La Volpe sostuvo que "Argentina nunca supo jugar con Messi", dijo que los jugadores argentinos no aceptan consejos y confesó que se equivocó durante su ciclo en Boca Crédito: Twitter/@RicardoLaVolpeG

26 de septiembre de 2020 • 09:58

El entrenador Ricardo La Volpe dialogó en el programa De una con Niembro (niembroradio.com) e imaginó qué hubiese pasado si contaba con Lionel Messi en la Selección de México en el Mundial de 2006: "Le hacía 10 goles a la Argentina". Además, el DT habló de los jugadores argentinos y de su paso por Boca.

"Argentina nunca supo jugar con Messi. En el país lo critican pero nunca hubo un funcionamiento para que él juegue. Si en la Selección Argentina hubiésemos tenido un técnico que aproveche al mejor del mundo, se podría haber sido campeón", sostuvo el técnico en diálogo con Fernando Niembro.

Seguidamente, La Volpe dijo que el seleccionado nacional se quedó en el tiempo con la función del enganche y que él buscaría una estrategia para que el otro equipo no lo supere, pero que no jugaría de igual a igual contra todos.

"Por el funcionamiento que tuve con México, si yo en 2006 tenía a Messi, le hacía 10 goles a la Argentina. Messi es el jugador más desequilibrante. En 2005 Argentina me ganó por penales y en 2006 con alargue", contó La Volpe con respecto a la hipotética posibilidad de contar con el astro argentino en los momentos en que dirigía a la selección mexicana.

Lavolpe aseguró que es muy complicado dirigir a los futbolistas argentinos porque no aceptan las correcciones tácticas. "En Toluca tuve ocho jugadores argentinos y era imposible dirigir. Se la sabían todas. Tienen un disco rígido cerrado, no aceptan un consejo", se quejó el entrenador.

En referencia a su ductilidad para manejar un grupo con tantos jugadores importantes, La Volpe reconoció: "En Boca me equivoqué yo. Fui el culpable de no haberme acercado a las figuras. Estuve mucho tiempo fuera del país y llegué como sumiso. Si hay algo que aprendí, es que si los jugadores no te quieren, es imposible que te vaya bien", remarcó.

Antes de concluir la entrevista, La Volpe contó que cuando dirigió al club xeneize en la final de la Copa Libertadores tuvo que cambiar el sistema al no contar con Federico Insúa, figura de aquel equipo junto a Riquelme. "No me parece que haya sido un fracaso haber perdido la final con Boca".