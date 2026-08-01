CASI venció a Regatas con un try agónico y estiró su gran momento en el Top 14

Sangre caliente y mente fría. Músculos tensos e ideas claras. La síntesis lograda por el Atlético de San Isidro para resolver, pasada la hora y en uso de la última pelota, un complejo expediente en Bella Vista. Jugando la ventaja, debido a una infracción dentro de las 25 yardas de Regatas, el apertura Felipe Hileman asistió desde unos treinta metros y con el pie a Pedro Repetto. El joven wing recibió el preciso kick y, tras sortear el esfuerzo desesperado de Juan Cruz Corso, se lanzó de palomita a la victoria. Juan Akemeir completó la jugada de siete puntos, selló el definitivo 31-27, y la muchachada se largó a celebrar la victoria. La Academia, escolta de Newman en el Top 14 de la URBA, extiende la buena racha y se sacó de encima un incómodo adversario al que visitó dos veces este año.

El CASI redondeó un buen primer tiempo. Firme en la defensa, disciplinado, ordenado. Y criterioso en ataque, prolijo, paciente. Le faltó, tal vez, mayor eficacia en los últimos metros. Pero se topó con una guardia también imperial del otro lado. No obstante, sacó una importante ventaja: 24-10, producto de tres tries bien elaborados: el primero de Juan Bautista Torres Obeid, a los tres minutos; el segundo por obra y gracia de Facundo Scaiano, un ratito después; y el tercero, por el arrojo de Joaquín Sánchez, antes de la media hora.

El local se aproximó en el marcador al cabo de una arremetida de Marcelo Toledo. Y un par de penales, uno por lado, dejaron las cosas 24-17 al momento del descanso. “No tenemos que aflojar”, le comentó Benjamín Rocca Rivarola a LA NACION con el resultado puesto. “Lo hablamos en el entretiempo… Y nos pasó”, admitió. “En la reanudación, ellos se pusieron a tiro. Y cuando se ponen a tiro… Se hace difícil en esta cancha. Porque es chiquita, por la hinchada, el color… Se hacen fuertes acá”, amplió. Y remató sonriente: “Ganar así, en el último minuto, la verdad, es lo más lindo del mundo”.

Salvador Ochoa, segunda línea del CASI, y Marcos Joseph, medio scrum de Regatas Hernán Zenteno - La Nación

Le costó sostener el ritmo intenso al ganador. Mientras que a los vencidos les bastó con un par de ajustes, refrescar algunos puestos del pack y sentir el apoyo incondicional de la gente para intentar llevarse por delante al adversario. Y lo hizo. Remontó el score y pasó al frente, cerca de la media hora. “Arrancamos algo dormidos”, confesó José de la Torre, el apertura de Regatas. “Y se nos hizo muy cuesta arriba. En el segundo tiempo cambiamos, jugamos más territorial, aprovechando el viento, y logramos pasarlos, pero apenas por un segundo. El CASI es un gran equipo”, analizó el 10, quien metió todos los remates de pelota quieta en la tarde: tres conversiones (una bastante esquinada) y dos penales. Apenas falló, por escasos centímetros, un drop lanzado desde lejos, al cumplirse los treinta del complemento, con su equipo arriba 27-24.

El desenlace se volvió frenético. Se atacaban a cara descubierta. El CASI pugnaba por recuperar aquello que había perdido y Regatas luchaba encomiablemente por mantener lo conquistado en la reacción. Ambos, con el corazón en la mano. Sin especulaciones. “Aflojamos un poco”, resumió Repetto, el héroe de la jornada. “Pero si algo caracteriza a este equipo es que siempre sigue y sigue”, rubricó su testimonio Rivarola. Y por seguir y seguir, aunque de a momentos las cosas no salgan, la Murgierneta consiguió el triunfo, agónico pero merecido. Se abrazó a los cuatro puntos cuando parecía que su suerte estaba echada. La levantó a fuerza de convencimiento, jugando, arriesgando. Sin medir ni calcular. Nada de tiros a los postes para empatar. No. A todo o nada por el try. Así arrinconó contra el ingoal al aguerrido equipo conducido por Joaquín Fernández Gill.

El try definitivo de Pedro Repetto Hernán Zenteno

Los éxitos reconfortan. Templan el espíritu. Refuerzan las convicciones. Y este equipo del CASI tomó inercia. Antes perdía y perdía. Ahora gana y gana. Acumula cinco partidos ganados. Una racha cuyo punto de partida fue contra Alumni, al cierre de la primera ronda y luego de caer ante Newman. Desde entonces se impuso a los de Tortuguitas, a Champagnat, a Hindú, a La Plata y a Regatas. Y en dos semanas tratará de sumar a Atlético del Rosario a la lista. Con buen juego. Avasallando. Aflojando. Sufriendo. Con la sangre caliente y la mente fría. Los músculos tensos y las ideas claras.

El triunfo de CASI ante Regatas

Síntesis de Regatas 27 vs. CASI 31

Regatas: Justo Camerlinckx; Felipe Rugolo, Rafael Santa Ana, Mateo Camerlinckx y Enrique Camerlinckx; José de la Torre y Marcos Joseph; Santiago Ruiz, Felipe Camerlinckx (capitán) y Lucas Gobet; Tomás Sanguinetti y Marcelo Toledo; Marcos Camerlinckx, Beltrán Landivar y Fabricio Cebrón.

Cambios: Primer tiempo: 15 minutos, Juan Cruz Corso por Rugolo. Segundo tiempo: 8 minutos, Agustín García Campos por Gobet, y 14, Felipe Gali por Cebrón y Tomás Sanguinetti por Toledo.

Entrenador: Joaquín Fernández Gill.

CASI: Juan Akemeier; Santiago David, Tomás Phelan, Benjamín Belaga y Pedro Repetto; Felipe Hileman y Joaquín Sánchez; Eugenio Sartori, Ignacio Torrado, Benito Paolucci; Leo Mazzini y Salvador Ochoa; Félix Paolucci, Juan Bautista Torres Obeid (capitán) y Facundo Scaiano.

Cambios: Segundo tiempo: 12 minutos, Hugo García por Félix Paolucci y Benjamín Rocca Rivarola por Benito Paolucci; 15, Eliseo Roger por Sánchez, y 34, Juan Ignacio Albareda por Torres Obeid, Joaquín Brito por Scaiano y Santiago Acuña por Ochoa.

Entrenadores: Oscar Murgier, Santiago Phelan y Matías Biagi.

Primer tiempo: 3 minutos, gol de Akemeier por try de Torres Obeid (©); 12, gol de Akemeier por try de Scaiano (©); 16, gol de De la Torre por try de Toledo (®); 21, penal de Akemeier (©); 27, gol de Akemeier por try de Sánchez (©), y 35, penal de De la Torre (®).

Resultado parcial: Regatas 10 vs. CASI 24.

Segundo tiempo: 7 minutos, gol de De la Torre por try de Ruiz (®); 25, gol de De la Torre por try de Santa Ana (®); 30, penal de De la Torre (®), y 40, gol de Akemeier por try de Repetto (©).

Resultado parcial: Regatas 17 vs. CASI 7.

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.

Intermedia: Regatas 14 vs. CASI 43.

Cancha: Regatas.