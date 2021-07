El implacable comentario de De Paoli contra Di María por el gol que erró: “Antes era el Pipa y ahora vos”

La tensión crecía anoche mientras se acercaba el final del segundo tiempo entre Argentina y Colombia. La semifinal de la Copa América había sido empatada en el segundo tiempo por los colombianos y el partido se acercaba cada vez más a su destino final, que serían los penales.

Pero eso estuvo a punto de cambiar a los 73 minutos, cuando la presión en mitad de cancha de Lautaro Martínez logró una recuperación de Ángel di María. El jugador del Paris Saint Germain francés tomó la pelota y eludió fuera del área al arquero colombiano Daniel Ospina, quedando frente al arco vacío pero con tres defensores colombianos sobre su marca.

Entonces Fideo decidió hacer un pase a la banda izquierda donde Lautaro Martínez recibió solo el balón y disparó un tiro que fue al cuerpo de Wilmar Barrios, tendido para cubrir la línea de cal. El rebote golpeó en la pierna de Di María y salió muy desviado por arriba, lo que le valió al jugador durísimas críticas del relator Rodolfo De Paoli.

Angel Di María elude a David Ospina durante el partido que disputan Argentina y Colombia por la Copa América 2021 Andre Penner - AP

“No, no, no, no te puedo creer, es joda esto”, comenzó cuando la pelota ya se elevaba sin peligro por el arco de Daniel Ospina. “El gol que se acaba de perder la Argentina, con lo que cuesta una chance. Antes era el Pipa y ahora sos vos, Fideo, dejame de hinchar las b… hermano, no podemos errar esto” arremetió contra Di María (y de paso contra el ausente Pipa Gonzalo Higuaín).

El recorte de audio circuló en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la dureza del relator contra Di María, ya que casi no comentaba la situación previa donde Barrios le tapó un remate sin mucha dirección a Lautaro Martínez, centrándose en el delantero más veterano, que había hecho una gran jugada eludiendo a Ospina y dejando casi solo al exRacing Club.

“El equivalente en otro laburo a De Paoli mandando al frente mal a Di María sería casual de repudio generalizado. Qué lastre el relator-hincha”, postuló en un tuit el profesor de historia, autor del libro Progresistas fuimos todos (Siglo Veintiuno, 2019), Eduardo Minutella.

“Los que estábamos mirando TyC Sports hoy, sentimos asco y rechazo por el relator ensañado con Fideo Di María, un pibe que siempre vino a jugar y en las jodidas siempre apareció. Este relator le faltó el respeto de manera vergonzosa y debería pedir disculpas públicamente” sostuvo Damián Prado (@endemianado) en otro tuit que tuvo más de 600 me gusta.

Otros le adjudicaron “falta de profesionalismo” a De Paoli, que hasta ahora no respondió a las críticas. La Selección, en tanto, volvió a la Argentina, donde tanto Fideo Di María como todos los demás jugadores del equipo descansarán hasta el sábado, cuando a partir de las 21 jugarán la final de la Copa América contra Brasil en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro.

