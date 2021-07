Riquelme apuntó con ironía contra Tinelli: “¿Contra quién jugamos el martes? ¿De quién es hincha el presidente de la Liga?”

El vicepresidente de Boca Juan Román Riquelme disparó contra Marcelo Tinelli , presidente de la Liga Profesional, por la decisión del organismo de no permitirles jugar a los futbolistas xeneizes que volvieron del viaje a Brasil. En la previa del partido Banfield-Boca, que el conjunto de la Ribera debió afrontar con juveniles, Riquelme apuntó directamente contra el expresidente de San Lorenzo, al decir que el jueves a la noche éste le dijo que iba a poder contar con los jugadores aislados: “El presidente de la Liga, Marcelo Tinelli, a las 9 de la noche me mandó un mensaje diciendo que íbamos a hacer un PCR para poder jugar con nuestro plantel. El viernes me llama y me dice que no podemos jugar con el plantel profesional.”

Con tono tranquilo pero firme, Riquelme recurrió a la ironía cuando hizo referencia a que tampoco podrá contar con los profesionales para el partido del martes, justamente frente a San Lorenzo. “¿Contra quien jugamos el martes? ¿De quien es hincha el presidente de la Liga? ¿Es muy complicado pasar el partido para el miércoles?”, se preguntó el ex número 10 xeneize. “No cuesta nada cambiar el partido un día para que nosotros podamos presentar a nuestros titulares. Nosotros queremos competir, no queremos nada más que eso. Después podemos ganar, perder o empatar porque esto es un juego”, agregó.

Juan Román Riquelme con Hugo Ibarra y el Cata Díaz en un palco de la cancha de Banfield LA NACION/Mauro Alfieri

Riquelme manifestó que jamás pasó por la cabeza de la conducción xeneize no presentarse a disputar el partido con Banfield, y que dispusieron que el equipo de reserva jugara el viernes debido a la promesa que había recibido de Tinelli. “Nunca vamos a hacer un papelón tan grande como no presentarnos” , dijo, en lo que pareció también un tiro por elevación para River, su clásico rival, que el año último decidió no disputar el partido contra Atlético Tucumán, al comienzo de la pandemia.

