Argentina sumó un oro en remo Santa Fe: Rodrigo Enríquez y Santiago Menin se quedaron con el doble peso ligero

Hubo festejo en el agua. La cosecha argentina en el remo tuvo un nuevo capítulo destacado este jueves en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Rodrigo Enríquez y Santino Menin conquistaron la medalla de oro en la prueba de Double Sculls (Doble Peso Ligero Masculino) al completar el recorrido en 6m19s78, la mejor marca de la final disputada en la Costanera Este de la Laguna Setúbal. Venezuela terminó segunda con José Guipe y César Amaris (6m24s07), mientras que Uruguay ocupó el tercer escalón del podio gracias a Emanuel González y Mauricio López, que registraron 6m26s21.

La victoria tuvo además un valor especial para Menin, que sumó su segunda presea en estos Juegos tras la plata obtenida en el single ligero. Con este triunfo, la Argentina alcanzó las 30 medallas doradas en el certamen continental.

El festejo de Menin y Enríquez tras cruzar la meta en la Laguna Setúbal (ESPN.com)

Enríquez surgió en el tradicional Buenos Aires Rowing Club y señaló acerca de su lugar de formación: “El club es una familia para mí. Me apoyan absolutamente todo, todo el tiempo y con los entrenadores y el resto de los chicos me llevo muy bien; el día a día con ellos es emocionante. Siento que es una familia que está atrás de mí siempre. Siempre estoy tratando de dejarlo lo más alto posible y buscando que cada vez crezca más; es una emoción poder representar tanto al club como a la selección”.

La delegación nacional también celebró dos medallas de plata. Una llegó en Cuatro Remos Largos sin Timonel femenino, donde Elena Cerrudo, Katia Baluzzo, Catalina Deandre e Iara Simonitti finalizaron con un tiempo de 6m30s97 y escoltaron a Chile, ganador de la prueba con 6m26s81. Paraguay completó el podio con una marca de 6m31s78. La otra fue en Ocho Remos Largos con Timonel masculino, categoría en la que Fernando Álvarez, Agustín Annese, Máximo Pacheco, Martín Mansilla, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco, Joaquín Riveros, Joel Romero y Anika Fucile detuvieron el reloj en 5:25.58 y quedaron a 2.27 segundos del bote uruguayo, que se llevó el oro.

La jornada se completó con una medalla de bronce en Dos Remos Largos sin Timonel masculino. Agustín Anesse y Fernando Álvarez finalizaron terceros con un tiempo de 6m32s10, detrás de los chilenos Abaroa y Poo, vencedores con 6m19s15, y de los uruguayos Rodas y García, que obtuvieron la plata tras marcar 6m20s26.