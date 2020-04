El croata Davor Suker y Maradona fueron compañeros en Sevilla, en 1992. Crédito: Twitter @JaviHipo

En una entrevista con Diego Forlan, el panelista Oscar Ruggeri revivió una anécdota en el programa 90 Minutos de Fútbol con el Pollo Vignolo sobre un partido arreglado entre la selección de Argentina y Croacia , en el marco de la preparación para el Mundial de Estados Unidos 1994 .

La anécdota salió a flote en el programa luego de que el conductor le preguntara al invitado del programa, Diego Forlán, sobre el sospechado encuentro entre Argentina y Uruguay por las Eliminatorias 2002. "No estuve", respondió Forlán. "¿Cuántos tuviste de esos vos, Cabezón ?", redireccionó la pregunta el relator deportivo a su compañero de programa: "Uno solo me acuerdo: contra Croacia ".

Corría el año 1994 , y el combinado nacional se enfrentaba ante la flamante selección de Croacia tras la división de la República de Yugoslavia. La Vatreni, sin embargo, no disputaría el campeonato mundial por los conflictos geopolíticos que estaban atravesando. La cuestión es que aquella novel selección no agarró a la dos veces campeona del mundo en su mejor momento: el equipo del Coco Basile venía de una larga gira que incluyó paradas en Ecuador, Israel y, por último, Zagreb. Como no podía ser de otra manera, el plantel llegó muy fatigado.

Excompañeros en Sevilla, Davor Suker y Diego Maradona, los dos referentes de cada equipo, se conocían muy bien. Ese dato es importante para entender lo que sucedería ese sábado en cancha. Ruggeri lo recordó así: "Jugaban (Zvonimir) Boban, (Davor) Suker, el rubio del Real Madrid (Robert) Prosinecki. Todos esos estaban, y nosotros veníamos muertos del viaje, y teníamos que jugar al otro día. Salíamos a la cancha y Diego lo conocía a Suker. Eran reuniones en todos lados de la cancha, hasta que dijimos: no nos ataquemos, si estamos muertos . Arreglamos no atacar ", confesó el ex San Lorenzo, Lanús, River y Boca, entre otros.

Ese día, Argentina formó con Sergio Goycochea; Roberto Sensini, Sergio Vázquez (Cáceres 87'), Oscar Ruggeri, José Chamot; Diego Simeone, Fernando Redondo, Diego Maradona, Abel Balbo (Mancuso 70'); Claudio Paul Caniggia (Ortega 83') y Gabriel Omar Batistuta.

Maradona en el amistoso Argentina-Croacia de 1994: