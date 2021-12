Rodolfo De Paoli, técnico de Barracas, contó que aún no sabe si seguirá en el equipo: “Es mi deseo, pero no a cualquier precio”

Rodolfo De Paoli, director técnico de Barracas Central, afirmó este miércoles que narrará los partidos del Mundial de Qatar 2022, admitió que no sabe si seguirá al frente de “El Guapo” en la próxima temporada, y volvió a apuntar contra su colega Ricardo Caruso Lombardi.

“Desde hace un par de meses tengo ofertas para relatar en cadenas extranjeras, así que lo voy a relatar pase lo que pase porque no hay competencia, y eso sí es compatible. Así que de enero a noviembre, me pondré de acuerdo con Barracas, o me iré a dirigir afuera. No lo sé”, explicó De Paoli, quien añadió: “Tengo muy claro que el Mundial es cada cuatro años, pero lo voy a relatar, ya sea para la cadena argentina, o para alguna cadena colombiana o mexicana”.

A su vez, reveló que aún no arregló su continuidad en Barracas, que debutará en Primera División tras lograr el ascenso ante Quilmes en la final del torneo reducido. “Es mi deseo, pero no a cualquier precio. Me costaría mucho decirles ‘gracias por todo’ a estos jugadores, porque siento que estoy en Primera por ellos”. En esa línea, confesó que “para competir en Primera”, debería renovar el equipo. ”Necesitamos reforzar”, dijo en una entrevista con F12 (ESPN).

Asimismo, afirmó que le pesó ser entrenador del equipo identificado con el presidente de la AFA: “Nunca me sentí cómodo. Fue un año tremendamente estresante. 38 partidos, perder solamente siete y se agarran de un video de las redes sociales fallos de torneos anteriores. Hay una amarillez total”.

Rodolfo De Paoli

Por otro lado, confesó que luego de dar por finalizada su carrera como futbolista profesional, se encontraba sin rumbo: “Estaba un poco a la deriva”. Y le dijo a Mariano Closs: “Tengo una anécdota que posiblemente no la recuerdes. Cuando dejé de jugar al futbol, te fui a ver con un cassette. Disfrutaba escuchar fútbol, me crié escuchando fútbol a Víctor Hugo Morales, después a vos. (...) Cuando dejé de jugar al fútbol, salí corriendo a buscar un nuevo desafío a la vida. Tuve la fortuna de prepararme y de avanzar mucho en el relato, y parece que fuera un delito ser relator de fútbol y no poder ser entrenador, cuando había sido toda mi vida futbolista y estaba vinculado al fútbol”.

Las críticas de Caruso Lombardi

Al mismo tiempo, el narrador se refirió a su disputa dialéctica con el director técnico Ricardo Caruso Lombardi. Al respecto, aclaró: “Yo no tengo ningún problema con Ricardo. Es un tema de él con (Claudio) Tapia, de las ganas que debe tener de agarrar el gremio de entrenadores. Él es del fútbol, ha dirigido mucho ascenso, y sabe lo que es dirigir una temporada del Nacional B, 38 partidos, así que no tengo ningún problema”.

Rodolfo De Paoli habló sobre su disputa con Caruso Lombardi

Por último, aseguró que le “pasan factura” en el ámbito del fútbol por su trabajo como relator, aunque eso no le limitó el reconocimiento de otros entrenadores por su labor. “A cada cancha donde iba, saludaba al entrenador, y no te exagero, pero de 25 30 entrenadores, la mitad nos felicitaba como jugábamos. La prensa lo ignoraba por completo”. Y develó que vivió con tristeza las sospechas en torno al arbitraje a su equipo: “Con mucho dolor, porque en ningún momento se hablo de otros rivales. Jamás. Yo creo que fue un manotazo de ahogado de algún equipo que no le alcanzó”, cerró, elíptico.