El panorama de los Pumas en la temporada previa al Mundial: cambios de clubes y renovaciones

Cuando los Pumas ingresen por el túnel del José Amalfitani para medirse ante los poderosos Springboks, habrá cambios sustanciales en la columna vertebral del equipo. No estará el capitán Julián Montoya liderando la fila mientras los tapones chocan con el piso, ni tampoco el grueso del plantel ideal; la mayoría de las figuras empezó un periodo de descanso antes de sumarse a sus clubes del Top 14.

Es un año atípico para la selección argentina de rugby, con el novedoso Nations Championship, que reemplaza a las ventanas de julio y noviembre, pero sin Rugby Championship tras 14 años ininterrumpidos. La serie de partidos ante Sudáfrica (8 de agosto, en Buenos Aires) y Australia (29 de agosto en Jujuy y 5 de septiembre en Mendoza) asoman como una oportunidad para sumar competencia y equilibrar las arcas con los seis tests habituales en el país. En ese contexto, Felipe Contepomi prioriza los encuentros por los puntos. En 2024 y 2025 había rotado el plantel en las ventanas de julio, pero en esta oportunidad será ante dos de las potencias del hemisferio sur.

Felipe Contepomi, el entrenador de los Pumas JUAN GASPARINI - AFP

“La salud física y mental es crucial para nosotros y por eso varios tendrán descanso, lo que nos permitirá agrandar la base y trabajar con nuevos jugadores. Como siempre remarcamos, nuestro objetivo es preparar jugadores para que sean exitosos en Los Pumas”, destacó el entrenador tras el anuncio del plantel. Con la mayoría del equipo afrontando el calendario del hemisferio norte con sus clubes y el del sur con la selección, la disposición de los jugadores es una complejidad; si bien la regla 9 lo ampara, Contepomi prioriza la relación con los clubes y dialoga constantemente con los entrenadores.

Laurent Labit, entrenador de Perpignan dejó en claro su postura en relación a Joaquín Oviedo: “Llegamos a un acuerdo con Felipe Contepomi: no jugará con Argentina en agosto para que pueda estar con nosotros desde el inicio de la temporada y, a cambio, le daremos un fin de semana libre antes de la Nations Championship, en noviembre”, explicó. Una negociación que alcanzaron la mayoría de los jugadores: casi todos serán liberados con antelación para preparar el test ante Irlanda, el 7 de noviembre. Además de Oviedo, Julián Montoya (Pau), Gonzalo García (Pau), Santiago Grondona (Pau), Marcos Kremer (Clermont), Bautista Delguy (Clermont), Tomás Albornoz (Toulon), Matías Alemanno (Vannes), Santiago Chocobares (Toulouse) y Mateo Carreras (Bayonne), regresarán a Francia y no estarán disponibles en los próximos partidos en el país. Los que se desempeñan en Inglaterra viven otra realidad: la Premiership frena durante casi dos meses entre febrero y marzo por el Seis Naciones, y allí los argentinos suelen gozar de su periodo de vacaciones.

Joaquín Oviedo, el N° 8 de Perpignan THIBAUD MORITZ - AFP

La temporada 2026/27 será la última antes del Mundial de Australia y tendrá varias novedades en los argentinos que intentarán llegar a punto a la gran cita. El salto más significativo lo dio Gonzalo García, que pasó del débil Zebre de Italia a Pau, una de las revelaciones de la última temporada del Top 14. El medioscrum peleará por un lugar en el equipo titular y en esa lucha es fundamental que esté disponible desde el inicio de la temporada. El otro que arribará a Pau es Santiago Grondona, luego de su paso por Bristol Bears. Regresará al club situado a lo largo del extremo norte de los Pirineos en el que lo esperan Julián Montoya y Facundo Isa y un plantel joven que intentará mantenerse en los primeros planos.

