro impusieron su potencia física y se lucieron con sus destrezas en una buena imitación de de los verdaderos All Blacks para imponerse por 43-20 ante los Pumitas, que más allá de su entrega contribuyeron con algunos errores en la marcación y fallas en el manejo que propiciaron que el rival se floreara todavía más.

Los argentinos habían comenzado el certamen con un éxito ante Australia por 25-6 que invitaba a ilusionarse. El empate entre Nueva Zelanda y Australia los dejaba como únicos punteros tras la fecha inicial. No obstante, entre las desatenciones propias y las virtudes del rival, sufrieron un golpe que desnuda otra realidad.

Como en el debut, el seleccionado argentino pudo imponer condiciones en el juego corto y eso le permitió mantenerse en partido durante buena parte del desarrollo. Aunque el scrum estuvo lejos de repetir la preponderancia que tuvo en el debut y el line-out fue altamente deficitario, el maul y el juego corto sí resultaron un medio para avanzar y sumar puntos. Por esas vías llegaron las tres conquistas albicelestes.

Efraín Elías encabeza la fila de los Pumitas hacia el campo de juego, para enfrentarse con Nueva Zelanda rachel wright / gaspafotos

En un momento, incluso, promediando el segundo tiempo, los Pumitas se habían acercado en el marcador (31-20) con un par de tries consecutivos y tenían el control territorial y psicológico del partido. Sin embargo, un ataque prolongado que fue bien contenido por los neozelandeses (más allá de que el árbitro no convalidó una ventaja de penal que había otorgado), que cuando salieron del ahogo configuraron una espectacular jugada de toda la cancha y sentenciaron el encuentro con un muy lindo try.

Ya en la primera acción la tónica del partido quedó marcada. Los All Blacks recibieron la salida y de allí configuraron una acción de varias fases que terminó, error en el tackle de por medio, con un buen quiebre del segundo centro Xavi Taele para el primer try, cuando todavía no se habían jugado dos minutos. Enseguida, a los 6, una nueva conquista, esta vez con ayuda de un par de decisiones desafortunadas del inconsistente árbitro australiano George Myers.

Nueva Zelanda dominó el punto de contacto merced a su mayor ímpetu, generó espacios por afuera y causó desorden colectivo y fallas individuales en defensa, situación que capitalizaron con destrezas que nada le tienen que envidiar a los All Blacks mayores. Cuando los argentinos parecieron reacomodarse y lograron salir del asedio (Fossati falló un penal y acertó otro para borrar el cero del marcador), llegó la tercera conquista neozelandesa en un momento en que la lluvia y el viento en contra comenzaron a tomar protagonismo.

Agustín Sarelli, en lo alto del line rachel wright / gaspafotos

Para colmo, dos veces llegaron los argentinos al in-goal por la vía del maul, pero el árbitro les negó el try, primero porque juzgó que la pelota quedó arriba cuando parecía que había apoyado y más tarde cuando interpretó que hubo un desprendimiento de la formación y un off-side. Finalmente, por la misma vía el capitán Efraín Elías logró descontar poco antes de la finalización del primer tiempo.

Nueva Zelanda golpeó de entrada al inicio de la segunda mitad, pero luego sobrevino lo mejor de los argentinos. Durante un buen lapso lograron imponer condiciones con los forwards, se instalaron en campo rival, forzaron penales y llegaron dos veces más al try: Juan Manuel Vivas, primero, en una acción de line y maul, e Ignacio Torrado luego, tras una linda habilitación del medio-scrum Tomás Di Biase.

Disputados 160 minutos, los backs de los Pumitas todavía no han apoyado tries. Las seis conquistas fueron obra de los forwards, cinco de ellas en situaciones de juego cerrado, ya sea maul o pick-and-go. Es cierto que las condiciones climáticas no contribuyeron, pero los rivales de turno demostraron que el traslado manual no es imposible. Al contrario, dieron una lección en ese sentido. Generar peligro con los backs, y no sólo marcar, es una deuda pendiente del equipo que conduce Álvaro Galindo.

Ignacio Torrado lleva la pelota en busca el ingoal neozelandés rachel wright / gaspafotos

La Argentina tendrá la oportunidad de reivindicarse ante Sudáfrica, en lo que será el cierre de su participación en el certamen, el próximo domingo. Al contrario de los primeros dos partidos, que fueron nocturnos, se jugará de día (13.30 hora local, 0.30 de la Argentina). Los Pumitas buscarán que salga el sol también para ellos.

La síntesis

Argentina M20: Benjamín Elizalde; Gregorio Pérez Pardo, Tomás Bocco, Tomás Medina y Timoteo Silva; Mateo Fossati y Tomás Di Biase; Agustín Sarelli, Juan Pedro Bernasconi y Julián Rossi; Luciano Asevedo y Efraín Elías; Gael Galván, Juan Manuel Vivas y Estanislao Rodríguez. Entrenador: Álvaro Galindo.

Cambios: ST Diego Correa por E. Rodríguez y Tomás Rapetti por Galván; 6m, Ignacio Torrado por Rossi; 12, Santino Di Lucca por Fossati; 18, Alejandro Barrios por Asevedo; 25, Marcos Camerlinckx por Vivas; 37, Facundo Rodríguez por Medina y Franco Rossetto por Elizalde.

Nueva Zelanda M20: Sam Coles; King Maxwell, Xavi Taele, Tofuka Paongo y Frank Vaenuku; Rico Simpson y Dylan Pledger; Matt Lowe, Malachi Wrampling y Andrew Smith; Liam Jack y Cam Christie; Joshua Smith, Vernon Bason (c) y Will Martin. Entrenador: Jono Gibbes.

Ingresaron: Manumaua Letiu, Sika Pole, Kurene Luamanuvae, Tom Allen, Johnny Lee, Ben O’Donovan, Cooper Grant y Josh Whaanga.

PT: 2, 6 y 25 m, goles de Simpson por tries de Pledger y Wrampling (2) (NZ); 18, penal de Fossati (A); 28, try de Elías (A); 35, penal de Simpson (NZ).

Amonestado: 25m, Asevedo (A).

ST: 4 y 24m, goles de Simpson por tries de Smith y Pledger (NZ); 11, try de Vivas (A); 14, gol de Di Lucca por try de Torrado (A); 27, try de O’Donovan (NZ).

Árbitro: George Myers (Australia).

Cancha: Sunshine Coast Stadium, Sunshine Coast, Queensland, Australia.

Temas Los Pumitas