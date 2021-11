El fuerte ida y vuelta entre Rodolfo De Paoli y Ricardo Caruso Lombardi: “Sos un títere que le sirve al poder”

Aunque desde hace varios meses se viene advirtiendo que el equipo del Chiqui Tapia, Barracas Central, es beneficiado por los arbitrajes en la Primera Nacional, un penal no sancionado para Brown de Adrogué en el partido del último fin de semana que disputó ante “El Guapo” volvió a poner las presuntas injusticias en el centro de la escena. Además, un video que se viralizó en las últimas horas expuso aún más al equipo de la institución que ahora preside Matías Tapia, hijo del presidente de la AFA. Por eso, el martes, el entrenador del equipo “barraqueño”, Rodolfo De Paoli, que también es periodista y relator, salió en defensa de la campaña de sus dirigidos y apuntó contra Ricardo Caruso Lombardi, que viene denunciando esta situación desde hace varios meses y tiene a Barracas como su flanco.

En una entrevista con Radio Del Plata, De Paoli dijo: “Me voy a ver diez días de entrenamiento al Manchester City, me saco una foto con Guardiola, hablo con vos todos los días, hablo con Juanma Lillo el ayudante de campo de Guardiola, pero soy un vendehumo. Y resulta que un tipo impune como Caruso Lombardi, que está rosqueando políticamente porque se quiere quedar con el gremio de la asociación de técnicos, y como le dijo que ‘no’ en su momento Chiqui Tapia, lo que quiere hacer es escupir el asado para todos lados”.

Fiel a su estilo, el excéntrico entrenador salió a responderle a su colega: “Querido De Paoli, ¿te mandaron a hablar como lo hacés con la Selección? O sos vigilante o sos ladrón, las dos cosas no se puede; pero ser mamadera es triste, y el gremio nuestro está arruinado por personas como ustedes. ¿Vos dirigís, o sos un títere que le sirve al poder?”.

La respuesta de Ricardo Caruso Lombardi a Rodolfo De Paoli Captura Twitter

Un rato antes, Caruso había salido al aire en el canal TN, donde es columnista, y le mandó un mensaje a Tapia: “Si quiere subir a la A, que suba. Pero que no haga sufrir más a los técnicos, jugadores. Todos tienen miedo. Ninguno quiere hablar. Los técnicos tienen miedo. Me llaman todos a mí. Los dirigentes no hablan porque no les conviene, porque ellos cobran su platita y no les importa. Ese es el problema.”

A raíz de todas las repercusiones, De Paoli replicó en diálogo con Del Plata que “hay una movida política muy grande y juegan fuerte los medios de comunicación” por los derechos de televisación de la selección argentina. Asimismo, desestimó que esté “todo armado para Barracas Central”, y lo hizo enumerando una serie de datos: “¿Sabés cuantos penales nos dieron? Ninguno. (...) Les habremos molestado a los equipos como Ferro, que solamente tres delanteros del sueldo mensual deben ganar lo mismo que todo el plantel de Barracas Central. Es la realidad, no es una opinión”.