Otro que elevará su competencia es Thomas Gallo, que se mudará de Benetton a Lyon. El pilar aún se recupera de una rotura del tendón del aductor largo izquierdo, pero ya se entrena en su nuevo club de cara al inicio de la temporada, que será el 5 de septiembre. La áspera disputa en los scrums del rugby francés le dará mayor roce en esa formación, una de las facetas que debe ajustar. Matías Alemanno se despidió de Gloucester después de seis temporadas y se sumará a Vannes, el club recién ascendido que tendrá el desafío de establecerse en la elite. Será compañero de Francisco Gorrissen, Santiago Medrano y Bautista Pedemonte, tres relegados en los últimos años. Alemanno es uno de los que lucha palmo a palmo con otros segundas líneas para integrar el plantel de 33 mundialistas.

New faces at OP 👋 pic.twitter.com/2GXpuM2Bnx — Leicester Tigers (@LeicesterTigers) July 28, 2026

Joel Sclavi recorrió el camino inverso: dejó el rugby francés, cruzó el Canal de la Mancha y arribó a Leicester Tigers. Luego de una exitosa etapa en La Rochelle (ganó dos Champions Cup) jugará en uno de los protagonistas del rugby inglés, con una cultura marcada por los primeras líneas. Por una lesión en el tobillo se perdió los tests de julio y busca ponerse a punto físicamente en la pretemporada en Leicester. Por su experiencia, su peso y su polifuncionalidad es una pieza esencial en la primera línea argentina. Otro pilar que pretende regresar es Eduardo Bello, que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha en septiembre de 2024 y aún no volvió a jugar. El pilar de 30 años firmó contrato con Ulster, equipo ubicado en Belfast, que participa del United Rugby Championship. Antes de la grave lesión, que se resintió este año, el cordobés se había ganado una buena consideración en el staff de los Pumas y su experiencia en un puesto complejo puede aportar un plus.

Dos Pumas arribarán a Newcastle Red Bulls: Franco Molina, tras un año en Western Force, en Australia, y Benjamín Elizalde, que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y externos de la rodilla izquierda y le aguarda un largo periodo de recuperación. Dos jóvenes argentinos, que aún no fueron convocados por Felipe Contepomi, cambiarán de club en busca de mayor rodaje: Gael Galván pasará a préstamo de La Rochelle a Agen (será entrenado por Mauricio Reggiardo) y Álvaro García Iandolino, de Bayonne a Biarritz. Dos forwards que tuvieron un gran protagonismo en los Pumitas que lograron la medalla de bronce en 2025, aunque el entrenador de los Pumas los tiene en la cabeza para el ciclo post Australia 2027.

Otros jugadores de la estructura Puma aseguraron la renovación de sus contratos. Juan Cruz Mallía seguirá en el poderoso Toulouse hasta 2029. Luego de la lesión en la rodilla que sufrió en noviembre, apuntará a estar en las primeras fechas de la liga francesa. Justo Piccardo continuará en Montpellier hasta 2029, tras un gran año inicial en el club que conquistó la Challenge Cup y alcanzó la final del Top 14. Joaquín Oviedo acordó con Perpignan hasta 2028, y Mayco Vivas con Oyonnax hasta 2027.

En Inglaterra, Joaquín Moro brilló en su primera temporada en Leicester Tigers y renovó a largo plazo, lo mismo que Pedro Rubiolo en Bristol Bears, club que también se aseguró con los servicios de Matías Moroni hasta fin de temporada. Ignacio Mendy seguirá en Benetton hasta 2028 y lucha por más minutos en los Pumas. Tomás Lavanini se mantendrá en el rugby neozelandés, en Highlanders, para el Súper Rugby Pacific 2027.

Mientras los clubes transitan la pretemporada, sólo dos jugadores del Súper Rugby Américas dieron un salto a las principales ligas; Luciano Asevedo (Tarucas) emigró a Francia para jugar en Toulon y Matías Medrano (Pampas) a Benetton. Otros, que estarán en los tests de agosto, procurarán aprovechar la vidriera para levantar la mano. A poco más de un año de la Copa del Mundo, la temporada europea será importante para sus aspiraciones.